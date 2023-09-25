【新北三重區】三重長壽街美食『成協越南美食』✖ 三和夜市美食 ✖ 三重越南料理 ~

還記得之前茜分享過三重長壽街中的 萬粒肉圓 ?那次應該是我第一次逛長壽街發現這條(三和夜市)一整條街幾乎快成越南街, 有按摩店、美容、美甲店,還有一些越南餐廳進駐,感覺蠻特別的~成協美食賣一些簡單越南料理,個人蠻推薦來這可點一份湯河粉及咖啡牛奶來嚐嚐道地越南味~

入口處還擺設一些越南商品及調味料供顧客購買~說真的除非有吃過,不然還真的不太敢亂買~

用餐空間 桌數不多,但冷氣夠冷整個環境算不錯~(老闆及老闆娘都是越南人)

價目表

桌上調味料都能自行添加

辣椒🌶及檸檬🍋好像吃河粉都不能少的一味~

咖啡牛奶$60元

咖啡牛奶也是店家必點飲品之一黑咖啡加上煉乳,店家是用700cc紙杯裝約有7分滿(冰塊),要喝時記的要用力攪拌一下,因冰塊很多等等原汁喝光還剩一杯冰塊那就...喝起來香香甜甜有著淡淡咖啡及煉乳香,炎熱天氣喝上一杯蠻不錯的~

海鮮河粉$110元

海鮮河粉裡面的配料有蝦子、小卷、肉片..就一般海鮮河粉配料

個人還蠻喜歡河粉的湯頭很清爽

如果重口味的朋友亦可加上生辣椒及擠一小片檸檬,使湯頭喝起來層次感更豐富~

小卷我是交給陳先生吃,他說:小卷看起來蠻鮮甜,但吃起來不甜~😑

鮮蝦一隻蠻大隻,色澤看起來也還不賴,但也被陳先生打槍說:肉質很硬且沒有甜度~

肉片我個人覺得超硬,有點像在吃成年肉乾....而且好澀

牛肉河粉$120元

牛肉河粉一碗約有7小片牛肉片,湯頭很甜美,牛肉吃起來還算嫩,算是還不錯吃~

整體來說:用餐氛圍還不錯,但餐點就表現一般般,分享三重美食給大家參考~

成協美食

地址:新北市三重區長壽街12-6號

電話:0905-282520

營業時間 :早上7:00~晚上9:00

本篇為個人消費