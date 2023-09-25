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【台灣，桃園市，中壢區】解憂刨冰，名字取得好，日式冰品夢幻也美味。（中壢新店分享/中壢冰店）

2023-09-25 18:10:05 快樂雲 人氣：149
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窩客好文

快樂雲

發表篇數：371篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：解憂刨冰
place桃園市中壢區新生37號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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中壢解憂刨冰～柚檸蝶豆花

本來沒打算寫這間「解憂刨冰」冰店的，

但就在打卡時，朋友說附近的「小日子刨冰」很好吃；

所以，我們隔幾日又去吃嚕；

嗯，兩家吃過之後，自己更鍾情於「解憂刨冰」，

所以，來記錄一下下嚕（笑）

中壢解憂刨冰

 

解憂刨冰（jieyoukakigori）

粉絲頁：解憂刨冰（jieyoukakigori）

地址：320桃園市中壢區新生路37號1F

營業時間：12:30–20:30

電話：034220059

只是有點可惜的是「解憂刨冰」沒有洗手間

這....不知道會不會影響生意呢？

當然，「解憂刨冰」的位置，也沒有「小日子刨冰」好；

但我想，喜歡日式刨冰的朋友們

有機會都可以去試試看哦！

 

解憂刨冰是一間可愛的日式刨冰店

門口的設計是簡約的日式風格，

門口騎樓沒有停放機車的感覺還挺好的，

不知道，是否是因為新店開，且那日是上班日，

所以，我們算是包店嚕（笑）

入內之後，店內相當簡約，

沒有多餘的裝飾，也許過陣子會再加點東西吧？！

不過，我倒是挺喜歡這樣的風格。

中壢解憂刨冰

 

如名解憂刨冰」，在這個炎炎的夏日，

沒有什麼不是一碗美味的冰品可以解決得；

確實，好吃的冰，可以讓人解憂嚕（笑）

好幾種冰品都想試試看，

我們先選了兩種不同的刨冰；

皮皮點了「柚檸蝶豆花」，

上桌時模樣好...夢幻哦！！

雖說，早已知道蝶豆花的紫，

加上酸後漸層變色的藍紫色，

還有那奶蓋的白與香柚的黃，好美呦！！

很少女心得模樣，看了讓人心情好好呦

中壢解憂刨冰～柚檸蝶豆花
 

 

入口時，味道意外的美味！

除了一眼就能瞧見的酸甜的果凍外，

入口時冰品內還藏有蜜柚絲，味道真的不錯耶

且吃得吃得越吃越順口，不會膩，喜歡！

柚檸蝶豆花」相信是網紅的拍照心頭好，

但入口時，更是意外的好吃；

下次還會再點呦。

另外還點了一個小刨冰組合（小山園抹茶+甜醬油烤糰子

會點這個組合，其實是因為皮皮說他沒吃過「烤糰子」，

嗯，吃過了，但他忘記了吧？！

中壢解憂刨冰～烤糰子

 

上桌的烤糰子」也挺不錯吃的，

比我們熟悉的湯圓更加有嚼勁，且硬了一些，

沾上甜醬油，入口有熟悉的味道，

雖說跟在日本吃過的，口味清淡些，

也較沒有日本甜膩，但還是相當不錯吃呦！

（嗯，我喜歡較為硬一點的口感，跟小日子刨冰比，硬一點，但入味點）

中壢解憂刨冰～小刨冰組合（小山園抹茶+甜醬油烤糰子

 

小山園抹茶刨冰

這就是熟悉的宇治金時刨冰

用的是小山園」的抹茶

裡頭有抹茶凍、紅豆，入口勾起了懷念的滋味，

嗯，好久沒去日本了；

台灣的宇治金時刨冰其實清爽了許多，

入口吃得到抹茶凍，還有飽滿的紅豆粒，

少了過多的甜，還有抹茶香氣，是自己喜歡的口味

哈哈哈，不知不覺，很快就吃光光嚕

整體來說，這間新開的小店解憂刨冰

我們還挺喜歡的；

之前就曾關注過這裡在裝潢，

沒想到竟然已經是六月時候的事情了.....

哇！原來也已經開了一段時間，

希望它生意可以越來越好，不要不見哦！！

還好，最近天氣還算熱，

還會再訪的呦（笑）

有什麼煩惱憂愁是一碗刨冰解決不了的！

如果有，那就再來一碗吧！

...............................吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FBhappycloud IG INSTAGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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快樂雲

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前廣告人(外商廣告代理商資深業務總監) 、旅遊部落客、旅遊作家、專業策展人、廣播節目主持人；ITF台北國際旅展榮譽公民記者、旅展評審、YAHOO旅遊摩人…等。出版著作有「快樂居遊舊金山」、「快樂 創造 童話丹麥」、「發現那麼美的台灣,娜娜＊角落遇到愛」(繁體+簡體版)，曾受國內電視廣播媒體邀約，上節目分享旅行；國內、外旅遊分享作品散見於時報周刊、行遍天下、立榮航空機上刊物…等。 旅行．讓生活更快樂美好，身心更健康豐富。信仰「生命就該浪費在美好的事物上」，自己也正是以此為生活目標開心過日，早已將「旅遊」訂為終身生活目標。坐而言不如起而行，世界趴趴走十餘國，希望透過部落格的世界用鏡頭與文字帶領不能出門玩耍的朋友們也能體會生活中美好的事物。 不能流浪的日子,在城市中發呆(快樂雲愛旅遊) http://happycloud2013.blogspot.tw/
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