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> 圖文創作 > 苗栗客家美食 | 充滿客家風味的必吃餐廳 人氣排隊美食

苗栗客家美食 | 充滿客家風味的必吃餐廳 人氣排隊美食

2023-09-25 20:05:06 好好玩 人氣：129
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發表篇數：732篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：苗栗縣 > 苗栗市

造訪商家：貢鍋共鍋麻辣鍋專賣店
phone0913-668-828
place苗栗縣苗栗市建中街61巷8號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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苗栗的城鎮魅力絕不僅於自然景觀與人文建築，依山傍水的客家城，苗栗在美食發展上結合許多在地特色，用道地客家風味融入許多銅板美食中，除了先前介紹的苗栗咖啡廳苗栗景觀餐廳苗栗三義美食苗栗南庄美食外，小編更精選了苗栗各地區美食：苗栗市美食、苗栗頭份美食、苗栗南庄美食、苗栗三義美食、苗栗攻館美食等各類型美食，快來滿足你的五臟味蕾吧！

重點整理：

苗栗美食輕鬆吃！

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苗栗美食地圖

除了苗栗各地區來作分類，更利於規劃，也可以參考美食種類來作選擇唷！

苗栗美食分類選單收起內容

苗栗市美食

【苗栗火鍋】貢鍋共鍋麻辣火鍋店

(圖片授權IG：@imhaven84)

位在苗栗火車站附近的「貢鍋共鍋麻辣火鍋店」，吃火鍋的氛圍很不一樣，因為該建築前身是一間80多年的日據時期製材事務所，經過經營團隊巧手打造，融入各種客家元素，餐點更是別出心裁，除了有雙人至六人的討餐可選，還有全台唯一的客家小炒鍋，搭配正港的台灣牛肉、苗栗招牌水晶餃以及店家自製的手工蛋餃，更是將火鍋吃出一個懷舊的新高度。

貢鍋共鍋麻辣火鍋店
地址：苗栗縣苗栗市建中街61巷8號
電話：0913-668-828
營業時間：周三～五17:30～23:00；周六&日 11:30～23:00

【苗栗市美食】好食好時Good Food Good Times

(圖片授權IG：@nicole.z__)

只要夜市等級的銅板價格，就能在苗栗吃到好吃的串燒？別懷疑，這間苗栗堪稱道地人才知道的串燒店「好食好時」，店內復古的裝潢讓人一度以為穿梭時空。店家主打傳統燒烤，把夜市地彭湃燒烤擺上透明的檯面，點餐方式讓台灣人很熟悉，再配上一碗傳統的豬油飯，更是讓人欲罷不能地銷魂組合阿！

好食好時Good Food Good Times
地址：苗栗縣苗栗市中正路673號360
電話：(03)737-1598
營業時間：16:00～隔日01:00

苗栗頭份美食

【苗栗小吃】真.鮮肉湯包

照片來源：IG@__tingjia.zhang__

「鮮肉湯包」位在頭份國小斜對面，藍色招牌想要低調隱身在住宅中，卻被滿滿的排人潮出賣，每天一早開賣還不到結束營業時間就賣完收工，生意好到不要不要的！鮮肉湯包的魅力，除了來自於大顆、皮薄、多汁的湯包本身，還有無限續加的青翠蔥花，大量蔥花和著醬油，與湯包一口咬下，鮮甜的豬肉湯汁與醬油混和在口中，吃起來就是滿足！

真.鮮肉湯包
地址：苗栗縣頭份市中正路246號
營業時間：06:00-13:00

【苗栗小吃】斗煥坪水餃

苗栗知名的老字號排隊小吃

照片來源：IG@_foodieling_

苗栗頭份的「斗煥坪水餃館」，是當地知名的老字號排隊小吃店，乾淨明亮的室內擁有明確的動線，點餐區、打包區、醬料區等等規劃完整，因此就算是人滿為患的用餐時間，也不至於雜亂無章。斗煥坪雖是水餃館，店內的蔥油餅卻出眾的好吃，不僅外酥內軟、蔥花滿滿讓整塊餅吃起來非常香郁！水餃的部分則是有兩種選擇，每日限量的手工水餃，以及傳統豬肉韭菜、高麗菜水餃，分量雖然不大顆，但食材用料新鮮吃得出來！另外雜不囉嗦滷味快炒也是許多人來店必點，分量實在、豐富好吃！

斗煥坪水餃
地址：苗栗縣頭份市中正二路210號
營業時間：平日10:30-20:00；假日10:00-20:00（週三、四公休）

【苗栗小吃】麵容餃好-頭份店

照片來源: IG @ivy__1213

頭份在地排隊名店、號稱苗栗最美的平價美食【麵容餃好】，店面整體走復古文青風格，餐點主打阿姨手工現包水餃、麵食等，手工現包水餃皮薄餡多，單吃就非常夠味，重口味的朋友也不用擔心，店裡也有提供辣椒醬油，除了必點的水餃以外，國宴板條也是不能錯過的，粄條口感厚實有嚼勁，淋上店家特製油膏與新鮮豬油蔥酥，加點韭菜、豆芽菜搭配，鹹香入味讓人食指大動!主食之外還有種類豐富的小菜可以選擇，內用還有提供燒仙草免費喝，夏天則是黑糖仙草奶茶，吃飽喝足後，還可以外帶溫體黑豬肉冷凍水餃回家自己煮。

【苗栗平價美食】麵容餃好-頭份店
地址：苗栗縣頭份市建國路二段33號
營業時間:11:30~14:30/17:00~20:30 (周二公休)

【苗栗小吃】偷吃豆花

照片來源: IG @mllew_gourmande

苗栗頭份美食【偷吃豆花】，隱藏在頭份義民街內的文青風小店，專賣手工製作的配料和好吃的豆花、刨冰及嫩仙草，品項雖然不多，但是用料非常實在，而且大多是純手工製作，有別於一般豆花，【偷吃豆花】的豆花是鹽滷豆花，口感吃起來比較像嫩豆腐，湯底也與一般的豆花不同，有黑糖、豆漿、檸檬、牛奶四種可以選擇。

偷吃豆花
地址：苗栗縣頭份市義民街8號
營業時間:12:30~19:00(周一、二公休)

【苗栗小吃】夯臭豆腐

照片來源: IG @iam_a_eater

頭份排隊美食小吃【夯臭豆腐】，隱藏在尚順周邊的鐵皮屋建築，裡面賣著現點現炸的酥脆臭豆腐，濃郁外酥內軟的臭豆腐，鋪著滿滿爽脆開胃的泡菜，一份有6塊臭豆腐，份量非常足夠，內用還有免費的小黃瓜絲無限加，讓臭豆腐的口感更上一層樓，吃重口味的朋友還可以加店家超辣的辣醬，讓人一口接一口停不下來！下次來頭份不彷來嘗嘗銅板美食【夯臭豆腐】吧！

夯臭豆腐
地址：苗栗縣頭份市東民路185號
營業時間:15:00~22:00

【苗栗咖啡廳】磨實 Cafe & Living

圖片授權IG：@leeho_eateat

磨實生活工作室原本是一咖啡小小攤車，如今有了店面，以木質調搭配綠植，打造清新減塑理念的文青格調，宅內販售輕食早午餐、手作甜點及咖啡飲品，食材與台灣各地的小農合作，其中跟著四季變幻的蛋糕更是令人驚艷，像是戚風蛋糕，糕體濕潤搭配清爽不膩口的鮮奶油恰到好處，另一份大人系的提拉米蘇，濃郁酒香勝入口即化。不過店家為落實環保理念，如需外帶記得自備容器喔!

磨實生活工作室
地址：苗栗縣竹南鎮南田街7號 
電話：(03)763-0232 
營業時間：11:00-18:00 / 入內人數一組不超過6位 / 公休日於粉專公告

【苗栗客家餐廳】老饕食坊 (永久停業)

圖片授權FB：老饕食坊

作為客家族群大縣，苗栗頭份的老饕食坊以其豐富多樣的客家美食聞名，招牌酸菜白肉鍋和精緻合菜提供給顧客們獨特的用餐體驗。菜單上的每道菜都精心烹調，味道鮮美，讓人垂涎欲滴。無論您喜歡海鮮、肉類還是素食，老饕食坊都能滿足您的口味。如果您正在苗栗頭份一帶旅遊或探訪，絕對不能錯過老饕食坊，品味當地的美食文化。

老饕食坊
地址：苗栗縣頭份鎮中央路256號 
電話：(03)767-5910 
營業時間：11:00～14:00；17:00～21:00 (周二、三休)

【苗栗火鍋】洄饗極の鍋物

圖片授權IG：@waaggeat

苗栗頭份的尚順育樂世界鄰近藏有許多新開幕的美食，像是這間洄饗極の鍋物，以新鮮海鮮成為當地人的愛店名單之一。在現今消費者追求健康養生的前提之下，主廚特別用心挑選食材，讓每位饕客都能以平實的價格，吃到新鮮海鮮及當地直送的新鮮蔬果。而店外觀也以木質風打造氣派裝潢，門口還有仿照日本神社的手水舍，也是飯後值得拍照的打卡點。

洄饗極の鍋物
地址：苗栗縣頭份市中央路559號 
電話：(03)767-0058 
營業時間：11:00～15:00；17:00～22:00

【苗栗火鍋】百陽食補薑母鴨

圖片授權IG：@eeooa0314

每每到了冬令進補時刻，薑母鴨、燒酒雞的生意一定都強強滾，而位於苗栗頭份的百陽食補，更是在地人與網友都必光顧的老店，其中最受歡迎的是隱藏版的食譜──「薑母雞」，滿滿的老薑爆香後，加入久煮軟嫩的大塊烏骨雞，再沾上店家自製的不辣豆腐乳，薑香暖辣及鹹度適中的口感，正是擄獲味蕾的關鍵。不喝米酒的您也可以自行選擇，放滿食材的一鍋湯，簡直是冬天裡最佳救贖。

百陽食補薑母鴨
地址：苗栗縣頭份市建國路二段19號 
營業時間：16:00-00:00
電話：0971-683-022

【苗栗燒肉】貍來燒肉町(not”狸來燒肉町）

圖片授權IG：@bear__fooddiary

看見店門口的可愛大小貍貓，可別懷疑你是否一秒穿越日本，其實這裡是頭份的貍來燒肉町，見面別忘了先喝上一碗開胃暖心的雞湯，接者享受以套餐式的方式提供優質肉品的燒肉服務，平日午間更有超值的個人套餐可以點選，上班族平日午餐想要小奢華犒賞一下自己，貍來燒肉町就可以滿足您的小確幸。當然一家大小來此，想要享受一下日式燒肉的高品質享受，貍來燒肉町也可以讓每位拚客吃得很有飽足感。

貍來燒肉町
地址：苗栗縣頭份市中央路98號 
電話：(03)768-8628 
營業時間：11:30～14:30；17:30～21:30

【苗栗居酒屋】橋亭串燒居酒屋

圖片授權IG：@albeehsin

提到苗栗厲害的串燒居酒屋，這間頭份美食絕對不容錯過，橋亭串燒居酒屋老闆帶著自北部學來的一身好功夫，回到家鄉開業，並以平價的價位提供各式充滿日式風情的串燒，以食材的原汁原味下去炭火呈現食材鮮味，並保證現點現烤，偶爾還有黑板上的隱藏版菜單，串串美味吸引老饕不斷回流，橋亭串燒居酒屋更營業到深夜，讓三五好友周末小聚有了最佳的秘密基地。

橋亭串燒居酒屋
地址：苗栗縣頭份市中央路23號 
電話：(03)767-5765 
營業時間：18:00～隔日01:00(周一休)

【苗栗異國料理】冉冉日嚐

照片來源: IG @acebh520

靠近尚順育樂中心的【冉冉日嚐】，是一間文青手作料理小店，日系簡約風格的店內裝潢，整體環境整潔明亮，散發出輕鬆自在的居家感，冉冉日嚐餐點主要以咖哩套餐為主，份量非常足夠。座位方面，除了一般方桌座位區以外，旁邊還有一區榻榻米座位區，在這區有許多玩偶玩具，小朋友可以在這裡安全的玩玩具，不用擔心從椅子上跌下去，另外店裡也有提供兒童座椅與餐具，非常適合帶小朋友來這裡用餐。

冉冉日嚐
地址：苗栗縣頭份市東民一街29號
營業時間:11:30~14:30/17:00~20:00

【苗栗異國料理】猫狸村MiaoliVillage

圖片授權IG：@ireneliu.0116

猫狸村Miaoli Village是一間位於頭份且迷人的餐廳，融合了日式和西式元素，提供獨特且精心設計的用餐體驗。以新鮮食材製作的料理展現了廚師們的烹飪技巧和對味覺的追求。這間隱身在苗栗市府前的老宅，更結合在地客家及異國元素是一間不容錯過的美食餐廳，尤其推薦窗邊前高腳椅吧檯，讓你在美食之餘也能欣賞庭院景色。

猫狸村MiaoliVillage
地址：苗栗縣苗栗市府前路43號
電話：(03)737-0789
營業時間：10:00～21:00

【苗栗異國料理】喬義思choice窯烤手作廚房

圖片授權IG：@vivaweiblog

喬義思choice窯烤手作廚房是一家受到當地食客喜愛的餐廳，位於尚順君樂飯店二樓的義式餐廳，他們以窯烤手作料理聞名，烹飪過程中使用新鮮食材和自家研發的秘密配方，打造出獨特的風味。從美味的披薩到精緻的烤肉，每道菜都展現了廚師的專業技巧和對料理的熱情。餐廳環境溫馨舒適，充滿藝術氛圍，提供給客人一個愉悅的用餐體驗。

喬義思choice窯烤手作廚房
地址：苗栗縣頭份市育樂街6號2樓 
電話：(03)759-8179 
營業時間：11:00～22:00；周六11:00～21:30

【苗栗異國料理】秋水越南河粉美食館

圖片授權IG：@ovaltine_fooddiary

秋水越南河粉美食館是一家受到在地食客喜愛的越南料理餐廳。他們以正宗的越南河粉聞名，將新鮮食材和獨特的調味料結合，打造出道地的越南風味。菜單上提供了各種越南特色料理，包括檸檬草雞、越南春捲和越南咖啡等。餐廳內部裝潢典雅，營造出舒適的用餐環境，讓客人能夠輕鬆享受美食。秋水越南河粉美食館絕對是頭份地區品嚐道地越南美食的理想選擇。

秋水越南河粉美食館
地址：苗栗縣頭份市尚順路西堤旁邊 89之6
電話：0986-555-661 
營業時間：11:00～14:00；17:00～20:00 (周一休)

【苗栗異國料理】丁椰正宗新加坡料理

照片來源: IG @szchi7424

【丁椰正宗新加坡料理】位在尚順廣場，店內裝潢走色彩繽紛的工業風，整體用餐氛圍輕鬆舒適，新加坡人的老闆，為了呈現最道地的料理，食材都是從南洋進口。餐點部分以新加坡料理為主，有海南雞飯、椰漿飯、叻沙、咖哩、南洋風味炒泡麵、咖椰吐司等人氣餐點，除了可以單點以外，還可以加價升級為套餐，就算升級為套餐，價格也還是很親民，最近還新增加了自助區，有飲料、熱湯、甜湯、冰淇淋等無限量供應，下次假日不彷來這裡嘗嘗正宗新加坡料理吧!

丁椰正宗新加坡料理
地址：苗栗縣頭份市東民五街18號
營業時間:11:30-14:00、17:30-21:00(周一公休)

苗栗南庄美食

【苗栗小吃】南庄抹茶冰

照片來源：IG@chiayenlee1213

坐落於苗栗南庄老街裡的南庄抹茶冰，是老饕推薦的冰品，每到假日戶限為穿的日式復古風味小店，自家茶葉磨製的濃郁抹茶、綿密而粒粒分明的紅豆搭煉乳，鋪上幾顆Q彈療癒的湯圓，吃上一碗香濃爽口的紅豆抹茶冰，絕對讓你不虛此行。

南庄抹茶冰
地址：苗栗縣南庄鄉文化路6號
營業時間：週五至週日 09:30-17:00

【苗栗小吃】英姐小吃店

照片來源：IG@bijoux0404

隱身在南庄市場中的傳統客家小吃，開業至今已超過半世紀，持續累積著不墜的好口碑，是許多人嘗試客家傳統風味小吃之首選店家！招牌手工芶芶麵，鹹而微甜，有著可愛而響亮的名氣；乾粄條帶上香郁的油蔥，來客家庄點粄條絕對不會踩雷！

英姐小吃店
地址：苗栗縣南庄鄉中正路33號
營業時間：週一至週五 06:00-16:00；週六及週日 06:00-17:00

【苗栗小吃】桂花巷麵食店

照片來源：IG@wu_big_big

位於南庄桂花巷中的五十年老店－桂花巷麵食店，半世紀以來已有不少電視台報導過的好滋味，牆上的蓑衣、使用古意十足的大灶而有著復古而樸實的門面，幾十年前曾經是礦工們下工後的晚餐首選，不變的傳統客家風味與平實親民的價位，吃一頓就能感受它屹立不搖的人氣地位！

桂花巷麵食店
地址：苗栗縣南庄鄉中正路1巷2號
營業時間：週一至週五 06:00-16:00；週六及週日 06:00-19:00

【苗栗小吃】楊媽媽豬籠粄客家米食

照片來源：IG@wulujing_hungry

位於南庄老街旁的中正路上，有間知名的客家傳統小吃楊媽媽豬籠粄，不熟悉客家口味的人可能不知道豬籠粄是甚麼？其實就是大家兒時都有共同記憶的「草仔粿」，也有人稱「客家菜包」。大蒸籠裡排列整齊的豬籠粄依照顏色有白色原味、綠色艾草、黃色地瓜、紫色黑糯米等四種口味，內陷包裹著鹹香的菜脯米跟菜脯，一顆20元讓你吃到兒時的回憶好味道！

楊媽媽豬籠粄客家米食
地址：苗栗縣南庄鄉中正路26號
營業時間：週一至週五 11:00-17:30；週六及週日 09:00-18:30

苗栗三義美食

【苗栗小吃】老吳鐵馬臭豆腐

照片來源：IG@bobo_eat_play

號稱三義隱藏版美食的老吳鐵馬臭豆腐，用一台古早味十足的黑色鐵馬，載著濃郁撲鼻的臭豆腐，在假日期間出沒在三義山城中，挑起無數遊客的嗅覺神經。比臉盆還大的大鍋子，盛裝著臭豆腐米血大腸鴨血，依照不同份量組成套餐，迷人的紅色滷汁、濃郁的麻辣香氣，讓飢腸轆轆的遊客甘願排著隊等待這碗獨一無二的隱藏版美食，來到勝興車站遊玩的你，可千萬別錯過囉！

老吳鐵馬臭豆腐
地址：苗栗縣三義鄉勝興村勝興65-1號
電話：0932-533748
營業時間：週末10:00~18:00

【苗栗小吃】穎川美食館

照片來源：IG@xuanxuan38

來到三義的穎川美食館，不僅能吃到最道地的客家菜，還能在三合院中走入時光隧道回到過去感受台灣當初的農業時代，古老的三合院結合最樸實無華的客家家常菜，是穎川美食館最暖心的味道！總在假日時刻充滿絡繹不絕的饕客，那古早味的料理就是人群的秘密，重「鹹」、「肥」、「香」是客家美食文化三大特色，穎川堂的每一道菜都表現的淋漓盡致，每個廂房都是一個用餐的包廂，傳統的空間氛圍與美味的客家美食，絕對能讓你流連忘返、唇齒留香。

穎川美食館
地址：苗栗縣三義鄉廣盛村94號
電話：(03)787-6546
營業時間：週二~五10:40~14:00、16:00~19:30，週六~一10:40~14:30、16:00~19:30

【苗栗客家餐廳】新月梧桐

照片來源：IG@yjp4

新月梧桐三義店是結合苗栗三義美食、創意婚禮與戶外庭園派對的主題餐廳， 挑高的清水模牆，與主體建築一銅落在舊山線旁的綠意庭園中，就像森林裡的一片花花世界。以苗栗特有的紅色扶桑花為主題點綴整體空間與擺設，是所有客家人記憶的連結，以中菜為主、西菜為輔的創意華洋料理，再山城中漸漸打響了夢幻菜色的知名度，虎菇婆將炸得酥脆外皮、內裡Q彈的麻糬包裹著老菜陠和蝦米，以海苔包覆，融合著客家元素的創意；弄堂豆腐燒是一道符合客家重「鹹」的配飯菜色，雞蛋豆腐油炸後淋上醬汁，入口即化，下飯必點。客家結合西餐的碰撞，是新月梧桐最大的特色，快來嚐鮮吧！

新月梧桐
地址：苗栗縣三義鄉1-3號
電話：(03)787-5570
營業時間：10:00~15:00、17:00~1:00

【苗栗客家餐廳】叁代堂

照片來源：IG@blake5437

叁代堂位於三義水美街，是一間獨具文青風格的客家料理，走入店內，老式傢俱、古味縱橫，處處是歷史鄉土的遺跡，非常具有時代感，餐廳結合著令人舒適的文藝空間，非常特別！

叁代堂除了客家菜，還在店內販售著伴手禮，舉凡客家米食薑母茶磚各式醬料醬菜等，適合酒足飯飽後的血拚！叁代堂提供的餐點有套餐與桌餐的形式，餐點精緻不油膩，屬於新式的客家料理，符合時下年輕人的口味，上湯滷鮮筍，桂竹筍切的豪邁厚實、入味爽脆；鳥不踏飯是混和著薑、小魚乾、刺蔥及私釀醬油的炒飯，因刺蔥別稱「鳥不踏樹」而得菜名，餐點跳脫傳統客家料理重口味的印象，給人一股清新的古早好滋味！

叁代堂
地址：苗栗縣苗栗市三義鄉水美街283-1號
電話：(03)787-5070
營業時間：平日11:30~15:00、17:30~20:30，週末11:30~15:00、17:30~21:00，週二公休

【苗栗客家餐廳】月台茶棧

照片來源：IG@lemon_fish_travel

月台茶棧位於三義勝興車站附近，古意盎然的老屋，不僅提供著道地的客家料理，還有擂茶體驗DIY，飯後還提供擂茶冰品可以品嚐，是一間充滿傳統與溫暖的客家餐廳。

簡單而復古的桌椅、掛畫點綴著牆、長凳與四方桌讓空間充滿古早味，月台茶棧最具知名度的是擂茶DIY，除了基本配備茶葉與五穀外，黑糖跟薑泥是月台茶棧獨家的特色，品嘗完原味，加上黑糖的甜、與薑泥的辣，就是獨特的擂茶三吃！又鹹、又肥、又香的客家菜代表，莫過於超級下飯的梅干扣肉了；炒著大朵又厚實香菇的客家粄條，Q彈飽實的口感絕對是來店必吃；辣味紅麴豆腐乳是店內自製的獨門配料，香而不辣、綿密微鹹，也是最佳伴手禮喔！

月台茶棧
地址：苗栗縣三義鄉勝興村勝興58號
電話：(03)787_3303
營業時間：週一11:00~17:00，週二五11:00~19:00，週六日10:00~20:00，週三四公休

【苗栗客家餐廳】十六份人文茶館

照片來源：IG@ding_dong.jpg

位於勝興車站老街上的十六份人文茶館，是一間具有濃濃客家風味的三義美食下午茶館，不僅提供著各式客家米食及傳統的客家合菜，還有咖啡擂茶DIY擂茶冰沙等精緻有趣的飲品，非常適合逛完熱鬧的勝興老街後，坐下來歇腳休息喔！

十六份人文茶館總共有兩層樓的空間，一樓販售許多文創商品與擂茶禮盒，牆面的桐花彩繪與播放的客家歌曲引人入勝；二樓用餐區空間明亮而寬敞，半戶外座位區不僅有些許的陽光、還有吊椅及花草盆栽，非常適合在此愜意的享用飯後甜點渡過美好的假期午後時光！餐點採套餐及合菜兩種模式，個人套餐將客家福菜客家油雞等中式料理，做成日式定食的簡餐樣式，屬一大特色，清爽而不油膩的料理口味，深得許多觀光客的心！

十六份人文茶館
地址：苗栗縣三義鄉勝興村勝興53號
電話：0928-910676
營業時間：週一至週五10:00-18:00，週六日09:30-18:00，週四公休

【苗栗咖啡廳】E-ma 柴燒窯烤歐式麵包

照片來源：IG@guang_wanniii

想一邊品嘗剛出爐的手工窯烤麵包一邊悠閒地喝著咖啡，享受放鬆的午後時光，那你絕對要來這間三義秘境景觀麵包店E-ma 柴燒窯烤歐式麵包，沿著指標開上蜿蜒的山路，歐風別墅般的麵包店就落在眼前。E-ma在製作麵包過程中，把油、糖、蛋、奶都拿掉，使用天然酵母長時間發酵，堅持用最傳統的方式來做麵包，更結合台灣在地的水果與食材，呈現出食物最原始的味道。為了維持品質，參觀採預約制，一週只營業四天，每天都有固定口味出爐，為了吃到剛出爐比臉大的手工窯烤麵包，記得要先預約喔！

E-ma 柴燒窯烤歐式麵包
地址：三義鄉雙潭村石崀58號
電話：0966-598916
營業時間：週四至週日12:30-17:30

【苗栗咖啡廳】漫時光咖啡

照片來源：IG@kaychen2012

想在三義慢城中，渡過一個悠閒舒適的午後嗎？勝興車站附近鐵軌旁的漫時光咖啡或許是最夢幻的選擇，綠蔭草地上，一間充滿多肉植物的歐風咖啡屋，彷彿來到童話故事中的場景般迷人可愛。

白色的小屋店內空間不算大，卻明亮舒適、恬靜自在，店內販售著咖啡、冰沙、蛋糕、布丁及鬆餅，當然還有基本的鹹食套餐，而其中最廣為人推薦的是鬆餅系列，舉凡甜膩卻誘人的香蕉巧克力鬆餅；因應季節而生、夢幻而鮮美的草莓冰淇淋鬆餅點；鹹甜交織的經典鮪魚鬆餅，都超級適合配上一杯酸甜果汁或香濃咖啡一起慢慢享用。

漫時光咖啡
地址：苗栗縣三義鄉龍騰村9之5號
電話：(03)787-8600
營業時間：週一至週五13:30-17:00，週六日11:30-17:30，週三四公休

苗栗造橋美食

【苗栗景觀餐廳】綠池庭園餐廳

(圖片授權IG：@meiflowerphotography)

苗栗造橋地區的綠池庭園餐廳是一個迷人的用餐場所，這家餐廳坐落在一片美麗的大自然中，一旁的鳳凰花正值花季時更是美不勝收，而讓這裡爆紅的竟是火車迷一張張的照片，奔馳的列車搭被火熱的鳳凰花景更是壯闊。綠池庭園也提供精緻的菜單選擇，如鮮嫩多汁的蝦子和魚類，以及口感香脆的烤雞和燒肉。在這個綠意盎然的環境中，可以與家人和朋友共享美食，享受著寧靜和寫意的用餐時光。

綠池庭園餐廳
地址：苗栗縣造橋鄉37號
電話：(03)756-1388
營業時間：11:30～14:30；17:00～20:30，例假日至21:00 (周二休)

苗栗後龍美食

【苗栗小吃】古早味蚵嗲

傳承至第二代、在地隱藏版銅板小吃

照片來源：IG@power_pearl

有苗栗後龍美食之稱的「古早味蚵嗲」，位於萬善廟前面，一台簡單的餐車販售著單純的蚵嗲和炸物，經營了將近20年、已傳承至第二代，是在地人超級推薦的隱藏版銅板小吃，現點現做的古早味蚵嗲，是用再來米與黃豆製成的米漿，米漿包裹著新鮮的鮮蚵，這樣簡單傳統的好味道令人回味無窮。

古早味蚵嗲
地址：苗栗縣後龍鎮中心路120-17號
營業時間：週二至週五13:30-18:30；週六、日13:00-18:30；週一公休

【苗栗咖啡廳】Daddy&Mommy Bakery

圖片授權IG：@daddymommybakery

位於後龍火車站附近，一間老宅改建的輕食、咖啡與手作甜點專賣店– Daddy&Mommy Bakery，由一對夫妻胼手胝足打造，不僅提供美味的早午餐點，如牛肉咖哩飯等招牌，店內的手作甜點更是秒殺的後龍美食。Daddy&Mommy Bakery亦提供訂製蛋糕，那絕美的成品更美如一幅畫，各式鮮果在老闆夫妻手中，幻化成一座作蛋糕森林，不論是收禮送禮都很合適。

Daddy&Mommy Bakery
地址：苗栗縣後龍鎮8號
電話：(03)773-0852
營業時間：10:00～18:00(周二休)

【苗栗火鍋】後龍老余牛家莊牛肉火鍋

(圖片授權IG：@ching_eat13)

一般人對火鍋的想法不外乎鴛鴦、涮涮鍋等，但來到苗栗後龍，這一鍋用臉盆裝德牛肉火鍋，從外表印象就充滿震撼。老余牛家莊就是位於稻田邊的一間鐵皮屋，走過路過一不小心就會錯過，濃郁鮮甜的牛肉湯是店裡的招牌，帶有沙茶的香氣和番茄的甜味，在涮入一片片帶有五花油脂香氣的牛肉，搭配一球球的白麵，讓火鍋瞬間變成碗碗接是精髓的牛肉麵，搭配店家推薦的辣豆腐乳，更是一口接一口停不下來喔！

後龍老余牛家莊牛肉火鍋
地址：苗栗縣後龍鎮中華路1021號
電話：(03)772-6304
營業時間：10:00～20:00

苗栗頭屋美食

【苗栗小吃】楊家蛋黃麵

頭屋人必吃在地早午餐

照片來源：IG@kenwei0870

「楊家蛋黃麵」是位於苗栗頭屋、近頭屋國小的人氣在地早午餐，每天都有滿滿的人潮，店內販售各式麵食、米粉、蛋黃麵與粄條，其中乾豬頭肉麵是店家的招牌菜，也是來到楊家蛋黃麵絕不能錯過的經典。每一道菜都充滿濃濃的客家風味，有彈性的麵條、豪氣的份量，加辣後更對味！豬頭肉麵裡面除了豬頭肉以、還有豬肉片，以及少量的豆芽菜，各式湯品、小菜，價格上都很合理，是一間非常值得到訪的隱藏版客家美食喔！

楊家蛋黃麵
地址：苗栗縣頭屋鄉尖豐路90巷7號
營業時間：06:00-13:30；週一公休

苗栗公館美食

【苗栗小吃】福樂麵店

 在地40年的客家料理老店

照片來源：IG@xuan.show

苗栗公館有一間飄香超過40年的道地的客家料理「福樂麵店」，已傳承至二代經營的福樂麵店，店面整潔而純樸、窗明几淨，給人相當舒適的用餐環境，只要100元的客家桂竹筍爽脆下飯、各式精緻的小菜整齊擺放於傳統木櫃中，最最推薦的是店內國宴級的粄條，先炸過的粄條經爆炒後Q彈入味、是來店必吃的人氣美食！醃烤後切成薄片的鹹豬肉，維持客家傳統的鹹香、卻因為烤過少了油膩感，搭上檸檬汁與蒜苗，非常值得點上一盤大啖一番！

福樂麵店
地址：苗栗縣公館鄉福基村121號
營業時間：平日10:00-14:00、17:00-20:00；假日10:00-20:00（週一公休）

【苗栗咖啡廳】MUMU悠然時光

圖片來源：IG @immumupasta

位於公館國中附近的Mumu悠然時光，是一間提供多種餐點選擇的異國料理餐廳，有好吃的義大利麵、義式燉飯、披薩、佛卡夏、炸物等等。Mumu悠然時光店面寬敞、店家附設的停車位也很多，是一個很適合在逛遍苗栗各大客庄後，稍作歇息的地方。Mumu悠然時光店內的裝潢設計輕鬆簡單，又帶有客家風格元素，像是斗笠電燈、紅磚瓦牆等，收銀檯旁還有一台復古摩托車以及整面的牆面彩繪可供拍照留念。Mumu悠然時光的廚房是半開放式的廚房，可以看到店員認真的準備餐點，部分的座位區還有提供插座可以充電使用，非常貼心。大家都推薦的手打起司牛肉堡，是店家自製的手打漢堡排，肉質扎實又有飽足感，而窯烤披薩的餅皮，口感香脆好吃，新上市的佛卡夏，也很值得嘗鮮。餐點價格實惠，份量足夠，是間CP值高的餐廳。

MUMU悠然時光
地址：苗栗縣公館鄉9鄰250號
電話：037-228080
時間：週一公休，週二至週日11:30-14:00、17:00-20:00

【苗栗客家餐廳】棗莊古藝庭園膳坊

圖片來源：IG@chao_0089

來到苗栗公館鄉，一定要吃在地特色的客家料理。棗莊古藝庭園膳坊本是一間棗園，後來漸漸規劃成合菜式的庭園餐廳以及觀光景點，在棗莊古藝庭園膳坊，除了可以吃到苗栗的特色創意客家料理之外，還有可愛動物區、柑仔店、咖啡吧等，可以在進入餐廳之前，先順著指標在附近逛一逛。進入棗莊餐廳後，映入眼簾的是一排排的紅棗伴手禮，養生茶、紅棗醋、還有特別的紅棗巧克力等棗莊餐廳室內有兩層樓，環境舒適、位置非常多，很適合三五好友一起享用合菜餐點。菜單還有附上餐點排行榜，排名第一名的招牌餐點是鼎鼎有名的客家料理－梅干扣肉配上紅棗饅頭，而榜上有名的梅汁鮮魚片，也是許多人喜愛的品項，鹹甜的口感、淡雅的梅汁香氣，讓人碗筷都停不下來。白飯可以升級成紅棗飯，還有許多以紅棗入菜的主題料理，都非常值得嘗鮮。

棗莊古藝庭園膳坊
地址:苗栗縣公館鄉館義路43之6號
電話:037-239088
時間:週一至週五 11:00-14:00、17:00-19:30，週六、週日 11:00-14:30、17:00-19:30

【苗栗客家餐廳】油桐花坊

圖片來源：IG@s945422

在苗栗山區一帶的客家庄，每到三至五月、春夏交替之際，就能看到滿山滿谷雪白的油桐花綻放，點綴在秀綠的森林間。因為油桐花瓣容易飄落，畫面美得像下雪一般，所以又稱為五月雪。油桐花坊的莊園裡有著一顆巨大的桐花老樹，每到花季，桐花綻放，讓您能徜徉在這桐花雨之下，並享受著莊園主廚烹煮的美食料理，來場與大自然共舞的美食饗宴。除了美食以外，油桐花坊也有提供下午茶套餐，坐在這靜謐的仙境中，一邊喝著下午茶、一邊欣賞淨白的桐花，可說是非常享受！打造得自然空靈、且富有美感的油桐花坊，近年也開始提供民宿供旅人住宿，可以在此靜養、放鬆，另外還有一泊三食服務。油桐花坊可以使用客庄券消費，打卡還贈送當季限量的草莓甜點。

油桐花坊
地址:苗栗縣公館鄉福德村打鹿坑福德35之3號
電話:03-722-0788
時間:週一至週日09:00-17:30，午餐採預約制，用餐時段11:30-14:30

【苗栗客家餐廳】饗樂花園餐廳

圖片來源：IG @siang_le

饗樂花園位於公館鄉的大坑村，是一間隱居深山、便宜又好吃的客家合菜料理。饗樂花園除了提供單點的菜色以外，也可以提出預算請老闆配菜。饗樂花園除了常見的圓桌座席之外，還有可以免費無限歡唱的KTV包廂式空間，店內也有提供酒水服務。店外有設置寬敞的停車空間，餐廳內部設置約30桌席，空間寬敞、間隔大，不用擔心與鄰桌碰撞。大家都推薦饗樂花園的德國豬腳，先滷後炸的豬腳，將外皮炸得酥脆，肉質軟嫩扎實，令人讚不絕口、魂牽夢縈，而客家料理必吃的客家小炒，是由魷魚、五花肉以及蔥段組成，配上特製醬汁，鹹香交織，十分下飯！酸菜鴨肉湯也是不可錯過的料理，鹹中帶甜的湯底，非常爽口。饗樂花園的菜色都是料多實在，價格平實。而具有多年料理經驗的主廚，將餐點口味偏向大眾化，不過度調味也不會太清淡，吃得非常滿足，是適合家庭聚會、喜宴慶祝的好地方。

饗樂花園餐廳
地址:苗栗縣公館鄉6鄰162-3號
電話:037-228338
時間:週一至週日11:00-15:00、17:00-21:30，採預約制

【苗栗客家餐廳】田媽媽巧軒餐館

圖片來源：農業易遊網

公館鄉石村的田媽媽巧軒餐館，本是自家的紅棗園，因這裡環境清幽、空氣清新，店家為打造良好的用餐環境，所以回到家鄉開業。腹地廣大的空間，十分適合親子用餐、遊憩。招牌上的田媽媽，指的是一群有著辛勤努力及堅韌精神的農家婦女們，而經田媽媽輔導成立的巧軒餐館，最招牌的就是田媽媽手工水餃，晶瑩剔透且飽滿包覆的水餃，鮮甜好吃，特別的福菜水餃，也是巧軒餐館的特色料理，香煎芋糕則是使用在地的檳榔心芋以及在來米漿，佐以香菇、絞肉、蝦米蒸製而成，切片煎過後香氣逼人、口感彈牙。而特別的紅棗香腸，是利用紅棗露搭配黑豬肉灌製而成，有著淡淡的紅棗香氣。店家也有提供冷凍水餃以及在地農產品，很適合送禮或是自用。

田媽媽巧軒餐館
地址:苗栗縣公館鄉11鄰223-1號
電話:037-226868
時間:週一公休，週二至週日11:30-13:30、17:00-19:30

苗栗銅鑼美食

【苗栗咖啡廳】雙峰草堂銅鑼燒茶屋

圖片來源：IG@0825_sunny

隱藏在苗栗山中的甜點玻璃屋下午茶，苗栗銅鑼美食「雙峰草堂」，位於苗栗銅鑼鄉366雙峰山上的銅鑼燒茶屋，可說是苗栗山中秘境。
主人開的不只是銅鑼燒茶屋，而是開啟在地的生活態度，享受在地樸質恬靜的山居生活，感受大自然的環抱。
這裡環境舒適，適合情侶約會或三五好友相聚，喝茶聊天享受愜意的下午茶時光。

雙峰草堂銅鑼燒茶屋
地址： 苗栗縣銅鑼鄉雙峰路86-1號
電話： (03)798-7448
營業時間： 週四五 13:00~18:00，周六日 11:00~18:00

苗栗大湖美食

【苗栗小吃】Hen厚食雞蛋糕 (暫停營業)

少女心大爆發「草莓」造型雞蛋糕

照片來源：IG@henhos1201

來到苗栗大湖除了採草莓、吃草莓、喝草莓酒，現在還有草莓雞蛋糕可以嘗鮮！

「Hen厚食雞蛋糕」位於苗栗大湖酒莊附近，販售令人少女心炸掉的大湖草莓造型雞蛋糕，是你來到大湖不容錯過的超可愛少女系小點心。小小的攤子有原味、苦甜巧克力、起司或是限量的口味的雞蛋糕可以選擇，不僅草莓造型雞蛋糕超吸睛、連口味都相當優異，與盒裝的草莓加鮮奶油放在一起，同時滿足你的視覺與味覺！

Hen厚食雞蛋糕
地址：苗栗縣大湖鄉3號 7-11旁
營業時間：週一至週五11:00-17:00；週六、日10:30-18:00；週二公休

【苗栗異國料理】石風創意料理

圖片授權IG：@vivaweiblog

石風創意料理位於苗栗大湖，是一家相當引人注目的餐廳。他們以獨特的創意料理聞名，將傳統食材和現代烹飪技巧相結合，呈現出精心設計的菜單。每道菜都展現了廚師的獨特創意和對食材的敏銳嗅覺，讓食客驚艷不已。餐廳的氛圍溫馨舒適，營造出愉悅的用餐環境。無論是與家人共享美食還是與朋友聚會，來到苗栗大湖，別錯過這家獨特的美食寶地。

石風創意料理
地址：苗栗縣大湖鄉水尾5之12號
電話：(03)799-3366
營業時間：11：30～21:00

苗栗通宵美食

【苗栗小吃】勇心豆花

圖片來源：IG@yung.xin2019

平時寧靜的通霄，每到農曆三月媽祖誕辰時，總是鑼鼓喧天、熱鬧非凡。白沙屯媽祖的靈驗事蹟，讓通霄拱天宮聲名遠播，也順勢帶動白沙屯商機，媽祖廟前的小吃一條街，更是聚集了最代表通霄的客家好味。像是這間最「用心」的《勇心豆花》，年輕的老闆展現客家人純樸堅毅的精神，不用過多的調味，堅持以古法製作的一碗豆花，綿密滑順的口感，引領我們回到兒時的青澀回憶裡，兌上一瓢紅糖水，更為這段回憶加點甜度。

勇心豆花
地址：苗栗縣通霄鎮白東里31號
電話：0972-921362
時間：週一至週三 10：00-17：00，週六、日10：00-17：30

【苗栗小吃】念清居ChingCafé

圖片來源：IG @chingcafe

「通霄生活不逃逸路線，一杯咖啡的輕盈漫步。」是念清居的自我介紹，年輕老闆阿誠，靦腆地站在櫃台接待，但談到本月的精選豆單時，雙眼則充滿著熾熱的光芒，在阿公的故居以手沖單品咖啡會友，也找回了阿公不少老顧客。念清居以樸質懷舊風的環境，讓老店面重新活絡，現在的念清居提供旅人一處歇腳處，不妨將心靈轉動許久的那台腳踏車停泊於此處暫歇，與掛在店內的那台鐵馬，交給老闆重新整修潤油，小小歇息後再一起出發感受通霄的美麗吧！

念清居ChingCafé
地址：苗栗縣通霄鎮中正路19-5號
電話：0981-601651
時間：週一至週日08：00-18：00

【苗栗客家餐廳】千賀餐廳

圖片來源：IG @meyen2002

位於通霄鎮公所附近這間老牌餐廳，可說是囊括了苗栗通霄客家菜的精華，老闆不守舊，聘請新主廚持續研發新菜色，推陳出新的創意源源不絕，像是這道「香酥魷魚絲」，將許多人從小到大常吃的乾貨「魷魚絲」，經過油炸快炒改版出菜，獲得老饕一致好評。不過萬變不離其宗，最重要的道地客家調味，千賀的好味一點也沒變。

千賀餐廳
地址：苗栗縣通霄鎮中正路3-8號
電話：037-755797
時間：週一至週日 09：30-14：00、16：30-21：00

苗栗泰安美食

【苗栗小吃】黑皮臭豆腐

「黑」到發亮的臭豆腐竟是中藥滷製

照片來源：IG@happyfood0128

「黑皮臭豆腐」是苗栗泰安清安村洗水坑老街的超人氣特色美食，有名到食尚玩家都曾經來訪過，由於水質清澈的溪流流經清安村，當地]純手工製作的豆腐特別的細緻且滑嫩、清香味迷人，因而有了「清安豆腐街」的名氣。黑皮臭豆腐是以16種中藥製作成滷汁、將豆腐滷過後再油炸，滿滿的中藥香氣嘗起來外脆內軟、入口非常驚豔，相當有特色！

黑皮臭豆腐
地址：苗栗縣泰安鄉清安路
營業時間：平日09:00-17:00；假日9:00-18:00（週二公休）

苗栗美食常見問題

Q1. 苗栗必吃小吃推薦那些呢？

來到苗栗推薦你一定不能錯過：金榜麵店、賴新魁麵館、斗煥坪水餃、夯臭豆腐、福樂麵店。

Q2. 苗栗必吃客家菜推薦哪些呢？

苗栗真的很多好吃CP值高的客家菜、客家餐廳，推薦必吃客家餐廳：叁代堂、月台茶棧、十六份人文茶館、千賀餐廳

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