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[食]台南 Mitsui Outlet Park 台南三井 銀座羅豚食堂 來自東京 台灣首家分店 日式定食料理專賣 大口吃肉汁

2023-09-25 20:10:12 寶貝小飄 人氣：120
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窩客好文

寶貝小飄

發表篇數：435篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 歸仁區

造訪商家：銀座羅豚食堂台南三井店
place台南市歸仁區歸仁大道101號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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到日本怎麼能不吃上一口好吃的鰻魚飯
如今還在懷念那日本的好滋味嗎??
來自東京台灣首家店 台南三井 銀座羅豚食堂 就可以吃的到~
炙燒後的鰻魚外表油量，肉質鮮嫩可口，醬汁鹹甜鹹甜相當美味~
尤其醬汁滲透至飯中 濃濃的鮮味與鰻魚完美融合至飯中
超級下飯拉!!!!

銀座羅豚食堂是由分布於東京、銀座、川崎、名古屋等地的日本和食連鎖名店
首次來台展開的台南一號店 就在 Mitsui Outlet Park 台南三井
如果有在日本吃過銀座羅豚食堂的朋友可能覺得有些奇怪
因為在日本銀座羅豚食堂是一間主推涮涮鍋料理，但台灣卻是主打日式定食為主
但~管它賣什麼，今天就要來吃上一口好吃的鰻魚飯!!!

旅遊日本多年~每次去日本必吃的就是拉麵、壽司、鰻魚飯
對了~還有便利商店賣的日本泡麵!!!!
旅遊美食開放，各國料理也紛紛來台展店
如今讓你不用出國，在台灣就可以吃到美味可口多汁的好吃鰻魚喔~

銀座羅豚食堂主打日式定食料理
有丼飯、麵類料理、飯類、生魚片及炸物等等~
選擇總類相當豐富~
店內環境承襲日本風格，帶有濃厚的日本氣息~
典雅日式寬敞舒適用餐環境，吃上一餐好放鬆~

本次就是來吃鰻魚飯，那我們就直接進入本次的重點吧!!
炙燒後的鰻魚外表油量油亮，色澤相當完美又吸睛
濃郁的鮮魚香氣，瞬間撲鼻而來~
如果不是要拍下這漂亮完美的瞬間，真的巴不得趕快吃下一口!!!
魚身綿密鮮嫩入口即化 醬汁鹹甜鹹甜相當美味~比例剛剛好!!
醬汁滲透到米飯中，只能說真的超級下飯拉!!!

定食料理都會搭上可口小菜及有料味噌湯
誠意十足~


吃完鰻魚後，好像還不夠~!!!
跟朋友一起出來有一個好處，就是可以點多道料理一起分享美食~
鮭魚鯡魚旗魚鮪魚小黃瓜玉子燒海帶絲等
色彩繽紛 多種魚類滿滿呈現 七彩散壽司套餐
將魚類切小塊塊更好入口~淋上醬汁拌均勻食用
口口都可以吃到來自大海新鮮的美味!!!

隨餐同樣附上可口小菜及有料味噌湯喔~~

銀座羅豚食堂 價格算是中間價位
店內布置都具有濃厚的日本氣息，讓你如置身日本用餐的錯覺
提供的料理總類相當豐富，擔心吃不滿足還可以點上幾道可口小菜
尤其鰻魚飯真的還挺值得的，有當年日本吃的鰻魚飯的可口好滋味呢~

銀座羅豚食堂
Mitsui Outlet Park 台南三井 2F/主題餐廳
台南市歸仁區歸仁大道101號

營業時間:週一~週日 11:00~21:30
※ 部分專櫃有營業時間不同之狀況，建議避開即將打烊的時間

 

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