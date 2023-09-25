花漾夯夯鍋。台中超值燒肉吃到飽!399元爽嗑40種食材無限續.開幕就爆紅上新聞-商妮吃喝遊樂

台中吃到飽推薦~台中一中超人氣花漾轉轉鍋到健行路開新店了!這家花漾夯夯鍋絕對是台中最便宜吃到飽~火鍋吃到飽229元起、燒肉吃到飽只要399元起，除了多款肉品還有白飯、梅干肉片、刈包、麻辣鴨血豆腐、飲料、甜點通通無限續，CP值超高!一開店就爆紅到上新聞，用餐時段經常客滿記得先預約才不會久等。

花漾夯夯鍋在哪裡?

花漾夯夯鍋位在北區健行路，介於尚德街與大德街中間，附近五常街就有好多個收費停車場，把車子停好再走過來只要幾分鐘。旁邊也有公車站牌，交通相當便利。

大門口就有立牌寫著火鍋無限吃到飽229元起，現在還有燒肉吃到飽只要399元起，無敵超值啊!

花漾夯夯鍋菜單

花漾夯夯鍋夯肉放題菜單

燒肉吃到飽分肉肉夯399/多肉夯499/海陸夯599三種價位，用餐時間90分鐘，消費加10%服務費。

燒肉吃到飽平日晚上5點才有供應，假日全天+60元，只要459元起也很超值!

吃夯肉不過癮，想吃火鍋也可以單點一鍋只要加價59元就可享用火鍋吃到飽，老闆真的是太佛心了~

花漾夯夯鍋火鍋放題菜單

火鍋吃到飽價位午餐只要229起，晚餐及假日則是+60元289起。

想要吃澎湃一點就選399/499享受各種肉盤無限續，兩人同行還可加1元多送一盤燒肉(一次性不能再續)。

我的天啊~花漾夯夯鍋吃到飽的價位比外面單點個人小火鍋還要便宜，CP值超高難怪爆紅到上新聞!!

這家生意超好，我們平日來用餐已經客滿，強烈建議先訂位才不會久等。

花漾夯夯鍋應該是台中最便宜吃到飽!不僅火鍋放題、鐵板夯肉放題、還有熟食、飲料、甜點通通無限續，花小錢就能大滿足~

門口還有張貼肉品來源，資訊透明客人也吃得安心。

除了肉片是現點現切由店員送上桌之外，這邊還有自助吧。

餐具、醬料、白飯、刈包、梅干肉片、麻辣鴨血豆腐、還有一整車超過20種火鍋料，都是自助取用吃到飽。

花漾夯夯鍋好吃嗎?

先來看看熟食，麻辣鴨血豆腐滷的非常入味，軟嫩好吃一咬爆漿超過癮的。

最特別的是竟然有梅干肉片跟刈包耶~自己DIY很有樂趣。

現蒸的刈包軟綿又帶有Q度，包夾梅干肉片再撒點花生糖粉真是好吃!!

也可以把刈包拿來包燒肉，跟生菜包肉有不同的美味。

飲料有好多種口味任選，不是給一杯而是直接給一壺非常有誠意。

如果要喝生啤酒也可加價，Asahi(+65)、麒麟啤酒(+55元)，價格也很平價，吃燒肉配啤酒更對味啊~

(警語未成年請勿飲酒嚴禁酒駕）

等候送餐時間，會先送上開胃小菜及炸物點心，這是額外招待不在菜單中，只有一次不能無限續。

開胃小菜和炸物每天品項不固定，我們今天來就有三道開胃小菜跟6種炸物。

小菜當中柚香蓮藕我個人最喜歡，酸甜又爽脆好好吃喔~

炸物更充滿驚喜，雞米花、芋頭餅、炸雞塊都很有水準，吃燒肉還有額外招待開胃小菜跟炸物點心真是不錯。

花漾夯夯鍋的燒肉放題選肉肉夯399元就能吃得很開心，8種肉加上野菇、生菜、還有兩盤鐵板夯肉，再加上熟食、點心炸物，光是這樣就擺滿一整桌好豐盛。

想要吃牛跟海鮮的朋友可以跟我們一樣，直接選海陸夯599元，菜單內所有食材都可以無限續點，牛、豬、雞、鴨、海鮮…算一算超過40種，保證吃得過癮！

鳳梨照燒鐵板夯 牛肉

一開始會先送上兩大盤基本鐵盤夯肉，這一盤鳳梨照燒鐵板夯肉有牛豬兩種選項，我們選牛肉。

花漾夯夯鍋獨特的月亮烤盤裝著滿滿堆疊成小山的牛肉，還沒開吃就先加分。

塔香三杯鐵板夯 豬肉

塔香三杯鐵板夯肉有豬肉和雞肉兩種選項，我們選豬肉。

這一盤份量更驚人，堆滿滿的肉山真的很有誠意，最愛這種不怕客人吃的吃到飽了，大加分!

鳳梨照燒醬非常入味，拌炒後整個香氣十足，軟嫩的牛肉吸收鳳梨照燒醬汁酸甜滋味特別好吃，光是第一道鐵板夯肉就讓我們讚不絕口。

塔香三杯鐵板夯豬肉味道也很甜，鐵板現炒充滿蒜香與九層塔香氣，大口吃肉真是過癮!

特別一提，花漾夯夯鍋燒肉選用獨特的月亮烤盤，鐵板受熱均勻很快就可以烤熟，也不會像烤網容易沾黏，食材不會直接接觸到火源，吃起來更健康。

貼心提醒： 鐵盤受熱快，開小火就可以烤熟，而且不容易燒焦。

泡菜嫩豚、黑椒香豚、照燒嫩豚

平價燒肉吃到飽用料也不手軟耶~薄切的嫩豬肉在月亮鐵盤上燒烤很快就熟了，店家已經有調味過，烤熟不必沾醬單吃就很美味。

大口吃肉也要來點蔬菜，鮮香菇、三杯杏鮑菇、味噌杏鮑菇 烤過後都很入味，QQ脆脆口感很不錯。

椒鹽梅花豚、味噌梅花豚、椒鹽五花豚、味噌五花豚

這裡的豬肉口味很多，不吃牛的朋友在這裡吃豬肉、雞肉也能大滿足。

我個人特別愛泡菜嫩豚，豬肉軟嫩帶點微微Q度，與泡菜、蔥絲一起，酸酸甜甜的滋味非常爽口，一點都不會覺得油膩。

帶點厚度的椒鹽梅花豚口感又嫩又Q一咬爆汁，光是吃豬肉就讓我們吃得很開心。

味噌梅花豚風味也很讚，鹹香甜的滋味讓人一口接一口停不下來。

還有豬五花口感Q脆彈牙，越咬越出汁，單吃就很有味道，配白飯好下飯。

愛吃牛的朋友推薦選多肉夯499元中間這一級，多100元就可以多吃到7種牛肉和鴨胸，而且無限續點真是超值!!

泡菜嫩牛、香蔥嫩牛

光是看擺盤就讓人口水直流，他們家的嫩牛或是嫩豚都很好吃，推薦必點。

牛肉口感軟嫩又多汁，香甜肉汁與酸香泡菜真是絕配，我的天啊超好吃啦!!

一直吃肉容易膩，推薦大家點包肉生菜搭配著一起吃比較爽口，我個人很愛包生菜的吃法。

沒想到平價燒肉吃到飽的肉質也不錯耶，牛肉本身的肉汁就甜，搭配椒鹽口味跟照燒口味都好吃。

椒鹽小牛排、牛五花的風味也很正點，以這樣的價位能夠吃到這麼多種牛肉非常超值。

鴨胸肉軟嫩多汁又有Q度，椒鹽香氣越吃越涮嘴，這個鴨胸好好吃喔大推~

最高級599元海陸夯比前一級499多肉夯還多了椒鹽頸花豚、藥膳頸花豚、上蓋牛肉、鹹香羊小排、孜然羊小排、椒鹽鯖魚、藥膳白蝦、椒鹽白蝦等8種選項，只要多100元就可以多吃到這8種海陸級品，而且無限續點吃到飽，當然要直接選海陸夯CP值最高。

藥膳白蝦和藥膳頸花豚都是外面少有的藥膳風味，味道超讚推薦大家一定要多點幾盤。

椒鹽頸花豚、藥膳頸花豚都是豬頸肉部位，口感比較Q還帶有脆度，很像薄切松阪豬的感覺。

尤其是藥膳頸花豚的香氣特別加分，鹹香甘甜好好吃，我們吃完還意猶未盡又再加點。

上蓋牛肉烤過後逼出油脂香氣，又嫩又甜真是一級棒，599吃到飽就能吃到上蓋肉耶~多吃幾盤就值回票價。

藥膳白蝦、椒鹽白蝦

白蝦的肉質飽滿Q彈，我個人超愛藥膳白蝦，白蝦本身的甜度夠，再加上藥膳香氣美味度大提升~愛吃蝦的朋友一定會愛上。

以前吃烤鯖魚都很怕黏在烤網上破破爛爛的，花漾夯夯鍋獨特月亮烤盤鋪上吸油紙完全不必擔心沾黏問題，而且受熱均勻很快烤熟。

鯖魚肉質飽滿軟嫩帶有Q度，油脂特別多烤過後味道超香，椒鹽風味就好好吃啊~

甜點有店家自製手工布丁，可以無限吃到飽，另外還附贈冰棒每人１支唷。

手工布丁有楊枝甘露、巧克力、芋頭、咖啡等等，每日口味隨機，今天剛好都有，我們各來一個。

楊枝甘露布丁吃的到紮實芒果果肉，芒果加上椰奶甜度不會太高，搭配QQ布丁整個味道香濃好吃，吃完又再續點一杯~哈哈。

另一款巧克力牛奶布丁也很讚，甜甜的滋味加上Q彈滑順的布丁口感，很涮嘴耶~

花漾夯夯鍋 評論

我們原本以為399燒肉吃到飽的東西不多，沒想到內容超乎想像的豐盛，推薦大家跟我們一樣選599海陸夯這一級，牛、豬、雞、鴨、海鮮加上熟食、點心、飲品超過40種品項無限吃到飽，想吃火鍋只要加價59元CP值超高，約會聚餐要找台中平價燒肉吃到飽這一家花漾夯夯鍋一定要收入口袋名單，生意非常好經常客滿記得先訂位才不會久等。

花漾夯夯鍋 資訊

粉絲團: 花漾夯夯鍋FB

地址: 台中市北區健行路556號 (地圖)

電話: 04 2201 0707 線上訂位

營業時間: 11:30~21:30