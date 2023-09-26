老饕最愛的野生鱸鰻料理三吃！

大尾的人是不是應該要來吃大尾野生鱸鰻全餐呢？

位於苗栗公館交流道旁的「范大哥餐館」提供許多創意合菜料理，今天小米品嘗的是野生鱸鰻四吃，野生鱸鰻取得相當不易，膠質豐富加上甜美的肉質，讓人一吃難忘喔！

加上義式陶盤火焰牛、客家紅麴封肉、客家胡椒燜封鴨及香酥鴨其他經典名菜，喜歡吃海鮮和客家料理的朋友絕對不容錯過

快跟著小米一起去看看吧。

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👉范大哥餐館位置及停車方式

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范大哥餐館就在苗栗公館交流道旁，寬敞的停車場對開車的朋友來說非常方便

👉范大哥餐館環境介紹

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店內走的是簡約典雅的風格，中西合併的氛圍，跟小米印象中傳統中式餐廳的風格很不一樣

裝潢美燈光佳，請客、聚餐很有面子

西式壁爐裝飾與中式圓桌的搭配一點也不違和耶！讓大家有不同於以往在中式餐館用餐的氛圍

老闆娘說店內許多裝飾都來自店員的巧手，小米很佩服店家的用心

這一面牆以皇家禮炮酒瓶為裝飾，非常氣派

小米心想老闆到底花了多少時間去喝完這些酒，想必一定有好酒量 XD

二樓有三張大圓桌提供包場、包廂服務，每桌之間可以做隔間，也有KTV可以歡唱喔

※預訂一桌低消為15,000元，預訂兩桌每桌低消為8,000元，預訂三桌每桌低消為6,000元。

好康報報：只要Google評論留下五星好評，店家就招待好料喔

除了啤酒、飲品以外，這裡還喝得到大苑子的瓶裝果汁唷！

阿群自己挑了一瓶芭樂檸檬，原汁含量有33%，喝起來有水果的自然香甜挺不錯的

👉范大哥餐館菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點的選擇性很多，大家想得到的中式料理在這邊都找得到，還有不少客家風味的創意合菜

是家庭、公司團體聚餐的好選擇，來到苗栗遊玩或途經苗栗也不能錯過喔！

以下是小米在餐廳粉專看到的餐點照片，餐點選擇之多，要多來幾次才吃得完 XD

燒酒泰國蝦

義式陶盤火焰牛

客家紅麴封肉

客家胡椒燜封鴨是招牌菜品之一，小米下次絕對要再來品嘗

香酥鴨

四川水煮牛

胡椒奶香豬肚雞 (如果不要奶的話可以提前告知店家)。

燒烤大轉盤 4900元起，這張照片的量約6900元。

👉范大哥餐館用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤、阿群和最愛的森妹姐來吃大餐

小米跟小彤開玩笑地說我們要變大尾了，因為我們要來吃大尾野生鱸鰻大餐囉 XD

所以我們夠大尾了嗎？(被打 )

野生鱸鰻因為取得不易，所以單價也較高，不過一輩子來吃一次是非常值得的

甜美的肉質和豐富的膠質讓我們吃得相當滿足！

今天我們吃的是鱸鰻四吃，也可以三吃，每道菜使用約1斤的野生鱸鰻。

小米提醒要提早三天前預約才吃得到野生鱸鰻喔！

因為鱸鰻價格變動較大，店家皆以時價報價，今日的鱸鰻一斤約1800元。

精華乾煎野鱸鰻(當日價格 1200元/6人份)取自鱸鰻最精華的部位，相當於鮪魚的腹部肉

鱸鰻煎至金黃，肉質飽滿，每一塊都很有厚度，搭配滿滿膠質的魚皮。

一口咬下鹹香酥脆的魚皮，加上鮮甜軟嫩的肉質，單吃就很滿足

小米提醒吃的時候要注意細小的魚刺喔。

吃完原味後可以沾上特調胡椒鹽，有不同層次的享受~

擠上檸檬汁很解膩。

鱸鰻四吃有多種不同的料理方式，喜歡吃辣的朋友可以嚐嚐川味麻辣水煮鰻(當日價格 1800元/10人份)。

除了鱸鰻以外還有玉米、雪白菇、鴻喜菇等配料，是很棒的下酒菜

辣度大概是中辣左右，如果不敢吃太辣的朋友，點餐的時候可以請店家調整小辣或微辣的口味。

麻中帶辣的湯頭跟甜美的肉質結合的很完美，喜歡吃辣的朋友絕對不容錯過喔

魚皮吸附湯頭後，膠質的甜味更加明顯了~

雪白菇和玉米等配料都很鮮甜喔。

鱸鰻第三吃是蒜仔鱸鰻刷刷鍋(當日價格 2300元/10人份)，鱸鰻去刺切成薄片，搭配黃金蜆仔、蒜頭、魚肉熬煮而成的甜美湯頭~

加上一整籃色彩繽紛的蔬菜，不只美味也兼顧健康

小彤說她最愛喝魚湯了

湯頭不只有鱸鰻鮮甜，還有黃金蜆仔鹹鮮滋味等多層次的風味享受

如果覺得湯頭口味太重，還可以請店家加入大骨湯頭調整鹹淡喔！

很有厚度的魚肉和豐富膠質的魚皮，對女生來說是滋補美顏的聖品

湯頭相當甜美，一點都沒有土味，讓小米真的一喝難忘喔。

接下來要來涮鱸鰻了，師傅刀工很厲害，鱸鰻切成厚薄剛剛好的薄片，每一片厚度都一致

份量大概是４到６人左右~

鱸鰻放入滾燙的湯中川燙，從粉色轉成白色就可以享用了。

一口咬下鮮甜的肉質在口中四溢，加上軟Q魚皮，小米真的很推薦喔

吃完魚肉別忘了將滿滿的蔬菜加入湯中，讓湯頭更甘甜

最後第四吃是鱸鰻油炒飯(420元)，油亮亮的炒飯帶有鱸鰻魚油香氣，加上蛋香和蔥香還挺不錯的

有聚餐需求的朋友，除了制式合菜以外，也可以提供預算和人數給店家，請店家幫忙搭配

經典燒烤福拼盤(約1200元)有鹽烤海大蝦、胡椒烤軟絲、炙燒雪牛包生菜、剝皮辣椒牛肉串、韓式年糕牛肉串、烤香菇等等。

這樣一大份都快比小彤半個身體大了，以1000元出頭的價格來說並不貴

炙燒雪牛有鹹中帶甜的滋味，口感挺不錯的，可以包生菜和烤蔬菜一起吃有解膩的作用~

串烤的話，小米很推薦帶點小辣的剝皮辣椒牛肉串、多汁的金針菇牛肉串，這些都很下酒

胡椒烤軟絲有脆口的鮮甜

韭香櫻花芋頭糕 (680元)也是店家的招牌菜色之一，芋頭糕上鋪滿大隻的櫻花蝦、鮮綠脆甜的韭菜

森妹姐就很喜歡這道菜喔

芋頭糕的芋頭含量很多，有鬆化綿密的口感加上濃郁芋頭甜香、鹹香的肉末和香菇等調味，很有客家風味，愛吃芋頭糕的朋友絕對不容錯過！

最後是雨來菇煎蛋 (120元)，雨來菇是一種藻類，吃起來軟軟脆脆的，跟金針菇口感很類似

搭配煎蛋讓小米又可以吃下一碗白飯了 XD

以上是我們的心得分享，今天讓小米大開眼界，第一次享用大尾野生鱸鰻的料理

讓小米印象最深刻的是精華乾煎野鱸鰻，有軟酥雙重口感和甜美肉質，蒜仔鱸鰻刷刷鍋有滿滿膠質甜美的湯頭，搭配鮮美肉質讓人一吃難忘

不吃魚肉的朋友還有香酥鴨、客家胡椒燜封鴨等多種選擇喔！

👉范大哥餐館營業時間地址

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🌟店家資訊：范大哥餐館

🏠地址：苗栗縣公館鄉五谷201-4號

☎電話：037225958

⏰營業時間：11:00–14:00,17:00–22:00

粉絲團：范大哥餐館

➡️收取10%服務費/現金、刷卡交易、電子支付(Apple pay/Samsung pay/google pay），不支援line pay。

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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