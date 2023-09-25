【台灣，桃園市，中壢區】解憂刨冰，名字取得好，日式冰品夢幻也美味。（中壢新店分享/中壢冰店）
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：桃園市 > 中壢區
|中壢解憂刨冰～柚檸蝶豆花
本來沒打算寫這間「解憂刨冰」冰店的，
但就在打卡時，朋友說附近的「小日子刨冰」很好吃；
所以，我們隔幾日又去吃嚕；
嗯，兩家吃過之後，自己更鍾情於「解憂刨冰」，
所以，來記錄一下下嚕（笑）
|中壢解憂刨冰
解憂刨冰（jieyoukakigori）
地址：320桃園市中壢區新生路37號1F
營業時間：12:30–20:30
電話：034220059
只是有點可惜的是「解憂刨冰」沒有洗手間，
這....不知道會不會影響生意呢？
當然，「解憂刨冰」的位置，也沒有「小日子刨冰」好；
但我想，喜歡日式刨冰的朋友們，
有機會都可以去試試看哦！
「解憂刨冰」是一間可愛的日式刨冰店，
門口的設計是簡約的日式風格，
門口騎樓沒有停放機車的感覺還挺好的，
不知道，是否是因為新店開，且那日是上班日，
所以，我們算是包店嚕（笑）
入內之後，店內相當簡約，
沒有多餘的裝飾，也許過陣子會再加點東西吧？！
不過，我倒是挺喜歡這樣的風格。
|中壢解憂刨冰
如名「解憂刨冰」，在這個炎炎的夏日，
沒有什麼不是一碗美味的冰品可以解決得；
確實，好吃的冰，可以讓人解憂嚕（笑）
好幾種冰品都想試試看，
我們先選了兩種不同的刨冰；
皮皮點了「柚檸蝶豆花」，
上桌時模樣好...夢幻哦！！
雖說，早已知道蝶豆花的紫，
加上酸後漸層變色的藍紫色，
還有那奶蓋的白與香柚的黃，好美呦！！
很少女心得模樣，看了讓人心情好好呦
|中壢解憂刨冰～柚檸蝶豆花
入口時，味道意外的美味！
除了一眼就能瞧見的酸甜的果凍外，
入口時冰品內還藏有蜜柚絲，味道真的不錯耶
且吃得吃得越吃越順口，不會膩，喜歡！
「柚檸蝶豆花」相信是網紅的拍照心頭好，
但入口時，更是意外的好吃；
下次還會再點呦。
另外還點了一個小刨冰組合（小山園抹茶+甜醬油烤糰子）
會點這個組合，其實是因為皮皮說他沒吃過「烤糰子」，
嗯，吃過了，但他忘記了吧？！
|中壢解憂刨冰～烤糰子
上桌的「烤糰子」也挺不錯吃的，
比我們熟悉的湯圓更加有嚼勁，且硬了一些，
沾上甜醬油，入口有熟悉的味道，
雖說跟在日本吃過的，口味清淡些，
也較沒有日本甜膩，但還是相當不錯吃呦！
（嗯，我喜歡較為硬一點的口感，跟小日子刨冰比，硬一點，但入味點）
|中壢解憂刨冰～小刨冰組合（小山園抹茶+甜醬油烤糰子）
小山園抹茶刨冰，
這就是熟悉的宇治金時刨冰；
用的是「小山園」的抹茶，
裡頭有抹茶凍、紅豆，入口勾起了懷念的滋味，
嗯，好久沒去日本了；
台灣的宇治金時刨冰其實清爽了許多，
入口吃得到抹茶凍，還有飽滿的紅豆粒，
少了過多的甜，還有抹茶香氣，是自己喜歡的口味
哈哈哈，不知不覺，很快就吃光光嚕
整體來說，這間新開的小店「解憂刨冰」，
我們還挺喜歡的；
之前就曾關注過這裡在裝潢，
沒想到竟然已經是六月時候的事情了.....
哇！原來也已經開了一段時間，
希望它生意可以越來越好，不要不見哦！！
還好，最近天氣還算熱，
還會再訪的呦（笑）
有什麼煩惱憂愁是一碗刨冰解決不了的！
如果有，那就再來一碗吧！
...............................吃喝玩樂，沒有終點
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