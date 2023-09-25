桃園鍋物｜中壢鍋物｜高鼎屋鍋物，獨享個人鍋物再享冰品飲品自助吧無限吃

高鼎屋鍋物前身是在地中壢人絕對會知道的公元九年，簡稱公九。提到公九，榜哥他可有滿滿的青春回憶，這可是不少在地中壢人放學、下班後的好去處，相信大家都會來到這念書、聊天、約會、打發時間！而公九如今成了回憶，現在搖身變成了鍋物店-高鼎屋鍋物，這天假日就帶著蔬果姐妹一起來這用餐，順道回憶著我們自己的青春。

高鼎屋鍋物就位在中美路上，鄰近中壢藝術館、中壢中正公園、桃園市立圖書館中壢分館等，開車前來的朋友，中壢藝術館的地下室有付費停車場，而鄰近周圍也有不少付費停車場、路邊停車格可停車；騎車前來的朋友，周圍也有不少機車停車格可停車喔！若是搭乘大眾交通工具的朋友，基本上從中壢火車站步行前來不用10分鐘就可以抵達。



走進高鼎屋鍋物會直接先看到簡約的待位區、商品販售區、櫃台以及冰品自助吧區。接著會直接看到中島區的醬料、甜品、飲品的自助吧區。來訪的這天有感覺飲品有點不行，蔬果姐妹想要喝可樂，按壓出來的飲品竟然不是可樂，反倒像是無糖氣泡水。

高鼎屋鍋物整體的室內設計挺工業風格，用餐座位主要是以四人座為主的設計，如有遇到併桌，店家會使用隔板做區隔，座位上的安排不算擁擠。



簡單跟大家分享這天我們一家四口來到高鼎屋鍋物所點選的餐點囉！

●鍋底

高鼎屋鍋物的鍋底高達10多種可以選擇，而我們點選了昆布鍋、韓式泡菜鍋(加價)、川味麻辣-大辣鍋(加價)，而點選川味麻辣鍋的朋友還可以再加價點選老油條。

●副餐

高鼎屋鍋物的副餐有8樣可以選擇，而我們點選了白飯、冬粉、土雞蛋(加價)、讚岐烏龍麵(加價)。

●菜盤

高鼎屋鍋物的菜盤分為三種，綜合菜盤(火鍋料+蔬食)、蔬食菜盤(無加工品火鍋料)、菜盤換肉，我們是選擇了綜合菜盤及蔬食菜盤。

●肉品-安格斯CAB板腱牛肉

安格斯CAB板腱牛肉的肉質還算不錯！

●肉品-牛嫩肩小排

-牛嫩肩小排的油花真心說偏多，感覺有點像吃牛五花！



●肉品-Prime翼板牛肉

Prime翼板牛肉的肉質也算不錯。

●海鮮-三鮮鍋

三鮮鍋的海鮮可任選三樣，選擇有草蝦、白蝦、鮮蚵、蛤蜊、魷魚片、鮑魚片、厚切鯛魚片、鮭魚肚、多利魚、小卷，這天我們選擇了草蝦、蛤蜊、厚切鯛魚片。



高鼎屋鍋物整體的服務算屬中規中矩，畢竟當天假日中午用餐就僅看到2-3個外場服務人員，真的不能要求過多！但用餐環境算屬明亮乾淨，餐點的供應也算實在，份量很夠，就僅有部分飲品區的飲料不太行。

高鼎屋鍋物可付現或是刷卡，用餐時間為90分鐘，採用QR-Code點餐，超滿110公分以上的孩童就須開鍋，高鼎屋鍋物是可共鍋，但會酌收共鍋費，但以上費用不加收10%服務費。

而高鼎屋鍋物是中壢市區少見開到凌晨12點的鍋物店，且從中午11點半營業就沒有中場休息時間，隨時想來吃就可以來喔！還沒來吃過高鼎屋鍋物可以列入考慮。