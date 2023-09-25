台北松山鍋物推薦｜紅九九個人麻辣鴛鴦鍋～單人鴛鴦鍋、不加價，推出三層架的擺盤，現在更有九宮格的設計，

一個人也能品嚐到鴛鴦鍋！！

喜歡吃火鍋的朋友是不是經常在選擇鍋底時陷入選擇障礙，到底要選哪一種？好多種都想嚐嚐看！

來到有著正宗四川麻辣湯底風味的紅九九個人麻辣鴛鴦鍋讓您免煩惱

直接選兩種鍋底，而且還不用加價

華麗的三層架擺飾，還有鴨血、豆腐吃到飽，不用呼朋喚友也能獨享麻辣鴛鴦鍋的美味

【目錄索引】

‧紅九九個人麻辣鴛鴦鍋-環境介紹

‧紅九九個人麻辣鴛鴦鍋-自助吧

‧紅九九個人麻辣鴛鴦鍋-菜單

‧紅九九個人麻辣鴛鴦鍋-餐點介紹

‧紅九九個人麻辣鴛鴦鍋-店家資訊

紅九九個人鴛鴦鍋就在台北小巨蛋站附近的巷弄內

可從捷運小巨蛋站4號或5號出口步行過來約5分鐘左右的路程

就在巷弄內的轉角處

招牌非常明顯，店門口還有用各種辛香料堆疊的裝飾

遠看好像一個可愛的圖案^_^

【紅九九個人麻辣鴛鴦鍋-環境介紹】

用餐空間座位數不算少

有2人桌、4人桌及多人座位，不管是情侶、三五好友或是家庭聚餐都可以

而且一人一鍋，可以選擇自己喜歡的湯頭，用起餐來更加愉悅

【紅九九個人麻辣鴛鴦鍋-自助吧】

醬料區提供多種沾醬可以調製

也有小立牌貼心告知，如何調配適合的醬料

當然也可以自行DIY喜愛的醬料口味

還有提供麵食及茶包可以沖泡

麵食有王子麵、寛冬粉

小麥很喜歡麻辣鍋搭配王子麵及冬粉，但因為套餐內容就吃的超級飽足

實在沒有多餘的空間可以再裝這些麵食了，好可惜

【紅九九個人麻辣鴛鴦鍋-菜單】

紅九九個人麻辣鴛鴦鍋菜單～單人套餐

紅九九個人麻辣鴛鴦鍋菜單～雙人套餐

紅九九個人麻辣鴛鴦鍋菜單～單品推薦

【紅九九個人麻辣鴛鴦鍋-餐點介紹】

菜單有分為單人套餐及雙人套餐

但為了九宮格我們一行四人都選擇了雙人套餐

雙人套餐含肉品、鍋底、秘製料理、九宮重格、附餐、特色料理、清涼飲料、老油條、季節性蔬菜，非常豐富

▲鴛鴦鍋（麻辣鍋+和風蔬食鍋）

如果湯底有選擇麻辣湯則可以選擇秘制火焰五花豬（牛）這項秘制料理

看到「火焰」兩個字超吸睛，二話不說一定要來一份的

▲秘制火焰五花豬

▲秘制火焰五花牛

秘制料理各選了秘制火焰五花豬及秘制火焰五花牛

上桌後會倒入酒後點火燃燒

一行人拿著相機、手機搶拍畫面，可說是兼具視覺與味覺的一道饗宴

秘制火焰系列的湯頭感覺更濃郁、更香辣

建議要煮滾後讓酒精揮發後再食用

▲鴛鴦鍋（麻辣鍋+養生黃金鍋）

麻辣鍋底散發著中藥的香氣，可以感受到使用多種藥材及辛香料下去熬製而成

帶有香辣等豐富的滋味

養生黃金鍋醇厚鮮美，拿來煮食蔬菜特別好吃

或是如果有不吃辣的人也可以選擇這個

肉品我們選擇了特選牛五花+活菌梅花豬及大背肩牛肉+活菌梅花豬的組合

▲大背肩牛肉

大背肩牛肉非常大一片

吃起來帶點嚼勁還有滿滿的牛肉香氣

▲活菌梅花豬

活菌梅花豬肥瘦適中，帶點脆彈的口感

鮮嫩中保有微微的咬勁

▲特選牛五花

特選牛五花有著豐富的油脂，吃起來軟嫩帶有肉汁

濃郁的油脂香氣，尤其吸附著鍋底的麻辣滋味，味道更加乘

▲季節性蔬菜

娃娃菜加在養生黃金鍋或和風蔬食鍋都能吃到娃娃菜本身清甜的滋味

放在麻辣鍋裡則吸收了麻辣的湯汁，變得香辣可口

九宮重格有壹號跟貳號可以選擇

配料已經是固定了，如果有不吃的食材可更換一種

▲九宮重格壹號

九宮重格壹號有秀珍菇、水蓮、滷蘿蔔、川丸子、生豆皮、馬鈴薯、巴沙魚、鴨腸、炸酥肉

巴沙魚肉質細緻、鮮美，連小朋友都很喜歡吃

秀珍菇加入麻辣鍋非常夠味

水蓮可使用養生黃金鍋或和風蔬食鍋來煮，保有水蓮爽脆的口感跟風味

吃火鍋很少煮馬鈴薯，沒想到口感滿不錯的

表層微微吸收了湯頭的精華，但有著馬鈴薯綿綿鬆鬆的口感

如果不要煮太久還有著類似山藥微脆口的口感

川丸子很有味道，有著脆彈的滋味

上桌時，店員會提醒滷蘿蔔本身就是熟的，可以直接食用

其他食材則需要下鍋煮過才可以食用

滷蘿蔔一入口就有著中藥的香氣，而且滷的非常入味又能嚐到蘿蔔本身多汁的口感

炸酥肉沒有太厚重的麵衣，可以吃到真材實料的肉

鴨腸則有著脆脆的口感，還帶有嚼勁但又不會咬不爛

▲九宮重格貳號

九宮重格貳號有秀珍菇、水蓮、滷蘿蔔、川丸子、生豆皮、馬鈴薯、豬腦花、牛筋、麻辣牛

豬腦花非常柔嫩，煮熟後比豆花還綿密

糯糯的有著綿滑的口味

輕輕抿在嘴裡味道鮮美，風味佳

麻辣牛肉質鮮嫩，還有著濃厚辛香料的滋味

香辣帶勁的口感

牛筋本身就燉煮的很入味，再放到麻辣鍋裡煮一下

口感軟Q而且釋放出膠質那種軟綿的口感且香氣十足

▲麻辣溏心蛋

蛋黃有著濕潤感，且從蛋黃到蛋白都非常夠味，超級好吃

害我好想拿來配碗拉麵喔

▲三口川辛粉

三口川辛粉加入大量的花生碎及蔥花，酸酸辣辣的口感又有麻辣的滋味

可以品嚐到非常豐富的滋味

花生碎還帶有咬勁，咀嚼時散發著滿滿的香氣

▲麻辣沾麵

麵條是Q彈的烏龍麵，沾上麻辣醬汁配上Q中帶點嚼勁的烏龍麵，超級歐尹系

連大妹女兒都覺得很香辣很美味

吃完麵條還剩下沾醬，差點想煮王子麵或冬粉來沾醬一起吃XDDDD

▲油條

搭配麻辣鍋的好朋友，輕輕在麻辣鍋中涮幾下讓油條還保有酥脆的口感

但又有吸收到麻辣湯汁的風味，老饕必吃

鴨血軟嫩有著ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的Q彈感，從外面到裡面都很滑嫩且很有味道

豆腐的孔洞都有著湯汁在流竄著，相當入味

而且鴨血、豆腐提供無限吃到飽，吃完後都可以請服務人員再加

服務人員不時會來主動詢問要不要加湯，超級Nice

▲可口可樂、洛神花酸梅汁、王老吉、黑糖珍珠鮮奶茶

王老吉微甜且帶有微微的涼感，很適合吃麻辣鍋時飲用

▲仙芋飄飄

雙人套餐必上一份仙芋飄飄，也是小麥個人覺得必點！（快筆記）

一端上桌飄著陣陣的白煙，充滿著仙氣，讓我們一行人都張大了眼睛

仙芋飄飄有芋泥球、芋圓、仙草、珍珠

芋泥球綿密，而且很紮實，尤其是吃完火鍋後再吃這一球就很有飽足感

小麥一次吃了兩球，超爽

珍珠Q軟帶有甜度、芋圓地瓜圓Q彈中帶有嚼勁、仙草嫩滑搭配底下的黑糖剉冰超好吃的

另外也有附上奶油球可以添加

但小麥覺得光這樣吃可以享受著黑糖香氣的剉冰就很好吃了

▲黑丸愛玉

口感軟嫩，在嘴裡慢慢化開

味道清爽，很適合餐後食用

▲黑丸嫩仙草

Q滑ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的口感，吃起來散發著仙草的香氣

可以加入奶油球增加奶香的口感

紅九九個人麻辣鴛鴦鍋讓你一個人也能輕享受麻辣鴛鴦鍋

一次可選擇兩種湯底，而且不用再加價

還有鴨血、豆腐無限吃到飽

三層架、九宮格及火焰秘製料理，真是一道兼具視覺與味覺的饗宴

紅九九個人麻辣鴛鴦鍋是2023年臺北市政府商業處「美食在台北 鍋際大賞」的人氣票選店家

喜歡麻辣鍋或是找不到朋友一起吃麻辣鍋的人也不用擔心

來紅九九個人麻辣鴛鴦鍋就對了！！

【紅九九個人麻辣鴛鴦鍋-店家資訊】

店名：紅九九個人麻辣鴛鴦鍋

地址：台北市松山區南京東路四段179巷3號

營業時間：11:30~15:00、17:00~23:00

電話：02-8786 7299

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