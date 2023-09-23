﹝新北市金山﹞福緣火鍋　藏在郊區加油站內農會展售中心裡，超人氣的30年平價石頭火鍋老店　／金山必吃／金山火鍋

最近某週六一早，帶兒子去板橋練完桌球後，已中午。我看天空很藍，就對老婆說，午餐先隨便買個東西在車上吃，我們開車去北海岸看海，下午再看要在萬里或金山找吃的。上了高速公路，我直接開到萬里看海，然後再沿路逛到金山覓食。
我問老婆，想吃什麼？
老婆上網查了一下說：「聽說金山有家很有名的石頭火鍋，是在地人會吃的，但不在老街上，不知在哪裡？只知好像在加油站內，店名叫〝福緣〞。」
我想了一下回：「這家我有印象。之前，如果我們是從三芝過來要去萬里，又沒打算進金山老街，就會改走金山市區外圍的省道。省道上，會看到一座加油站，裡面有棟農會，它好像在裡面，聽說生意超好，無法預約，等一兩個小時是很正常的。又有人說，金山不是只有金山鴨肉，在地人都吃這石頭火鍋....。」
由於老婆和兒子說可以等，加上我們本就是很隨興的來萬金石，也沒有安排其他特別行程。於是，就來到這間，網路評價高達4千4百多則，平均4.4星， 藏在郊區加油站內，農會展售中心裡，超人氣的30年平價石頭火鍋老店「福緣」～
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▲若經過金山市區外圍省道（環金路）上，
這座中油金農加油站前，
大概會看到不少車，
往加油站裡面開，
其實有不少車，
都不是要來加油的～
▲金山農會農特產品展售中心大樓
大樓的前後，
都設有停車區，
但前面的車位很少，
大概都須停到大樓後方。
「福緣火鍋」，
在大樓一樓中間農特產珍品館的左右兩側。
左右兩側？
對，你沒看錯是左右兩側。
▲菜單，自助式大火鍋
大火鍋有開鍋費300~400元（每鍋），
看客人是選哪種鍋底湯頭，
不計人數、不收服務費，
湯底只附大白菜或高麗菜。
＊用餐時間90分鐘
▲菜單，迷你小火鍋
為套餐式，
鍋物可加點請自取，
盤計。
＊用餐時間80分鐘
▲自助式大火鍋用餐區
就散發傳統的大圓桌火鍋店感覺，
但桌與桌的距離寬敞許多～
▲迷你小火鍋用餐區
比大火鍋用餐區，
這顯得乾淨明亮許多，
桌面就如涮涮鍋店的感覺。
▲菜盤區
大大一盤一百元，
我覺得相對一般市內的火鍋店，
明顯感覺便宜不少～
▲迷你小火鍋用餐區的鍋物自助區，小盤小份量
店員很貼心的提醒我們，
兩邊的用餐區，
後面有互通。
三人如鍋料吃不了那麼多，
可到迷你小火鍋用餐區拿小盤的。
▲在地風味自助式大火鍋上桌（石頭火鍋）
到店內時，
我們說要吃自助式大火鍋。
店家提醒我們說，
大火鍋有開鍋費，
我們只有三個人，
會比吃小火鍋多個3百元左右，
問我們要不要改吃迷你鍋比較划算。
但我們家母子倆，
本來就很愛吃自助式大火鍋時的感覺，
加上我們家實力堅強，
於是謝謝店家的提醒，
還是說要吃大火鍋～
▲鍋底
自助式大火鍋，
湯底只附大白菜或高麗菜，
不計人數、不收服務費。
▲肉盤要向店員點
火鍋的肉盤，
有豬、牛、羊、雞，
這四種肉可選，
每盤80元。
感覺上，
肉份量比一般火鍋店多，
也比較便宜。
跟店員點後，
肉片會在廚房，
與洋蔥稍微拌炒一下，
再端出。
放入鍋中煮，
湯頭會更香郁～
▲沾醬
老婆每次在火鍋店，
所調出的沾醬料，
看起來都會讓人食慾大增。
▲開心的母子倆
很愛吃鍋物的母子倆～
尤其是這種自助式，
要吃啥自己拿的！
我腦海忽然冒出，
是心花花喜歡看到一堆可選？
還是控制欲比較強？
▲以盤計費
我們3人大概吃17盤，
整大鍋石頭火鍋，
可是吃光光，
連湯都喝光～
一般這種大火鍋，
我們很少能把湯喝光的。
▲展售中心，一旁堆如山的金山地瓜箱
每一堆堆如山的地瓜箱，
最上方可是貼有，
XX箱有人訂購勿拿。
不少人都是幾十箱的訂啊！
老婆也在這買了些戰利品，
真有觀光客的概念...
但她說，
這農會裡賣的東西，
有不少都是她喜歡的，
且不貴～
▲留影
「福緣」的石頭火鍋，
和我們在都會中，
吃到的老字號石頭火鍋有點不同。
一般老字號石頭火鍋，
是店員在現場，
在鍋子加熱後，
放入油、醬汁、肉片與洋蔥，
稍微拌炒後撈起，
然後加入高湯煮滾，
再放回肉片，
及加入其他鍋料。
這裡少了在鍋中現場拌炒，
而是肉片在廚房拌炒後拿出，
且看得出，
也沒有使用醬油、麻油之類的醬汁。
整過火鍋湯頭，
喝起來，
有著蔬菜、洋蔥炒肉片，
與其他食材的自然芳郁甘甜，
少了強烈的醬料味，
更顯其自然甘醇，
也不會口乾舌燥。
這也是我們，
少見地，
會把整鍋湯也喝完的原因。
食材（鍋物盤）外觀，
雖不如一般涮涮鍋般精緻，
但新鮮物美價廉，
整體吃起來，
感覺有一股在地鄉村地方風味的特色。
金山可不是只有金山鴨肉！
這間網路評價高達4千4百多則，
平均4.4星，
超人氣的30年平價石頭火鍋老店，
竟藏在郊區加油站內的農會展售中心裡！
可是連在地人都愛的，
金山必吃名店之一。
大熱天的週六下午三點，
看到店外，
竟還是一堆人在等候排隊用餐！
心想，
這地點周邊有點人煙稀少，
天氣又熱，
還一堆人來這排隊等候吃火鍋，
到了冬天天冷時，
人潮不就會更誇張...
▲名片
【營業時間】11：00～21：30；週二店休
【地 址】新北市金山區環金路466號1樓
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