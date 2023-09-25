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> 圖文創作 > 完美組合：紅酒與巧克力的饗宴之旅 丨義大利凱薩城堡-小凱薩

完美組合：紅酒與巧克力的饗宴之旅 丨義大利凱薩城堡-小凱薩

2023-09-25 15:14:11 嘎慧耍廢生活 人氣：116
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窩客好文

嘎慧耍廢生活

發表篇數：142篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 中區

造訪商家：巧遇農情 市府路
phone-0955-300398
place台中市中區市府路137號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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英寶洋行5-01

嘎慧是巧克力控，特別喜歡喝紅酒搭配，
這一次來推薦覺得CP值蠻高的『義大利凱撒城堡-小凱撒』Castello di Querceto - The Querceto Tuscan Red
在2020年 獲得 WSD酒訊雜誌葡萄酒大賞 銀牌 
英寶洋行3-01

 

紅酒。紅酒的種類繁多，每一種都有其獨特的特點和風味。有些紅酒帶有濃郁的黑果香氣，如黑莓和黑櫻桃；有些則帶有較為輕盈的紅果香氣，如紅莓和紅櫻桃。紅酒的單寧和酸度也是其重要的特徵，它們賦予了紅酒豐富的口感和結構。在選擇紅酒時，你可以考慮不同的風格，如較為年輕和果味突出的酒款，或者更成熟和複雜的酒款。
義大利凱撒城堡-小凱撒』帶有的是乾櫻桃、黑莓果和李子，尾韻帶有香草與烤土司的香氣。除了巧克力也很適合搭配肉品。

英寶洋行1-01

本次推薦的小凱薩屬於年輕且輕盈的紅酒，開瓶後大約放置15分鐘，即可飲用，『義大利凱撒城堡-小凱撒』呈現深沉的紅寶色，一到出來就可以聞到豐富的果香氣。

英寶洋行2-01

兩者共同品嚐時，先把巧克力品嚐在舌尖，細細品味它的質地和口感。巧克力的口感可以從滑順到濃稠不等，不同的可可含量會帶來不同的口感體驗。100%可可含量的巧克力通常更加濃郁、有嚼勁，而74%可可含量的巧克力則更加柔軟、順滑。接下來，將一口紅酒放入口中，讓它在舌頭上散開。注意紅酒的口感和味道，例如單寧的結構、酸度的清新和果香的豐富性。然後，咀嚼一小口巧克力，讓它與紅酒一同在口中融合。感受紅酒和巧克力的風味融合在一起。有時，紅酒的單寧可以中和巧克力的甜味，使其更加平衡；而有時，巧克力的豐富口感可以增強紅酒的層次感。

英寶洋行4-01

在品味的過程中，你可以嘗試不同風格和類型的紅酒和巧克力組合。例如，深色巧克力搭配濃郁的紅酒，能夠帶來濃郁的風味和豐富的口感。而較甜美的白巧克力則可以搭配較為柔和的紅酒，和甜酒。這樣的搭配能夠營造出輕盈、平衡的口感，使你在品味中感受到美妙的饗宴。

我喜歡的酒商 ：https://www.usw.com.tw/zh-hant

文章標籤

紅酒 巧克力 紅酒搭配 紅酒搭配巧克力 義大利凱薩城堡 小凱薩 紅酒推薦 cp值餐前酒 適合搭配肉品紅酒
 
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