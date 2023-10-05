壞鄰居工作室-近尚順育樂世界的寵物友善餐廳，提供漢堡/義大利麵/直火爐燒/披薩/點心/飲品ψ(｀∇´)ψ

壞鄰居工作室-近尚順育樂世界的寵物友善餐廳(看粉專介紹，店貓

會不定時出沒!!! 可惜這次沒看到貓貓😂😂😂)

店外觀採大片落地窗

內用區(以四人桌為主，加上少量兩人桌)

靠近吧檯區為兩人桌

看到那區有肥娜麗莎嗎XD 原來是自助區啊

自助區提供餐具、醬料(除了常見的番茄醬、黃芥末醬，居然有

泰式的是拉差!)

p.s覺得可以提供飲水><

手工漢堡菜單

壞鄰居工作室以手工漢堡聞名😋名稱讓我想到了玩具總動員!

以牛肉為主，也有提供雞肉、豬肉的漢堡(吃不夠還能加點配料

或炸物!!! 畢竟熱量帶來快樂🤣🤣🤣

更多詳細菜單請點↘️HERE(來源:FB粉專)

金燦燦氣泡飲(110元)

店員介紹說是山竹和其他果乾香料組成的氣泡飲 入口是

蜜桃的香氣～ 但喝起來主要是柑橘類的風味？！

山竹去哪了哈哈哈🤣

p.s點漢堡套餐本身有附可樂，換購其他飲料折抵30元✅

吃漢堡就是要配可樂啊(乾杯🥂

胡迪（辣，320元）

手打牛肉、布里歐麵包、熟成切達起司、哈尼培根、糖果辣椒。

蠻特別的是糖果辣椒，是糖漬的墨西哥辣椒，吃起來先甜再酸，

後勁蠻辣的！💯💯💯

安生（320元）左 ；保羅（290元）右

先介紹保羅-舒肥梅花豬、布里歐麵包、熟成切達起司。

炙燒肉塊的肥瘦比各半，肉塊份量很夠，裹著起司單吃就很爽了，

照燒醬汁有起到中和肥肉膩味的作用✌🏻

安生（320元）

手打牛肉、布里歐麵包、熟成切達起司。

🌟醬料4選1 煙燻燒烤醬、焦糖花生、堅果牛奶糖、酸奶塔塔（辣）

選煙燻燒烤醬（讚！煙燻香氣～ 帶點酸味的醬汁！而且醬汁份量剛

好！不會太多弄得濕漉漉，也不會太少沒滋味😆

拿起來給大家感受下份量😁😁😁

漢堡排好吃！有牛油香氣～ 麵包帶奶油香氣（超好吃！ 麵包體有嚼

勁❤️❤️❤️） 整個漢堡吃起來層次很清楚！生菜爽脆！起司融化的

很剛好😍 漢堡排多汁夠味😋😋😋 而且雖然是厚實但不會乾柴！

超厲害🤩

感想:壞鄰居工作室，算是頭份少見的手工漢堡專賣店，還有提供

燒烤等料理，漢堡肉排部分，牛、雞豬都有得選🥰🥰🥰 實際吃了

3款漢堡，肉排部分處理的多汁，肥瘦比例恰到好處，連麵包本身

都帶奶油香，整體吃完是很滿足的漢堡💯💯💯