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【新竹食記】新竹六間魯肉飯、肉燥飯精選│新竹魯肉飯大全│新竹必吃魯肉飯

2023-09-25 20:15:13 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：123
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：568篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：柳家肉燥飯
phone03-5267-990
place新竹市北區中山路75號 （城隍廟內廣場）
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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新竹這個地方雖然不大，但光是魯肉飯這個小吃就分了許多門派，有南部口味的偏甜派、胡椒派、肥肉系等等，有許多老店甚至是家族經營分支出來的，這次就挑選了六間新竹精選魯肉飯給各位參考。不過最後還是要說，每個人的口味和喜好都不同，以下只是純粹個人喜好，有漏掉的遺珠之憾也歡迎分享給我喔！

 

 

1.柳家肉燥飯 - 新竹市北區中山路75號

柳家肉燥飯位在城隍廟內，是已經營90年的超級老店，他們的肉燥飯滷汁非常香不會過油，瘦肉肥肉的比例控制得很好，搭配少量酸菜解油膩，胡椒讓味道更加提升，白飯粒粒分明軟硬適中。

詳細圖文文章： 【新竹食記】柳家肉燥飯

 

2.禾日香古早味魯肉飯 - 新竹市東區民族路163號

魯肉飯上面放一顆半熟荷包蛋是店內招牌太陽飯，他們的豬肉是溫體肉手工切的，肉質相當好，白飯粒粒，魯肉的部分肥肉瘦肉大約2:1。

詳細圖文文章： 【新竹食記】禾日香古早味魯肉飯 

 

3.阿明滷肉飯 - 新竹市北區光華街110-1號(光華店)、新竹市北區西大路545號(西大店)

屬於醬汁偏甜的南部口味，有附筍絲一起搭配，這家的滷汁不是屬於重口味型的吃起來完全不油膩很清爽。滷肉的比例半瘦半肥，瘦肉的比例很高，市區有兩間分店喔！

詳細圖文文章： 【新竹食記】阿明滷肉飯(光華店)

 

4.黑皮驊魯肉飯 - 新竹縣竹北市嘉興路150號

他們的魯肉飯是屬於肥肉系的，飯上有滿滿的帶皮肥肉，醬汁是偏甜的南部口味，白飯非常Q粒粒分明，配上爽口的酸菜可以解油膩。雖然主要是肥肉，但要做到肥而不油是很高的境界，他們的魯汁非常夠味，很令人印象深刻。

詳細圖文文章： 【新竹食記】竹北黑皮驊魯肉飯

 

5.三十年老店魯肉飯肉粥 - 新竹市北區西大路448號

它們的魯肉為肥肉佔多數，跟柳家的做法一樣上面撒了黑胡椒提味，滷汁非常濃郁入味，完全不會死鹹。白飯一開始咬的時候覺得偏硬，但後來發現這是米的Q度，這是目前吃過口感最好的魯肉飯，而且米飯在嘴裡咀嚼會越來越香。

詳細圖文文章： 【新竹食記】三十年老店魯肉飯肉粥

 

6.金連滷肉飯 - 新竹市北區北門街55號

這間是新竹市美食評鑑的得獎名店，他們的滷肉是使用上等黑豬頸肉手工切製而成，再使用特製滷汁長時間熬煮，滷肉是屬於肥肉偏多的類型，但是肥肉肥而又不油，旁邊的配菜是酸菜可解油膩，表面灑了黑胡椒提味。

詳細圖文文章： 【新竹食記】金連滷肉飯

 

以上是這次的新竹魯肉飯分享，大家吃過幾間呢？

 

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