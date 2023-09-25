依蕾特新品❤️芋見哈尼季節限定禮盒❤️送禮專屬❤️小七限定聯名禮盒❤️台南名產❤️芋頭控必須吃~!!

依蕾特新品❤️芋見哈尼季節限定禮盒❤️送禮專屬❤️小七限定聯名禮盒❤️台南名產❤️
這次出了新品~
也不忘記帶一盒嘗鮮~!!!
登場啦!
共10杯~
⚜️小鸚鵡最愛新口味『芋頭奶酪』3杯
⚜️夏天必吃『哈密瓜雪酪』3杯
⚜️20年招牌熱銷口味 『鮮奶布丁』4杯
禮盒包裝很適合送禮呢~!!
下午茶首選的高雅點心
就屬依蕾特布丁啦~~~
款款都是幸福美妙滋味~!!
🥛依蕾特:芋頭奶酪🍮3杯
綿密濃濃芋泥香
令人垂涎三尺~
象徵少女心夢幻甜美紫色~
濃醇芋泥香~配上滿滿奶香雪酪
交織出成熟浪漫底蘊~
真的讓芋頭控
也為之瘋狂啊~!
口感入口即化~
如雪般絲滑~
一次有3杯~
大大滿足呀💖
水果口味不可錯過~
🍈依蕾特:哈密瓜雪酪🍮3杯
滿滿熱帶水果風味~!
使用嚴選產地哈密瓜製成
搭配匠心工法
打造出
絲滑~醇厚~哈密瓜雪酪
如琥珀般澄淨的雪酪~
Q嫩滑口~~~~
初品~能感受到哈密瓜的甜蜜~
在口裡綻放後
能感受到綿密牛奶香~
Q軟入口即化
幸福滋味~!!
讓人一不小進就墜入甜點的情網啊~!🤤
🥛依蕾特:經典招牌鮮奶布丁🍮4杯
20年招牌不敗經典好滋味
還沒吃過的~
一定要品嘗看看布丁界的精品~!!!
獨特香濃醇厚的奶味~
QQ的綿密口感
配上涼涼冰冰~
入口絕妙滋味~!🤤🤤🤤
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新品真的好美味~
買一盒自己吃
或是分家人愛人朋友都很讚~!!
任何時刻來一杯~
💖就能讓小鸚鵡好開心~!!
一吃就停不下來啦💖~🤤🤤🤤
還超好買的~
🎁小七線上就可以買到啦~
🤤🤤🤤快來帶一盒享受滿滿幸福儀式感吧~!!!
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職人手作工藝
🎁想要品嚐不用等~~~
🎁現在可在安平門市及官網~7-11就可以買到啦~
✨官網https://www.elate.com.tw/elate/index.php
本品含奶類~不適合對其過敏之體質唷!!
詳細成分請詳閱官網說明!
快來帶一盒回家寵愛最重要的人~
讓他享受滿滿幸福儀式感吧~!!!
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