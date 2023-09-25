為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 依蕾特新品❤️芋見哈尼季節限定禮盒❤️送禮專屬❤️小七限定聯名禮盒❤️台南名產❤️芋頭控必須吃~!!

依蕾特新品❤️芋見哈尼季節限定禮盒❤️送禮專屬❤️小七限定聯名禮盒❤️台南名產❤️芋頭控必須吃~!!

2023-09-25 08:16:08 小鸚鵡護理師+ 人氣：109
share
窩客好文

小鸚鵡護理師+

發表篇數：22篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：依蕾特布丁
phone06-2260-919
place台南市安平區安平路422號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

依蕾特新品❤️芋見哈尼季節限定禮盒❤️送禮專屬❤️小七限定聯名禮盒❤️台南名產❤️

依蕾特布丁.jpg

小鸚鵡護理師多年來都愛依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤依蕾特 依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤ 

這次出了新品~

也不忘記帶一盒嘗鮮~!!!

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_9.jpg
依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤依蕾特 依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤ 芋見哈尼季節限定禮盒~

登場啦!

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_6.jpg

依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤依蕾特 依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤ 芋見哈尼季節限定禮盒

共10杯~

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_38.jpg

⚜️小鸚鵡最愛新口味『芋頭奶酪』3杯

⚜️夏天必吃『哈密瓜雪酪』3杯

⚜️20年招牌熱銷口味 『鮮奶布丁』4杯

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_8.jpg

禮盒包裝很適合送禮呢~!!

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_1.jpg

下午茶首選的高雅點心

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_32.jpg

就屬依蕾特布丁啦~~~

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_27.jpg

款款都是幸福美妙滋味~!!

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_11.jpg
🥛依蕾特:芋頭奶酪🍮3杯

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_26.jpg

綿密濃濃芋泥香

令人垂涎三尺~

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_30.jpg
象徵少女心夢幻甜美紫色~

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_9.jpg
濃醇芋泥香~配上滿滿奶香雪酪

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_21.jpg
交織出成熟浪漫底蘊~

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_33.jpg

真的讓芋頭控

也為之瘋狂啊~!

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_5.jpg
口感入口即化~

如雪般絲滑~

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_31.jpg
一次有3杯~

大大滿足呀💖

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_14.jpg

水果口味不可錯過~

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_4.jpg

🍈依蕾特:哈密瓜雪酪🍮3杯

滿滿熱帶水果風味~!

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_17.jpg
使用嚴選產地哈密瓜製成

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_14.jpg
搭配匠心工法

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_19.jpg
打造出

絲滑~醇厚~哈密瓜雪酪

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_15.jpg
如琥珀般澄淨的雪酪~

Q嫩滑口~~~~

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_35.jpg
初品~能感受到哈密瓜的甜蜜~
在口裡綻放後
能感受到綿密牛奶香~

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_6.jpg
Q軟入口即化

幸福滋味~!!

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_18.jpg
讓人一不小進就墜入甜點的情網啊~!🤤

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_22.jpg

🥛依蕾特:經典招牌鮮奶布丁🍮4杯

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_20.jpg
20年招牌不敗經典好滋味

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_23.jpg
還沒吃過的~

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_7.jpg

一定要品嘗看看布丁界的精品~!!!

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_33.jpg
獨特香濃醇厚的奶味~

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_16.jpg

QQ的綿密口感

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_15.jpg

配上涼涼冰冰~

入口絕妙滋味~!🤤🤤🤤
.LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_26.jpg

依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤依蕾特 依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤ 芋見哈尼季節限定禮盒

新品真的好美味~

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_34.jpg

買一盒自己吃

或是分家人愛人朋友都很讚~!!

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_4.jpg

依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤依蕾特 依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤ 芋見哈尼季節限定禮盒

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_28.jpg
任何時刻來一杯~
💖就能讓小鸚鵡好開心~!!

LINE_ALBUM_依蕾特 布丁_230915_7.jpg
一吃就停不下來啦💖~🤤🤤🤤

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_25.jpg

依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤依蕾特 依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤ 芋見哈尼季節限定禮盒

還超好買的~
🎁小七線上就可以買到啦~

LINE_ALBUM_依蕾特芋見哈尼_230915_21.jpg
🤤🤤🤤快來帶一盒享受滿滿幸福儀式感吧~!!!
✨點選下方超連結享獨家線上宅配優惠💖

依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤依蕾特 依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤ 芋見哈尼季節限定禮盒

職人手作工藝

🎁想要品嚐不用等~~~
🎁現在可在安平門市及官網~7-11就可以買到啦~
✨官網https://www.elate.com.tw/elate/index.php
本品含奶類~不適合對其過敏之體質唷!!
詳細成分請詳閱官網說明!

依蕾特布丁.jpg

快來帶一盒回家寵愛最重要的人~

讓他享受滿滿幸福儀式感吧~!!!依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤  依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤
💖IG: https://www.instagram.com/elate.elate/
💖FB: https://www.facebook.com/elatepudding

文章標籤

依蕾特 布丁 宅配 宅配美食 中秋節 芋見哈尼 新品 台南名產 台南美食 芋頭
創作者介紹
創作者 小鸚鵡護理師❤️ 的頭像
小鸚鵡護理師❤️

小鸚鵡♥房地產護理師藝術生活♥一眼入魂的作品，雋永難忘的圖文




#依蕾特布丁
morechevron_right
文章關鍵字
依蕾特布丁 美食 美味 宅配美食 more
檢舉
share
chevron_left

依蕾特新品魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

小鸚鵡護理師+

發表篇數：22篇

❤️小鸚鵡出品❤️必屬精品❤️期待有眼光的您一起共創美好未來~ 無整形~無刺青~無耳洞~無染髮 品行優良(且不抽菸~不喝酒) 吃素愛地球~重視環保議題~熱心公益 小鸚鵡重視的是(專業) 期望是真心喜愛小鸚鵡圖文風格再合作^ ^ 流量終究只是數字 唯有小鸚鵡的專業和愛的理念不可超越! 擁有國家高考護理師重量級國家級考試證書 秉行吃素環保愛地球~ 富有愛心~ 圖文風格卓越優秀~撰文經驗超過16年餘年 更榮獲109不動產經紀人國家考試作文高分之耀眼成績! 小鸚鵡護理師活躍各大媒體~ ❤️痞客邦醫療保健全站排行第3名 ❤️ 上過金頭腦最美護理師單元錄影 https://www.youtube.com/watch?v=wpm6b6Oi2uM&t=9s 更因為擁有豐富知識被選為金頭腦最美護理師廣告 https://www.youtube.com/watch?v=woV6dzdVNEU 小鸚鵡護理師榮獲國家作文考試高分之成績 重視的是:如何運用自己撰文超過16年之經驗~ 結合獨到多領域專業~與藝術美學兼具美感~ 彷如您的高訂~專屬為您量身呈現卓然優異作品~ 希望您也能有如此之高遠之見 期待有眼光的您一起開創美好未來~
作者的其它文章
同類據點
㴿茶 茶飲專売 照片

㴿茶 茶飲專売

4.60 (1人評鑑)

區域：台南市中西區
椒萍果汁 照片

椒萍果汁

4.65 (1人評鑑)

區域：台南市東區
杏福時光-杏仁茶/濃膠木耳飲/愛玉專賣 照片

杏福時光-杏仁茶/濃膠木耳飲/愛玉專賣

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市中西區
娘爺冷泡茶 照片

娘爺冷泡茶

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市中西區
飲仕 照片

飲仕

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up