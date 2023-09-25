不熟人餐酒館：台中西區駐唱酒吧餐廳，音樂飛鏢夜生活，平日啤酒調酒無限暢飲，生日壽星招待摩天輪調酒

不熟人台中酒吧



台中夜生活推薦，今天就來不熟人餐酒館！天天都有駐唱歌手的音樂酒吧，分子技法調酒超驚艷，平日有啤酒調酒無限暢飲，壽星免費招待炫麗七彩摩天輪調酒！(禁止酒駕x飲酒過量有害健康)



不熟人餐酒館位於台中西區民權路上，鄰近中華路夜市，營業時間從晚上9點開到凌晨3點，很適合夜貓族宵夜場聚會，一起來找樂子。



歐式古堡的內裝風格，石板造型牆搭配浪漫街燈，氛圍輕鬆帶有質感。每天都有駐唱歌手表演，大螢幕播放運動賽事，每人低消500元，夜生活的好去處。



設有飛鏢機娛樂，很適合下班小聚放鬆，打鏢、小酌舒壓解悶，酒友們互相PK一下，很能活絡歡聚氣氛。



二樓還有超美的專業攝影棚，只要來用餐就能免費拍照打卡！分別是花魁和室、日式復古餐廳以及素棚，白天時段另有提供租借服務，相關細節可洽店家。(照片由不熟人餐酒館提供)



不熟人餐酒館的最大特色，得獎調酒師以分子調酒技法自創調酒。但前製作業十分費工，反覆萃取方式將風味重新組合，端出的調酒清透無雜質，口感圓潤，感受新穎。(禁止酒駕x飲酒過量有害健康)





有想喝的調酒，也可以與調酒師溝通，創造屬於自己的酒單。如果不喜歡太吵或不想煙味，又想喝到分子調酒也可以到位於精誠路的月映酒吧分子調酒專賣店，這是不熟人餐酒館的新分店。



不熟人菜單： https://www.super-landing.com/bushorenbar

供應自創調酒、啤酒、SHOT杯買六送一、烈酒、威士忌、軟性飲料，炸物、下酒菜、炒類、牛肉麵、烤物等。平日暢飲方案，男性900元、女性600元，就可享金牌台啤、KIRIN Bar啤酒以及六款調酒無限暢飲。



花王木木 350元

藉由分子技法將經典調酒「性感海灘」加以變化，伏特加果汁系調酒，蜜桃玫瑰茶加上氣泡，喝起來很清爽，相當順口。微酸帶點花香，女生會喜歡。(禁止酒駕x飲酒過量有害健康)



孤芳自賞 400元

以琴酒搭配烏龍茶，結合接骨木花、桂花、檸檬、紫蘇等風味，帶有一種高雅的文人賞茗氣質。分子調酒技法不走花俏擺盤路線，但是口味很耐喝，讓真正愛酒的人享受純粹。



酒國女櫻雄 400元

琴酒搭伯爵茶，再結合蜜李、蔓越莓、及櫻花的香甜風味，放上韓國相撲海苔，帶出鹹香風味。酒體清澈，香氣融蘊在酒液中，渾然一體，越喝越喜歡。(禁止酒駕x飲酒過量有害健康)



綠茶婊 400元

發想來自手搖飲柳橙綠茶，將綠茶和柳橙檸檬風味重新組合，融匯於以蘭姆酒為基底的調酒中。放有自製柳橙果乾及芳香萬壽菊，會有一點乳酸味道，帶有夏日清爽透涼感。



暈船仔 400元

香水白蘭地結合咖啡、葡萄，帶有氣泡爽口感。搭配自製葡萄風味棒棒糖，可以邊吃邊喝。我猜想是因為，口含一隻棒棒糖可以避免暈船吧。(未滿18歲禁止飲酒，喝酒不開車)



不熟人多多綠 350元

同樣是把多多綠茶飲轉化成調酒，以琴酒為基底，加上綠茶和多多風味萃取，變成成人版的多多綠。入口酒香徐徐釋放，順口、好喝、不會膩。



當月壽星到店用餐，整桌低消滿3000元，就送七彩摩天輪調酒，裡頭有三款調酒12杯，原價可是要2000元呢！(未滿18歲禁止飲酒，喝酒不開車)





慶生時由Live Band帶動歡唱生日快樂歌，同時將摩天輪端出來，全場慶生的熱鬧感，非常歡樂。



除了調酒很特別也很厲害外，他們家的餐也不錯吃。自創分子調酒搭配手作料理，網路評價4.9顆星高分，不少外縣市朋友會來朝聖。



奶油干貝(5顆) 350元

生食級干貝搭配無鹽奶油小火慢煎，表面呈漂亮的金黃色，外熟內嫩，保有鮮味，口感細緻又彈牙。



干貝漢堡 120元/顆

以生食級干貝作為漢堡外層，嵌入蟹膏、鮭魚卵、蟹肉棒，上頭佐魚子醬，再以海苔包覆。極致海味大集合，感受口中散開海鮮甜味。



炒鹹豬肉 200元

自製調配醬料炒製，豬肉的油脂甜味，洋蔥拌炒，再搭配蔥花、花椰菜，好吃很下酒。





鹹豬肉肥瘦適中，皮Q肉嫩，好吃又不會太死鹹。



麻辣雞腿排 200元

店家自己炒的辣椒，氣味很香，雞腿排肉質鮮嫩，整體風味香辣過癮，吃到舌頭會發麻。



鹽烤牛排 350元

肉嫩多汁，撒上蒜粉和牛排粉，搭配玉米筍和花椰菜，簡單而美味的牛排，夜裡常常想吃的，就是這一味。



鮪魚起司可頌堡 180元

千層奶香酥脆的可頌堡，裡面包入鮪魚、大熱狗、洋蔥，還淋上邪惡的起司醬，很飽足系的一份餐點。



炸物拼盤（小）450元

歡樂聚餐少不了炸物拼盤，有薯條、洋蔥圈、雞米花、雞塊、炸花枝丸、紐澳良雞翅，炸物種類頗多樣化。





可搭配番茄醬、蜂蜜芥末醬。炸物酥脆可口，花枝丸海味彈牙，紐奧良雞翅醃製入味，外皮酥香。



天天都有駐唱歌手表演，駐唱時間為晚上11點到凌晨1點。不僅可以聆聽現場演唱的溫馨熱鬧氣氛，有些駐唱老師也會開放客人點歌及上台同樂。大頭怪微醺上台，搖頭晃腦跟老師同台，氣氛有夠嗨。



不熟人餐酒館位在民權路上，靠近中華路。這裡的調酒很特別，以分子技法，透過調和及反覆萃取，讓雞尾酒呈現清澈爽口、酒香融為一體的風味，一開始覺得還ok，越喝會越愛，甚至有點欲罷不能。餐點不錯，現場駐場氣氛活潑熱絡。就算你跟不熟人有社恐，來這裡都會感覺自在。

文章標籤