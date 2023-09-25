



位於板橋自由路上的海雲韓式料理，是全家大小和朋友聚餐的最佳首選！

這間韓式料理餐廳評價相當高．有提供兒童座椅和/兒童餐具．餐點口味也可以隨著客人喜好做辣度調整. 也可以改為不辣的．帶著孩子來用餐非常適合！



海雲韓式料理創始店在新莊，於今年2023年9月份在板橋開了第二家分店海雲韓式料理-板橋店就在捷運新埔捷運站附近，步行過來約４分鐘即可到達．交通上十分便利！





他們家的料理和口味都很有特色. 像是石鍋拌飯／韓式蒸蛋／山東燒雞／韓式炸雞等~想像到的韓式料理這裡都有. 受到許多老饕們的喜愛～

另外還提供韓式調酒和韓式小菜吃到飽，整體而言CP值很高．非常划算！

喝酒不開車開車不喝酒／未滿18歲請勿飲酒





室內用餐空間寬廣又舒適．帶有溫馨氛圍．讓人感到很是放鬆～

座位區是半開放式沙發．每一組客人都是間隔的獨立座位. 來這用餐聊天不會受其他桌干擾．在座位規劃上十分細心！



這天我們剛開門進入餐廳用餐．後續就絡繹不絕有客人等待入座．通常到了用餐區這裡都是客滿的. 建議前來用餐一定要提前訂位．才不需要等待唷～















每桌桌上皆提供一壺檸檬片冰開水





海雲韓式料理 menu菜單

店家提供的菜色十分多元．所想像到的韓式料理．像是海鮮煎餅／山東燒雞／乾烹蝦／辣炒年糕／韓式炸雞／起司蒸蛋／銅板烤肉／石鍋拌飯等～都可以吃的到！

若是第一次前來或者多人聚餐．建議直接點超值套餐最為划算．套餐內容若想要更換的品項也可補差價～

酒品類. 點套餐就能以$199加購韓國米酒／燒酒／調酒





韓國無酒精飲品／韓國特色酒／調酒系列．都很不錯！

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海雲韓式料理提供五樣韓式小菜無限續用吃到飽．吃完還可以請店員無限續加！

小菜類大多都是酸酸辣辣挺開胃的．涼拌龍鬚菜則是鮮嫩爽脆. 在新鮮度和口感上都很不錯．而且非常的涮嘴！！

這天我們狂吃小菜. 一直續不停ᕦ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)⁠ᕤ













先來介紹店家的招牌餐點－銅板烤肉

銅板烤肉－牛肉／附飯

肉品部分有牛肉／豬肉可選擇．若是兩種都想吃．可以選擇雙人套餐！

附上的蔬食有金針菇／紅蘿蔔／香菇／新鮮蔬菜．份量上都挺多的！









服務人員會先添滿高湯．若不夠可隨時告知還可無限添加唷～





我們選擇的牛肉片．是美國牛五花．富含油脂又大片，非常好入口！





使用銅盤邊烤邊蒸煮肉片真的很方便，肉片快熟又保有湯汁，吃起來又嫩口！很有水準之上！

肉品部分皆經過醃漬，本身已經有味道，烤完直接吃就超入味．若是沾點韓式烤肉醬則是更顯多層次口感！









日出龍舌蘭

這杯調酒是果汁類型的調酒雙煞，使用龍舌蘭．柳橙汁製成

酸酸甜甜的喝起來挺順口．同時也保留了龍舌蘭獨特的味道，那炫麗的金紅漸層色澤，很是夢幻．讓人都捨不得喝了～





漫步雲海

這杯是低濃度調酒．喝起來富含水果香氣. 帶有消暑微醺風味．和我一樣喜歡喝果汁調酒的朋友．可以選擇這杯！





韓式炸雞

這是店內最具代表性料理．整份炸雞使用了一隻半雞腿肉．分切後再進行料理．熱騰騰出爐再堆疊起上桌．份量很實在．適合多人一起分享！





雞肉蠻大塊的，薄薄外皮再刷上滿滿韓式醬汁．大口咬下那雞肉彈性與口感瞬間在嘴裡綻放. 那肉質有夠鮮美的，就算吃多了也不會感到膩口，直到現在．想到都會讓我直流口水～









山東燒雞

看似平凡的山東燒雞．料理過程卻十分繁瑣．雞肉需先醃漬再油炸上色，經過蒸煮後，呈現出不膩口且彈牙好滋味！

這道清爽開胃美食．必點！！不吃會後悔！





雞肉吸附酸酸甜甜韓式醬汁. 吃起來無比鮮嫩入味．底下舖的小黃瓜則是清脆爽口，還帶有滿滿的蒜味．整體味道有夠讚的．讓人一口接著一口！

這道功夫菜果然很厲害. 難怪這麼受歡迎！









乾烹蝦

之前前往新莊店．這道料理太熱門．全數都售出了. 所以沒吃到（哭哭....）

這次來到板橋店心想一定要點這道．果然沒有讓我失望．蝦仁有夠肥美入味！





每個蝦仁都是大蝦去殼的，大又肉質鮮美. 店家採用經典的乾燒手法料理．完全鎖住蝦肉的嫩度和肉汁. 蝦肉肉質緊實甜美．超好吃！





糖醋醬汁酸酸甜甜．更帶出蝦肉肉質飽滿與鮮甜滋味．口感Ｑ彈又順口．很是涮嘴！！





海鮮煎餅

外脆內Q的韓式海鮮煎餅．整體口感QQ軟軟．邊緣脆脆的味道很豐富，上面放滿了一隻隻彈牙的蝦子，混合著蔥與韭菜的香氣～不論單吃或沾醬都很美味！









煎餅的厚薄度都恰恰好，上面鋪上滿滿紮實的料．讓人吃的好滿足. 真的是涮嘴到一個不行，有夠過癮！









後記：

想找CP值高的韓式料理餐廳．海雲韓式料理會是不錯的選擇！這裡的菜色選擇相當多元．也很平價．食材方面更是新鮮．另外主廚手藝更是精湛，口味些許有調整為符合台灣人的味道. 是許多饕客們的最愛！

讓人感到最棒的是小菜還有無限吃到飽，一整個划算到不行．大家一定要來吃吃看喔！







海雲韓式料理 板橋店

地址：新北市板橋區自由路39號

電話：（02）8258－3131

營業時間：11:00~14:00 , 17:00~21:00



海雲韓式料理 新莊店

地址：新北市新莊區中港路276號

電話：(02)2997 - 3131

營業時間：11:00~14:00 , 17:00~21:00



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