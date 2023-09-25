為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【新北三重區】三重長壽街美食『成協越南美食』✖ 三和夜市美食 ✖ 三重越南料理 ~

【新北三重區】三重長壽街美食『成協越南美食』✖ 三和夜市美食 ✖ 三重越南料理 ~

2023-09-25 18:10:08 茜的美食記 人氣：114
share
窩客好文

茜的美食記

發表篇數：527篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：成協美食
place新北市三重區長壽街12-6號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

 

還記得之前茜分享過三重長壽街中的萬粒肉圓 ?那次應該是我第一次逛長壽街發現這條(三和夜市)一整條街幾乎快成越南街, 有按摩店美容美甲店,還有一些越南餐廳進駐,感覺蠻特別的~成協美食賣一些簡單越南料理,個人蠻推薦來這可點一份湯河粉及咖啡牛奶來嚐嚐道地越南味~

 

入口處還擺設一些越南商品及調味料供顧客購買~說真的除非有吃過,不然還真的不太敢亂買~

用餐空間 桌數不多,但冷氣夠冷整個環境算不錯~(老闆及老闆娘都是越南人)

價目表

桌上調味料都能自行添加

辣椒🌶及檸檬🍋好像吃河粉都不能少的一味~

咖啡牛奶$60元

咖啡牛奶也是店家必點飲品之一黑咖啡加上煉乳,店家是用700cc紙杯裝約有7分滿(冰塊),要喝時記的要用力攪拌一下,因冰塊很多等等原汁喝光還剩一杯冰塊那就...喝起來香香甜甜有著淡淡咖啡及煉乳香,炎熱天氣喝上一杯蠻不錯的~

 

海鮮河粉$110元

海鮮河粉裡面的配料有蝦子小卷肉片..就一般海鮮河粉配料

個人還蠻喜歡河粉的湯頭很清爽

如果重口味的朋友亦可加上生辣椒及擠一小片檸檬,使湯頭喝起來層次感更豐富~

 小卷我是交給陳先生吃,他說:小卷看起來蠻鮮甜,但吃起來不甜~😑

 鮮蝦一隻蠻大隻,色澤看起來也還不賴,但也被陳先生打槍說:肉質很硬且沒有甜度~

肉片我個人覺得超硬,有點像在吃成年肉乾....而且好澀

牛肉河粉$120元

 

 

牛肉河粉一碗約有7小片牛肉片,湯頭很甜美,牛肉吃起來還算嫩,算是還不錯吃~

整體來說:用餐氛圍還不錯,但餐點就表現一般般,分享三重美食給大家參考~

成協美食

地址:新北市三重區長壽街12-6號

電話:0905-282520

營業時間 :早上7:00~晚上9:00

本篇為個人消費

 

    檢舉
    share
    chevron_left

    【桃園復興區】桃園復興區美食『北橫芭樂園土雞
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    茜的美食記

    發表篇數：527篇

    喜歡美食也喜歡拍照，希望透過部落跟大家分享生活中的點滴 美食/住宿邀約信箱:p87871@yahoo.com.tw
    作者的其它文章
    同類據點
    DayDay Tacos 炸玉米餅 照片

    DayDay Tacos 炸玉米餅

    4.50 (1人評鑑)

    區域：新北市中和區
    阿準越南料理 照片

    阿準越南料理

    4.50 (1人評鑑)

    區域：新北市板橋區
    海豆子花園餐廳 照片

    海豆子花園餐廳

    4.75 (2人評鑑)

    區域：新北市淡水區
    峇里斯南洋海鮮百匯 新莊店 照片

    峇里斯南洋海鮮百匯 新莊店

    4.05 (3人評鑑)

    區域：新北市新莊區
    金Jin Bistro & Restaurants 照片

    金Jin Bistro & Restaurants

    5.00 (1人評鑑)

    區域：新北市新莊區

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up