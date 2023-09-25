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> 圖文創作 > 明星愛訪的騰爐！洲子街上的騰爐紅白鍋 喝湯就愛上

明星愛訪的騰爐！洲子街上的騰爐紅白鍋 喝湯就愛上

2023-09-25 17:55:11 ivy469525 人氣：117
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窩客好文

ivy469525

發表篇數：67篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 內湖區

造訪商家：騰爐酸菜白肉鍋・麻辣鍋
phone02-2798-7696
place台北市內湖區洲子街108號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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秋天最喜歡吃酸菜白肉鍋配上麻辣鍋，不管喜不喜歡吃辣，都一定要來『騰爐』吃個鍋，這次和朋友一起來騰爐！

這間位在台北市內湖洲子街上的老字號『騰爐』已經有10年的酸菜白肉鍋經驗，是明星愛訪的火鍋店。最特別的是火鍋湯可以一直的喝。

 

內湖騰爐這裡的麻辣湯很特別，一般我是不太吃辣的，但在騰爐，我卻可以一碗接著一碗喝溫暖的麻辣湯，最好吃的是老闆娘特製的沁心鴨血，Q彈、香氣十足的鴨血深得大家的心，人氣超高，現在都採預約制，可以喝到最好喝的湯頭。

這次特別點的是Prｉｍｅ牛肉（好牛饗宴）、帶皮豬五花、松阪豬肉片和海鮮，特別是經典的酸菜白肉鍋，絕對不可以少海鮮一味！酸與鮮的配對會讓湯頭更加醇美豐厚，拼盤搭配蛤蠣、鮮蝦、魚片與扇貝，海鮮的鮮甜和酸菜白肉鍋的酸香非常配搭，騰爐新鮮的肉感與海鮮，是和好友家人一起聚餐相聚的絕佳選擇。

騰爐的酸菜白肉鍋是培養鐵粉的主要菜色，參考中國東北正宗獨門發酵技法，以金門高粱、天然蔬果培植的乳酸菌、海鹽等要素，發酵含水量較高的高麗菜，取代大眾認為的大白菜來製作酸菜。湯頭的鮮甜搭配輕輕的果酸香，剛開始喝時原湯鮮酸滑入喉，開胃舒爽，發酵的酸韻在喉頭回甘。

這次還特別嚐到「因為檸檬汁酸菜」，也是騰爐經典作品。老闆自釀的手工高麗酸菜與鮮榨檸檬原汁和味噌二次發酵。榮獲2022年ITQI比利時風味獎，檸汁酸菜在騰爐背後有非常不一樣的故事，檸汁發酵後的酸楚讓人舒服，尾韻的果香、特別解膩。

 

騰爐單點制的紅白鍋，餐廳相關資訊

  • 線上訂位
  • 官方網站
  • FB
  • 可刷卡
  • 10%服務費
  • 營業時間：12:00–15:00, 18:00–22:00 (每周二公休)
  • 電話：(02)2798-7696
  • 地址：台北市內湖區洲子街108號

 



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