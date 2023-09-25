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> 圖文創作 > 台北美食 林合發油飯店｜大稻埕百年老店的「古早味油飯」飄香　藏身「迪化街永樂市場內」千萬別錯過！

台北美食 林合發油飯店｜大稻埕百年老店的「古早味油飯」飄香　藏身「迪化街永樂市場內」千萬別錯過！

2023-09-25 13:50:03 算命的說我很愛吃 人氣：113
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：772篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：林合發油飯店
phone02-2559-2888
place台北市大同區迪化街一段21號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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一說到台北油飯推薦哪間，去路上問十個有九個會回答「林合發油飯」！這間大稻埕的人氣美食，就隱身在迪化街的永樂市場內。至今已經營業超過百年，而且就連郭台銘也都訂他們家的油飯！每天新鮮現做的油飯，從遠遠就可以聞到濃郁的麻油香氣，怪不得總是聚集滿滿的排隊人潮，想吃的朋友們記得要早點來買啊！

超夯的林合發油飯店，每天一大早7:30準時開賣！可不要小看它，營業時間總是會有排隊人潮，超人氣的程度可見一斑。

林合發油飯店位於迪化街的永樂市場入口附近，不難找一進來就可以看到，同時因為鄰近霞海城隍廟，也蠻多人外帶去拜拜的。

菜單簡簡單單，油飯目前是秤重販售的，另外還有雞腿、魯蛋跟芋粿。也蠻多人買他們家的彌月油飯，這款要現場預訂，可看需求用禮盒或是一般的餐盒裝盛，如果有其他的需求也可以問問看現場的工作人員，會更清楚一些～

香噴噴的油飯，裝在大鐵盆裡，店員俐落的裝盒，咻～咻咻不到一下的時間，本來滿得像小山的油飯，就已經被買到見底了啦。

耶～終於換我們買到了！軟Q的糯米混合十足的麻油香氣，米飯粒粒分明越嚼越香～口感跟味道真的很不錯，會讓人愈吃愈上癮捏！

配料則是會放上香菇、蝦米跟瘦肉。我們都非常喜歡香菇的味道，恰到好處的鹹香，以及保有濕潤的口感，跟油飯的速配指數很高，愛了愛了。

【林合發油飯店】
地址：台北市大同區迪化街一段21號（永樂市場內）
營業時間：7:30-12:00，週一公休
電話：02-2559-2888

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