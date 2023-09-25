苗栗客家美食 | 充滿客家風味的必吃餐廳 人氣排隊美食

苗栗的城鎮魅力絕不僅於自然景觀與人文建築，依山傍水的客家城，苗栗在美食發展上結合許多在地特色，用道地客家風味融入許多銅板美食中，除了先前介紹的苗栗咖啡廳、苗栗景觀餐廳、苗栗三義美食、苗栗南庄美食外，小編更精選了苗栗各地區美食：苗栗市美食、苗栗頭份美食、苗栗南庄美食、苗栗三義美食、苗栗攻館美食等各類型美食，快來滿足你的五臟味蕾吧！

苗栗美食輕鬆吃！

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苗栗美食地圖

除了苗栗各地區來作分類，更利於規劃，也可以參考美食種類來作選擇唷！

苗栗美食分類選單

收起內容

苗栗市美食

位在苗栗火車站附近的「貢鍋共鍋麻辣火鍋店」，吃火鍋的氛圍很不一樣，因為該建築前身是一間80多年的日據時期製材事務所，經過經營團隊巧手打造，融入各種客家元素，餐點更是別出心裁，除了有雙人至六人的討餐可選，還有全台唯一的客家小炒鍋，搭配正港的台灣牛肉、苗栗招牌水晶餃以及店家自製的手工蛋餃，更是將火鍋吃出一個懷舊的新高度。

貢鍋共鍋麻辣火鍋店 地址：苗栗縣苗栗市建中街61巷8號 電話：0913-668-828 營業時間：周三～五17:30～23:00；周六&日 11:30～23:00

【苗栗市美食】好食好時Good Food Good Times

只要夜市等級的銅板價格，就能在苗栗吃到好吃的串燒？別懷疑，這間苗栗堪稱道地人才知道的串燒店「好食好時」，店內復古的裝潢讓人一度以為穿梭時空。店家主打傳統燒烤，把夜市地彭湃燒烤擺上透明的檯面，點餐方式讓台灣人很熟悉，再配上一碗傳統的豬油飯，更是讓人欲罷不能地銷魂組合阿！

好食好時Good Food Good Times 地址：苗栗縣苗栗市中正路673號360 電話：(03)737-1598 營業時間：16:00～隔日01:00

苗栗頭份美食

「鮮肉湯包」位在頭份國小斜對面，藍色招牌想要低調隱身在住宅中，卻被滿滿的排人潮出賣，每天一早開賣還不到結束營業時間就賣完收工，生意好到不要不要的！鮮肉湯包的魅力，除了來自於大顆、皮薄、多汁的湯包本身，還有無限續加的青翠蔥花，大量蔥花和著醬油，與湯包一口咬下，鮮甜的豬肉湯汁與醬油混和在口中，吃起來就是滿足！

苗栗知名的老字號排隊小吃

苗栗頭份的「斗煥坪水餃館」，是當地知名的老字號排隊小吃店，乾淨明亮的室內擁有明確的動線，點餐區、打包區、醬料區等等規劃完整，因此就算是人滿為患的用餐時間，也不至於雜亂無章。斗煥坪雖是水餃館，店內的蔥油餅卻出眾的好吃，不僅外酥內軟、蔥花滿滿讓整塊餅吃起來非常香郁！水餃的部分則是有兩種選擇，每日限量的手工水餃，以及傳統豬肉韭菜、高麗菜水餃，分量雖然不大顆，但食材用料新鮮吃得出來！另外雜不囉嗦滷味快炒也是許多人來店必點，分量實在、豐富好吃！

斗煥坪水餃 地址：苗栗縣頭份市中正二路210號 營業時間：平日10:30-20:00；假日10:00-20:00（週三、四公休）

頭份在地排隊名店、號稱苗栗最美的平價美食【麵容餃好】，店面整體走復古文青風格，餐點主打阿姨手工現包水餃、麵食等，手工現包水餃皮薄餡多，單吃就非常夠味，重口味的朋友也不用擔心，店裡也有提供辣椒醬油，除了必點的水餃以外，國宴板條也是不能錯過的，粄條口感厚實有嚼勁，淋上店家特製油膏與新鮮豬油蔥酥，加點韭菜、豆芽菜搭配，鹹香入味讓人食指大動!主食之外還有種類豐富的小菜可以選擇，內用還有提供燒仙草免費喝，夏天則是黑糖仙草奶茶，吃飽喝足後，還可以外帶溫體黑豬肉冷凍水餃回家自己煮。

苗栗頭份美食【偷吃豆花】，隱藏在頭份義民街內的文青風小店，專賣手工製作的配料和好吃的豆花、刨冰及嫩仙草，品項雖然不多，但是用料非常實在，而且大多是純手工製作，有別於一般豆花，【偷吃豆花】的豆花是鹽滷豆花，口感吃起來比較像嫩豆腐，湯底也與一般的豆花不同，有黑糖、豆漿、檸檬、牛奶四種可以選擇。

頭份排隊美食小吃【夯臭豆腐】，隱藏在尚順周邊的鐵皮屋建築，裡面賣著現點現炸的酥脆臭豆腐，濃郁外酥內軟的臭豆腐，鋪著滿滿爽脆開胃的泡菜，一份有6塊臭豆腐，份量非常足夠，內用還有免費的小黃瓜絲無限加，讓臭豆腐的口感更上一層樓，吃重口味的朋友還可以加店家超辣的辣醬，讓人一口接一口停不下來！下次來頭份不彷來嘗嘗銅板美食【夯臭豆腐】吧！

【苗栗咖啡廳】磨實 Cafe & Living

磨實生活工作室原本是一咖啡小小攤車，如今有了店面，以木質調搭配綠植，打造清新減塑理念的文青格調，宅內販售輕食早午餐、手作甜點及咖啡飲品，食材與台灣各地的小農合作，其中跟著四季變幻的蛋糕更是令人驚艷，像是戚風蛋糕，糕體濕潤搭配清爽不膩口的鮮奶油恰到好處，另一份大人系的提拉米蘇，濃郁酒香勝入口即化。不過店家為落實環保理念，如需外帶記得自備容器喔!

磨實生活工作室 地址：苗栗縣竹南鎮南田街7號 電話：(03)763-0232 營業時間：11:00-18:00 / 入內人數一組不超過6位 / 公休日於粉專公告

作為客家族群大縣，苗栗頭份的老饕食坊以其豐富多樣的客家美食聞名，招牌酸菜白肉鍋和精緻合菜提供給顧客們獨特的用餐體驗。菜單上的每道菜都精心烹調，味道鮮美，讓人垂涎欲滴。無論您喜歡海鮮、肉類還是素食，老饕食坊都能滿足您的口味。如果您正在苗栗頭份一帶旅遊或探訪，絕對不能錯過老饕食坊，品味當地的美食文化。

老饕食坊 地址：苗栗縣頭份鎮中央路256號 電話：(03)767-5910 營業時間：11:00～14:00；17:00～21:00 (周二、三休)

苗栗頭份的尚順育樂世界鄰近藏有許多新開幕的美食，像是這間洄饗極の鍋物，以新鮮海鮮成為當地人的愛店名單之一。在現今消費者追求健康養生的前提之下，主廚特別用心挑選食材，讓每位饕客都能以平實的價格，吃到新鮮海鮮及當地直送的新鮮蔬果。而店外觀也以木質風打造氣派裝潢，門口還有仿照日本神社的手水舍，也是飯後值得拍照的打卡點。

洄饗極の鍋物 地址：苗栗縣頭份市中央路559號 電話：(03)767-0058 營業時間：11:00～15:00；17:00～22:00

每每到了冬令進補時刻，薑母鴨、燒酒雞的生意一定都強強滾，而位於苗栗頭份的百陽食補，更是在地人與網友都必光顧的老店，其中最受歡迎的是隱藏版的食譜──「薑母雞」，滿滿的老薑爆香後，加入久煮軟嫩的大塊烏骨雞，再沾上店家自製的不辣豆腐乳，薑香暖辣及鹹度適中的口感，正是擄獲味蕾的關鍵。不喝米酒的您也可以自行選擇，放滿食材的一鍋湯，簡直是冬天裡最佳救贖。

百陽食補薑母鴨 地址：苗栗縣頭份市建國路二段19號 營業時間：16:00-00:00 電話：0971-683-022

【苗栗燒肉】貍來燒肉町(not”狸來燒肉町）

看見店門口的可愛大小貍貓，可別懷疑你是否一秒穿越日本，其實這裡是頭份的貍來燒肉町，見面別忘了先喝上一碗開胃暖心的雞湯，接者享受以套餐式的方式提供優質肉品的燒肉服務，平日午間更有超值的個人套餐可以點選，上班族平日午餐想要小奢華犒賞一下自己，貍來燒肉町就可以滿足您的小確幸。當然一家大小來此，想要享受一下日式燒肉的高品質享受，貍來燒肉町也可以讓每位拚客吃得很有飽足感。

貍來燒肉町 地址：苗栗縣頭份市中央路98號 電話：(03)768-8628 營業時間：11:30～14:30；17:30～21:30

提到苗栗厲害的串燒居酒屋，這間頭份美食絕對不容錯過，橋亭串燒居酒屋老闆帶著自北部學來的一身好功夫，回到家鄉開業，並以平價的價位提供各式充滿日式風情的串燒，以食材的原汁原味下去炭火呈現食材鮮味，並保證現點現烤，偶爾還有黑板上的隱藏版菜單，串串美味吸引老饕不斷回流，橋亭串燒居酒屋更營業到深夜，讓三五好友周末小聚有了最佳的秘密基地。

橋亭串燒居酒屋 地址：苗栗縣頭份市中央路23號 電話：(03)767-5765 營業時間：18:00～隔日01:00(周一休)

靠近尚順育樂中心的【冉冉日嚐】，是一間文青手作料理小店，日系簡約風格的店內裝潢，整體環境整潔明亮，散發出輕鬆自在的居家感，冉冉日嚐餐點主要以咖哩套餐為主，份量非常足夠。座位方面，除了一般方桌座位區以外，旁邊還有一區榻榻米座位區，在這區有許多玩偶玩具，小朋友可以在這裡安全的玩玩具，不用擔心從椅子上跌下去，另外店裡也有提供兒童座椅與餐具，非常適合帶小朋友來這裡用餐。

猫狸村Miaoli Village是一間位於頭份且迷人的餐廳，融合了日式和西式元素，提供獨特且精心設計的用餐體驗。以新鮮食材製作的料理展現了廚師們的烹飪技巧和對味覺的追求。這間隱身在苗栗市府前的老宅，更結合在地客家及異國元素是一間不容錯過的美食餐廳，尤其推薦窗邊前高腳椅吧檯，讓你在美食之餘也能欣賞庭院景色。

猫狸村MiaoliVillage 地址：苗栗縣苗栗市府前路43號 電話：(03)737-0789 營業時間：10:00～21:00

【苗栗異國料理】喬義思choice窯烤手作廚房

喬義思choice窯烤手作廚房是一家受到當地食客喜愛的餐廳，位於尚順君樂飯店二樓的義式餐廳，他們以窯烤手作料理聞名，烹飪過程中使用新鮮食材和自家研發的秘密配方，打造出獨特的風味。從美味的披薩到精緻的烤肉，每道菜都展現了廚師的專業技巧和對料理的熱情。餐廳環境溫馨舒適，充滿藝術氛圍，提供給客人一個愉悅的用餐體驗。

喬義思choice窯烤手作廚房 地址：苗栗縣頭份市育樂街6號2樓 電話：(03)759-8179 營業時間：11:00～22:00；周六11:00～21:30

秋水越南河粉美食館是一家受到在地食客喜愛的越南料理餐廳。他們以正宗的越南河粉聞名，將新鮮食材和獨特的調味料結合，打造出道地的越南風味。菜單上提供了各種越南特色料理，包括檸檬草雞、越南春捲和越南咖啡等。餐廳內部裝潢典雅，營造出舒適的用餐環境，讓客人能夠輕鬆享受美食。秋水越南河粉美食館絕對是頭份地區品嚐道地越南美食的理想選擇。

秋水越南河粉美食館 地址：苗栗縣頭份市尚順路西堤旁邊 89之6 電話：0986-555-661 營業時間：11:00～14:00；17:00～20:00 (周一休)

【丁椰正宗新加坡料理】位在尚順廣場，店內裝潢走色彩繽紛的工業風，整體用餐氛圍輕鬆舒適，新加坡人的老闆，為了呈現最道地的料理，食材都是從南洋進口。餐點部分以新加坡料理為主，有海南雞飯、椰漿飯、叻沙、咖哩、南洋風味炒泡麵、咖椰吐司等人氣餐點，除了可以單點以外，還可以加價升級為套餐，就算升級為套餐，價格也還是很親民，最近還新增加了自助區，有飲料、熱湯、甜湯、冰淇淋等無限量供應，下次假日不彷來這裡嘗嘗正宗新加坡料理吧!

苗栗南庄美食

坐落於苗栗南庄老街裡的南庄抹茶冰，是老饕推薦的冰品，每到假日戶限為穿的日式復古風味小店，自家茶葉磨製的濃郁抹茶、綿密而粒粒分明的紅豆搭煉乳，鋪上幾顆Q彈療癒的湯圓，吃上一碗香濃爽口的紅豆抹茶冰，絕對讓你不虛此行。

南庄抹茶冰 地址：苗栗縣南庄鄉文化路6號 營業時間：週五至週日 09:30-17:00

隱身在南庄市場中的傳統客家小吃，開業至今已超過半世紀，持續累積著不墜的好口碑，是許多人嘗試客家傳統風味小吃之首選店家！招牌手工芶芶麵，鹹而微甜，有著可愛而響亮的名氣；乾粄條帶上香郁的油蔥，來客家庄點粄條絕對不會踩雷！

英姐小吃店 地址：苗栗縣南庄鄉中正路33號 營業時間：週一至週五 06:00-16:00；週六及週日 06:00-17:00

【苗栗小吃】桂花巷麵食店

位於南庄桂花巷中的五十年老店－桂花巷麵食店，半世紀以來已有不少電視台報導過的好滋味，牆上的蓑衣、使用古意十足的大灶而有著復古而樸實的門面，幾十年前曾經是礦工們下工後的晚餐首選，不變的傳統客家風味與平實親民的價位，吃一頓就能感受它屹立不搖的人氣地位！

桂花巷麵食店 地址：苗栗縣南庄鄉中正路1巷2號 營業時間：週一至週五 06:00-16:00；週六及週日 06:00-19:00

【苗栗小吃】楊媽媽豬籠粄客家米食

位於南庄老街旁的中正路上，有間知名的客家傳統小吃楊媽媽豬籠粄，不熟悉客家口味的人可能不知道豬籠粄是甚麼？其實就是大家兒時都有共同記憶的「草仔粿」，也有人稱「客家菜包」。大蒸籠裡排列整齊的豬籠粄依照顏色有白色原味、綠色艾草、黃色地瓜、紫色黑糯米等四種口味，內陷包裹著鹹香的菜脯米跟菜脯，一顆20元讓你吃到兒時的回憶好味道！

楊媽媽豬籠粄客家米食 地址：苗栗縣南庄鄉中正路26號 營業時間：週一至週五 11:00-17:30；週六及週日 09:00-18:30

苗栗三義美食

【苗栗小吃】老吳鐵馬臭豆腐

號稱三義隱藏版美食的老吳鐵馬臭豆腐，用一台古早味十足的黑色鐵馬，載著濃郁撲鼻的臭豆腐，在假日期間出沒在三義山城中，挑起無數遊客的嗅覺神經。比臉盆還大的大鍋子，盛裝著臭豆腐、米血、大腸、鴨血，依照不同份量組成套餐，迷人的紅色滷汁、濃郁的麻辣香氣，讓飢腸轆轆的遊客甘願排著隊等待這碗獨一無二的隱藏版美食，來到勝興車站遊玩的你，可千萬別錯過囉！

【苗栗小吃】穎川美食館

來到三義的穎川美食館，不僅能吃到最道地的客家菜，還能在三合院中走入時光隧道回到過去感受台灣當初的農業時代，古老的三合院結合最樸實無華的客家家常菜，是穎川美食館最暖心的味道！總在假日時刻充滿絡繹不絕的饕客，那古早味的料理就是人群的秘密，重「鹹」、「肥」、「香」是客家美食文化三大特色，穎川堂的每一道菜都表現的淋漓盡致，每個廂房都是一個用餐的包廂，傳統的空間氛圍與美味的客家美食，絕對能讓你流連忘返、唇齒留香。

穎川美食館 地址：苗栗縣三義鄉廣盛村94號 電話：(03)787-6546 營業時間：週二~五10:40~14:00、16:00~19:30，週六~一10:40~14:30、16:00~19:30

【苗栗客家餐廳】新月梧桐

新月梧桐三義店是結合苗栗三義美食、創意婚禮與戶外庭園派對的主題餐廳， 挑高的清水模牆，與主體建築一銅落在舊山線旁的綠意庭園中，就像森林裡的一片花花世界。以苗栗特有的紅色扶桑花為主題點綴整體空間與擺設，是所有客家人記憶的連結，以中菜為主、西菜為輔的創意華洋料理，再山城中漸漸打響了夢幻菜色的知名度，虎菇婆將炸得酥脆外皮、內裡Q彈的麻糬包裹著老菜陠和蝦米，以海苔包覆，融合著客家元素的創意；弄堂豆腐燒是一道符合客家重「鹹」的配飯菜色，雞蛋豆腐油炸後淋上醬汁，入口即化，下飯必點。客家結合西餐的碰撞，是新月梧桐最大的特色，快來嚐鮮吧！

【苗栗客家餐廳】叁代堂

叁代堂位於三義水美街，是一間獨具文青風格的客家料理，走入店內，老式傢俱、古味縱橫，處處是歷史鄉土的遺跡，非常具有時代感，餐廳結合著令人舒適的文藝空間，非常特別！

叁代堂除了客家菜，還在店內販售著伴手禮，舉凡客家米食、薑母茶磚、各式醬料及醬菜等，適合酒足飯飽後的血拚！叁代堂提供的餐點有套餐與桌餐的形式，餐點精緻不油膩，屬於新式的客家料理，符合時下年輕人的口味，上湯滷鮮筍，桂竹筍切的豪邁厚實、入味爽脆；鳥不踏飯是混和著薑、小魚乾、刺蔥及私釀醬油的炒飯，因刺蔥別稱「鳥不踏樹」而得菜名，餐點跳脫傳統客家料理重口味的印象，給人一股清新的古早好滋味！

【苗栗客家餐廳】月台茶棧

月台茶棧位於三義勝興車站附近，古意盎然的老屋，不僅提供著道地的客家料理，還有擂茶體驗DIY，飯後還提供擂茶冰品可以品嚐，是一間充滿傳統與溫暖的客家餐廳。

簡單而復古的桌椅、掛畫點綴著牆、長凳與四方桌讓空間充滿古早味，月台茶棧最具知名度的是擂茶DIY，除了基本配備茶葉與五穀外，黑糖跟薑泥是月台茶棧獨家的特色，品嘗完原味，加上黑糖的甜、與薑泥的辣，就是獨特的擂茶三吃！又鹹、又肥、又香的客家菜代表，莫過於超級下飯的梅干扣肉了；炒著大朵又厚實香菇的客家粄條，Q彈飽實的口感絕對是來店必吃；辣味紅麴豆腐乳是店內自製的獨門配料，香而不辣、綿密微鹹，也是最佳伴手禮喔！

月台茶棧 地址：苗栗縣三義鄉勝興村勝興58號 電話：(03)787_3303 營業時間：週一11:00~17:00，週二五11:00~19:00，週六日10:00~20:00，週三四公休

位於勝興車站老街上的十六份人文茶館，是一間具有濃濃客家風味的三義美食下午茶館，不僅提供著各式客家米食及傳統的客家合菜，還有咖啡、擂茶DIY、擂茶冰沙等精緻有趣的飲品，非常適合逛完熱鬧的勝興老街後，坐下來歇腳休息喔！

十六份人文茶館總共有兩層樓的空間，一樓販售許多文創商品與擂茶禮盒，牆面的桐花彩繪與播放的客家歌曲引人入勝；二樓用餐區空間明亮而寬敞，半戶外座位區不僅有些許的陽光、還有吊椅及花草盆栽，非常適合在此愜意的享用飯後甜點渡過美好的假期午後時光！餐點採套餐及合菜兩種模式，個人套餐將客家福菜、客家油雞等中式料理，做成日式定食的簡餐樣式，屬一大特色，清爽而不油膩的料理口味，深得許多觀光客的心！

十六份人文茶館 地址：苗栗縣三義鄉勝興村勝興53號 電話：0928-910676 營業時間：週一至週五10:00-18:00，週六日09:30-18:00，週四公休

【苗栗咖啡廳】E-ma 柴燒窯烤歐式麵包

想一邊品嘗剛出爐的手工窯烤麵包一邊悠閒地喝著咖啡，享受放鬆的午後時光，那你絕對要來這間三義秘境景觀麵包店E-ma 柴燒窯烤歐式麵包，沿著指標開上蜿蜒的山路，歐風別墅般的麵包店就落在眼前。E-ma在製作麵包過程中，把油、糖、蛋、奶都拿掉，使用天然酵母長時間發酵，堅持用最傳統的方式來做麵包，更結合台灣在地的水果與食材，呈現出食物最原始的味道。為了維持品質，參觀採預約制，一週只營業四天，每天都有固定口味出爐，為了吃到剛出爐比臉大的手工窯烤麵包，記得要先預約喔！

E-ma 柴燒窯烤歐式麵包 地址：三義鄉雙潭村石崀58號 電話：0966-598916 營業時間：週四至週日12:30-17:30

【苗栗咖啡廳】漫時光咖啡

想在三義慢城中，渡過一個悠閒舒適的午後嗎？勝興車站附近鐵軌旁的漫時光咖啡或許是最夢幻的選擇，綠蔭草地上，一間充滿多肉植物的歐風咖啡屋，彷彿來到童話故事中的場景般迷人可愛。

白色的小屋店內空間不算大，卻明亮舒適、恬靜自在，店內販售著咖啡、冰沙、蛋糕、布丁及鬆餅，當然還有基本的鹹食套餐，而其中最廣為人推薦的是鬆餅系列，舉凡甜膩卻誘人的香蕉巧克力鬆餅；因應季節而生、夢幻而鮮美的草莓冰淇淋鬆餅點；鹹甜交織的經典鮪魚鬆餅，都超級適合配上一杯酸甜果汁或香濃咖啡一起慢慢享用。

漫時光咖啡 地址：苗栗縣三義鄉龍騰村9之5號 電話：(03)787-8600 營業時間：週一至週五13:30-17:00，週六日11:30-17:30，週三四公休

苗栗造橋美食

苗栗造橋地區的綠池庭園餐廳是一個迷人的用餐場所，這家餐廳坐落在一片美麗的大自然中，一旁的鳳凰花正值花季時更是美不勝收，而讓這裡爆紅的竟是火車迷一張張的照片，奔馳的列車搭被火熱的鳳凰花景更是壯闊。綠池庭園也提供精緻的菜單選擇，如鮮嫩多汁的蝦子和魚類，以及口感香脆的烤雞和燒肉。在這個綠意盎然的環境中，可以與家人和朋友共享美食，享受著寧靜和寫意的用餐時光。

綠池庭園餐廳 地址：苗栗縣造橋鄉37號 電話：(03)756-1388 營業時間：11:30～14:30；17:00～20:30，例假日至21:00 (周二休)

苗栗後龍美食

傳承至第二代、在地隱藏版銅板小吃

有苗栗後龍美食之稱的「古早味蚵嗲」，位於萬善廟前面，一台簡單的餐車販售著單純的蚵嗲和炸物，經營了將近20年、已傳承至第二代，是在地人超級推薦的隱藏版銅板小吃，現點現做的古早味蚵嗲，是用再來米與黃豆製成的米漿，米漿包裹著新鮮的鮮蚵，這樣簡單傳統的好味道令人回味無窮。

【苗栗咖啡廳】Daddy&Mommy Bakery

位於後龍火車站附近，一間老宅改建的輕食、咖啡與手作甜點專賣店– Daddy&Mommy Bakery，由一對夫妻胼手胝足打造，不僅提供美味的早午餐點，如牛肉咖哩飯等招牌，店內的手作甜點更是秒殺的後龍美食。Daddy&Mommy Bakery亦提供訂製蛋糕，那絕美的成品更美如一幅畫，各式鮮果在老闆夫妻手中，幻化成一座作蛋糕森林，不論是收禮送禮都很合適。

Daddy&Mommy Bakery 地址：苗栗縣後龍鎮8號 電話：(03)773-0852 營業時間：10:00～18:00(周二休)

【苗栗火鍋】後龍老余牛家莊牛肉火鍋

一般人對火鍋的想法不外乎鴛鴦、涮涮鍋等，但來到苗栗後龍，這一鍋用臉盆裝德牛肉火鍋，從外表印象就充滿震撼。老余牛家莊就是位於稻田邊的一間鐵皮屋，走過路過一不小心就會錯過，濃郁鮮甜的牛肉湯是店裡的招牌，帶有沙茶的香氣和番茄的甜味，在涮入一片片帶有五花油脂香氣的牛肉，搭配一球球的白麵，讓火鍋瞬間變成碗碗接是精髓的牛肉麵，搭配店家推薦的辣豆腐乳，更是一口接一口停不下來喔！

後龍老余牛家莊牛肉火鍋 地址：苗栗縣後龍鎮中華路1021號 電話：(03)772-6304 營業時間：10:00～20:00

苗栗頭屋美食

頭屋人必吃在地早午餐

「楊家蛋黃麵」是位於苗栗頭屋、近頭屋國小的人氣在地早午餐，每天都有滿滿的人潮，店內販售各式麵食、米粉、蛋黃麵與粄條，其中乾豬頭肉麵是店家的招牌菜，也是來到楊家蛋黃麵絕不能錯過的經典。每一道菜都充滿濃濃的客家風味，有彈性的麵條、豪氣的份量，加辣後更對味！豬頭肉麵裡面除了豬頭肉以、還有豬肉片，以及少量的豆芽菜，各式湯品、小菜，價格上都很合理，是一間非常值得到訪的隱藏版客家美食喔！

楊家蛋黃麵 地址：苗栗縣頭屋鄉尖豐路90巷7號 營業時間：06:00-13:30；週一公休

苗栗公館美食

在地40年的客家料理老店

苗栗公館有一間飄香超過40年的道地的客家料理「福樂麵店」，已傳承至二代經營的福樂麵店，店面整潔而純樸、窗明几淨，給人相當舒適的用餐環境，只要100元的客家桂竹筍爽脆下飯、各式精緻的小菜整齊擺放於傳統木櫃中，最最推薦的是店內國宴級的粄條，先炸過的粄條經爆炒後Q彈入味、是來店必吃的人氣美食！醃烤後切成薄片的鹹豬肉，維持客家傳統的鹹香、卻因為烤過少了油膩感，搭上檸檬汁與蒜苗，非常值得點上一盤大啖一番！

福樂麵店 地址：苗栗縣公館鄉福基村121號 營業時間：平日10:00-14:00、17:00-20:00；假日10:00-20:00（週一公休）

位於公館國中附近的Mumu悠然時光，是一間提供多種餐點選擇的異國料理餐廳，有好吃的義大利麵、義式燉飯、披薩、佛卡夏、炸物等等。Mumu悠然時光店面寬敞、店家附設的停車位也很多，是一個很適合在逛遍苗栗各大客庄後，稍作歇息的地方。Mumu悠然時光店內的裝潢設計輕鬆簡單，又帶有客家風格元素，像是斗笠電燈、紅磚瓦牆等，收銀檯旁還有一台復古摩托車以及整面的牆面彩繪可供拍照留念。Mumu悠然時光的廚房是半開放式的廚房，可以看到店員認真的準備餐點，部分的座位區還有提供插座可以充電使用，非常貼心。大家都推薦的手打起司牛肉堡，是店家自製的手打漢堡排，肉質扎實又有飽足感，而窯烤披薩的餅皮，口感香脆好吃，新上市的佛卡夏，也很值得嘗鮮。餐點價格實惠，份量足夠，是間CP值高的餐廳。

來到苗栗公館鄉，一定要吃在地特色的客家料理。棗莊古藝庭園膳坊本是一間棗園，後來漸漸規劃成合菜式的庭園餐廳以及觀光景點，在棗莊古藝庭園膳坊，除了可以吃到苗栗的特色創意客家料理之外，還有可愛動物區、柑仔店、咖啡吧等，可以在進入餐廳之前，先順著指標在附近逛一逛。進入棗莊餐廳後，映入眼簾的是一排排的紅棗伴手禮，養生茶、紅棗醋、還有特別的紅棗巧克力等。棗莊餐廳室內有兩層樓，環境舒適、位置非常多，很適合三五好友一起享用合菜餐點。菜單還有附上餐點排行榜，排名第一名的招牌餐點是鼎鼎有名的客家料理－梅干扣肉配上紅棗饅頭，而榜上有名的梅汁鮮魚片，也是許多人喜愛的品項，鹹甜的口感、淡雅的梅汁香氣，讓人碗筷都停不下來。白飯可以升級成紅棗飯，還有許多以紅棗入菜的主題料理，都非常值得嘗鮮。

在苗栗山區一帶的客家庄，每到三至五月、春夏交替之際，就能看到滿山滿谷雪白的油桐花綻放，點綴在秀綠的森林間。因為油桐花瓣容易飄落，畫面美得像下雪一般，所以又稱為五月雪。油桐花坊的莊園裡有著一顆巨大的桐花老樹，每到花季，桐花綻放，讓您能徜徉在這桐花雨之下，並享受著莊園主廚烹煮的美食料理，來場與大自然共舞的美食饗宴。除了美食以外，油桐花坊也有提供下午茶套餐，坐在這靜謐的仙境中，一邊喝著下午茶、一邊欣賞淨白的桐花，可說是非常享受！打造得自然空靈、且富有美感的油桐花坊，近年也開始提供民宿供旅人住宿，可以在此靜養、放鬆，另外還有一泊三食服務。油桐花坊可以使用客庄券消費，打卡還贈送當季限量的草莓甜點。

饗樂花園位於公館鄉的大坑村，是一間隱居深山、便宜又好吃的客家合菜料理。饗樂花園除了提供單點的菜色以外，也可以提出預算請老闆配菜。饗樂花園除了常見的圓桌座席之外，還有可以免費無限歡唱的KTV包廂式空間，店內也有提供酒水服務。店外有設置寬敞的停車空間，餐廳內部設置約30桌席，空間寬敞、間隔大，不用擔心與鄰桌碰撞。大家都推薦饗樂花園的德國豬腳，先滷後炸的豬腳，將外皮炸得酥脆，肉質軟嫩扎實，令人讚不絕口、魂牽夢縈，而客家料理必吃的客家小炒，是由魷魚、五花肉以及蔥段組成，配上特製醬汁，鹹香交織，十分下飯！酸菜鴨肉湯也是不可錯過的料理，鹹中帶甜的湯底，非常爽口。饗樂花園的菜色都是料多實在，價格平實。而具有多年料理經驗的主廚，將餐點口味偏向大眾化，不過度調味也不會太清淡，吃得非常滿足，是適合家庭聚會、喜宴慶祝的好地方。

公館鄉石墻村的田媽媽巧軒餐館，本是自家的紅棗園，因這裡環境清幽、空氣清新，店家為打造良好的用餐環境，所以回到家鄉開業。腹地廣大的空間，十分適合親子用餐、遊憩。招牌上的田媽媽，指的是一群有著辛勤努力及堅韌精神的農家婦女們，而經田媽媽輔導成立的巧軒餐館，最招牌的就是田媽媽手工水餃，晶瑩剔透且飽滿包覆的水餃，鮮甜好吃，特別的福菜水餃，也是巧軒餐館的特色料理，香煎芋糕則是使用在地的檳榔心芋以及在來米漿，佐以香菇、絞肉、蝦米蒸製而成，切片煎過後香氣逼人、口感彈牙。而特別的紅棗香腸，是利用紅棗露搭配黑豬肉灌製而成，有著淡淡的紅棗香氣。店家也有提供冷凍水餃以及在地農產品，很適合送禮或是自用。

苗栗銅鑼美食

隱藏在苗栗山中的甜點玻璃屋下午茶，苗栗銅鑼美食「雙峰草堂」，位於苗栗銅鑼鄉366雙峰山上的銅鑼燒茶屋，可說是苗栗山中秘境。

主人開的不只是銅鑼燒茶屋，而是開啟在地的生活態度，享受在地樸質恬靜的山居生活，感受大自然的環抱。

這裡環境舒適，適合情侶約會或三五好友相聚，喝茶聊天享受愜意的下午茶時光。

雙峰草堂銅鑼燒茶屋 地址： 苗栗縣銅鑼鄉雙峰路86-1號 電話： (03)798-7448 營業時間： 週四五 13:00~18:00，周六日 11:00~18:00

苗栗大湖美食

少女心大爆發「草莓」造型雞蛋糕

來到苗栗大湖除了採草莓、吃草莓、喝草莓酒，現在還有草莓雞蛋糕可以嘗鮮！

「Hen厚食雞蛋糕」位於苗栗大湖酒莊附近，販售令人少女心炸掉的大湖草莓造型雞蛋糕，是你來到大湖不容錯過的超可愛少女系小點心。小小的攤子有原味、苦甜巧克力、起司或是限量的口味的雞蛋糕可以選擇，不僅草莓造型雞蛋糕超吸睛、連口味都相當優異，與盒裝的草莓加鮮奶油放在一起，同時滿足你的視覺與味覺！

石風創意料理位於苗栗大湖，是一家相當引人注目的餐廳。他們以獨特的創意料理聞名，將傳統食材和現代烹飪技巧相結合，呈現出精心設計的菜單。每道菜都展現了廚師的獨特創意和對食材的敏銳嗅覺，讓食客驚艷不已。餐廳的氛圍溫馨舒適，營造出愉悅的用餐環境。無論是與家人共享美食還是與朋友聚會，來到苗栗大湖，別錯過這家獨特的美食寶地。

石風創意料理 地址：苗栗縣大湖鄉水尾5之12號 電話：(03)799-3366 營業時間：11：30～21:00

苗栗通宵美食

平時寧靜的通霄，每到農曆三月媽祖誕辰時，總是鑼鼓喧天、熱鬧非凡。白沙屯媽祖的靈驗事蹟，讓通霄拱天宮聲名遠播，也順勢帶動白沙屯商機，媽祖廟前的小吃一條街，更是聚集了最代表通霄的客家好味。像是這間最「用心」的《勇心豆花》，年輕的老闆展現客家人純樸堅毅的精神，不用過多的調味，堅持以古法製作的一碗豆花，綿密滑順的口感，引領我們回到兒時的青澀回憶裡，兌上一瓢紅糖水，更為這段回憶加點甜度。

【苗栗小吃】念清居ChingCafé

「通霄生活不逃逸路線，一杯咖啡的輕盈漫步。」是念清居的自我介紹，年輕老闆阿誠，靦腆地站在櫃台接待，但談到本月的精選豆單時，雙眼則充滿著熾熱的光芒，在阿公的故居以手沖單品咖啡會友，也找回了阿公不少老顧客。念清居以樸質懷舊風的環境，讓老店面重新活絡，現在的念清居提供旅人一處歇腳處，不妨將心靈轉動許久的那台腳踏車停泊於此處暫歇，與掛在店內的那台鐵馬，交給老闆重新整修潤油，小小歇息後再一起出發感受通霄的美麗吧！

位於通霄鎮公所附近這間老牌餐廳，可說是囊括了苗栗通霄客家菜的精華，老闆不守舊，聘請新主廚持續研發新菜色，推陳出新的創意源源不絕，像是這道「香酥魷魚絲」，將許多人從小到大常吃的乾貨「魷魚絲」，經過油炸快炒改版出菜，獲得老饕一致好評。不過萬變不離其宗，最重要的道地客家調味，千賀的好味一點也沒變。

苗栗泰安美食

「黑」到發亮的臭豆腐竟是中藥滷製

「黑皮臭豆腐」是苗栗泰安清安村洗水坑老街的超人氣特色美食，有名到食尚玩家都曾經來訪過，由於水質清澈的溪流流經清安村，當地]純手工製作的豆腐特別的細緻且滑嫩、清香味迷人，因而有了「清安豆腐街」的名氣。黑皮臭豆腐是以16種中藥製作成滷汁、將豆腐滷過後再油炸，滿滿的中藥香氣嘗起來外脆內軟、入口非常驚豔，相當有特色！

黑皮臭豆腐 地址：苗栗縣泰安鄉清安路 營業時間：平日09:00-17:00；假日9:00-18:00（週二公休）

苗栗美食常見問題

Q1. 苗栗必吃小吃推薦那些呢？ 來到苗栗推薦你一定不能錯過：金榜麵店、賴新魁麵館、斗煥坪水餃、夯臭豆腐、福樂麵店。

Q2. 苗栗必吃客家菜推薦哪些呢？ 苗栗真的很多好吃CP值高的客家菜、客家餐廳，推薦必吃客家餐廳：叁代堂、月台茶棧、十六份人文茶館、千賀餐廳

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