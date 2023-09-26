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｜板橋個人燒肉｜燒肉老大アニキ-燒肉Aniki板橋府中店．小蒙牛旗下品牌．沙拉／飲品自助吧．平價燒肉店推薦！

2023-09-26 13:32:26 小玉媽咪 人氣：117
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小玉媽咪

發表篇數：177篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：燒肉老大アニキ-燒肉Aniki 板橋府中店
place新北市板橋區東門街30-2號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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台北個人燒肉推薦！
一個人想吃燒肉時可以來這裡～
小蒙牛集團旗下的燒肉新品牌-燒肉老大アニキ-燒肉Aniki，提供平價個人燒肉套餐，以及生菜沙拉／冷熱飲品無限續
最讓我感覺到棒的是. 店內不定期會舉辦優惠活動．集點還能兌換肉品. 可以吃的飽又吃的開心！

燒肉老大アニキ-燒肉Aniki 就在板橋東門街上，靠近捷運板橋府中站，步行過來約3分鐘即可到達
若是開車族也可停在附近的收費停車場．交通十分便利！




店內選擇種類非常多樣化，個人套餐份量相當足夠．是自己一個人突然想吃平價燒肉時的最佳選擇！
原本以為新開不久，應該沒什麼人知道．沒想到這天我們進來用餐不久. 就發現門口已開始有排隊跡象．建議大家來之前一定要訂位. 才不會久候！


從門口就可以感受到濃濃的日式氣息，帶來歡樂溫馨的氣氛
燒肉老大アニキ-燒肉Aniki收費方式：
最低消費一人一客套餐
100cm以下免低消
101cm~140cm收費140元
以上消費均酌收10%清潔費
用餐時間90分鐘，店內餐點僅限內用．不提供外帶
個人消費滿500元(不含清潔費)贈送100ml哈根達斯迷你杯


目前有加入會員立即送１０點活動．當天可立刻兌換食材來加菜
另外還有銅板獨享價優惠打卡評論加價購活動．店家活動內容隨時會更新！


櫃台旁的等候沙發區


室內用餐區空間很寬敞，裝潢走日式極簡風格，採用清水模質感的牆面．搭配舒適沙發座位．讓人感到清新舒適！ 


座位很多選擇，從一個人／兩個人到多人的都有，公司團體聚餐也可以包場






電烤爐採安全的凹槽設計，在燒烤同時油煙會從四邊抽出去．服務生也會不定時巡桌換烤網. 挺不錯的！




每桌的桌上放五瓶調味料．大家可依照自己口味搭配燒烤一起吃！


自助區
自助吧提供生菜沙拉和冷熱飲品（咖啡／可爾必思／美粒果／冰沙／可樂／奶茶／熱可可等～）這些都是無限提供的




生菜沙拉的蔬菜水果食材．食材很新鮮店家特別以透明上蓋保存著．乾淨又衛生！






等餐時刻．先夾一份生菜沙拉來吃！
和風洋蔥醬／柚香油醋醬／胡麻醬三種醬汁搭配都很不錯．都是清爽無負擔的．口感滑順且濃郁！




燒肉老大アニキ-燒肉Aniki　菜單
個人套餐320元起．價位不高，是小資族都能接受的範圍. 來到這裡可以以最省荷包的方式享受到燒烤樂趣
另外. 套餐滿500元．越光米飯可免費升級玉米海苔飯或青蔥月見飯
若還想特別吃什麼. 肉品／海鮮／蔬食／點心都可以提供單點服務．決定好餐點後．直接掃QRcode送來的單子就能進行點餐




海鮮盛合　＄600
因為我很喜歡吃海鮮，所以點了海鮮盛合套餐，包含圓鱈／鱸魚菲力／軟絲／小卷／泰國蝦／鮮蝦／干貝／鮑魚滿滿的海味都在裡面. 另外還會附上耗時熬煮的雞湯越光白米飯．小菜選擇的是醃白蘿蔔
食材部分皆是當季最新鮮的．讓人看了直流口水～






附上的調味料蔥鹽．麻辣醬．烤肉醬．搭配燒烤一起吃很是涮嘴！


醃製過的醃蘿蔔，口感脆嫩味道還不錯！


來這必點青蔥月見飯．月見飯底層是白飯，搭配滿滿青蔥和醬汁，將蛋黃搓破後搭配青蔥／白飯一同入口，那醬油香氣同樣也是迷人不死鹹．很是涮嘴！




費時熬煮的雞湯．採用低溫慢熬方式，進而充分釋放營養與甜味．味道很鮮美！


海鮮適合火侯較小的狀態下烤
將各式海鮮直接放入燒烤，再簡單沾點調味料或是醬汁就很美味！




肥美的鮮蝦以及飽滿的干貝．還有鮑魚各式海味都在這盤
每一種海鮮都帶有彈牙紮實肉質口感．帶著海味的清甜甘美，口感鮮甜到令人吮指回味．會吃到一個停不下來．．．










魚類海鮮必須得搭配鋁箔紙燒烤才不會黏烤盤，烤至兩面魚肉周圍稍微冒泡就熟了可以吃！


鱸魚和圓鱈的魚肉吃起來細緻美味，完全沒有腥味和土味，還將魚的鮮美原汁原味保留著．挺好吃的！






透抽和花枝都能嚐到鮮甜的Ｑ彈口感
如果喜歡脆一點的口感，可稍微烤久一點，待表面呈金黃色在夾起來享用！






經典牛豚盛合　＄600
想吃超嫩的牛豚肉片絕對必點這道，內含PR翼板牛小排／伊比利梅花豚／PR牛梅花／厚切豚菲力／醃骰子牛／醃骰子豚．口感細緻迷人，重點是超嫩的！
在燒烤時散發出的肉香很吸引人，記得牛肉不要烤太熟喔～




小菜選擇的是韓式泡菜，可以配著吃也可夾入肉片一起享用．鹹、酸、辣、甜協調有層次．非常有味道！


PR牛梅花
肉質鮮嫩且Q彈多汁，含有豐富油脂卻不膩口整體口感鮮甜又紮實，料理時也是有十足的牛肉香氣


厚切豚菲力
口感和肉質都很細緻，經加熱後融出的油脂十分鮮甜，是必嚐的美味！


PR翼板牛小排
油脂分布恰到好處，肉質軟嫩不油膩，入口肥瘦比剛好．能嚐到多層次的口感
煎烤時散發出的誘人香氣，讓人垂涎三尺．吃過立刻愛上！




伊比利豬
擁有如同大理石紋般的油花，加熱以後更是香氣四溢，口感與頂級牛肉相似，是肉食愛好者的最愛！






厚切板腱牛


厚切煎烤過後的板腱牛香氣更足. 約烤五分熟是最佳口感. 獨具風味！




醃骰子牛
口感柔嫩適中且紮實．輕咬一口濃郁鮮甜的肉汁在嘴裡綻放～




滿滿的肉汁與嚼感讓人欲罷不能！




醃骰子豚
Q彈甜度高，油脂富足的骰子豚．味香醇厚，風味獨具讓人一口接一口




下面兩盤肉品皆是加入會員送點數換的

炭香雞松阪
我超愛他們的雞松阪．雞肉柔嫩中帶有嚼勁
每一口都是很棒的雞肉甜味. 還帶有雞油香味．讓人吃的好滿足！






厚切豬菲力
這是豬肉中最嫩的部位，油脂含量極低，非常適合不愛油膩的人吃，直接香煎就能吃出它的美味！






打卡評論加購
深海大虎蝦　＄70
體型大超肥美的深海大虎蝦，已事先撥好蝦殼才上桌．方便烤好後直接食用！
記得不要烤太久，才吃的出那厚實與彈性，入口後蝦味蠻濃郁的~味道很讚！




銀戀
最後一道點心煉乳銀絲卷沾花生粉真的太絕了 ！一定要點一份！




將外酥內鬆軟的銀絲捲沾上香甜煉乳和花生粉，層次豐富在口中盡情綻放. 好吃到爆！


個人消費滿５００元．即可免費兌換哈根達斯迷你杯
吃完燒肉和甜點後，來杯冰淇淋．讓這餐劃下完美句點！
大家記得和服務員換喔！


小蒙牛集團關係企業「燒肉老大アニキ-燒肉Aniki」新品牌，吃完後會感覺到CP值很高，價格不貴還提供多種個人套餐，讓自己一個人時也可以輕鬆享用燒肉，再也不擔心份量太多或吃不完！
推薦給你們這間超棒的個人燒烤店喔！



燒肉老大アニキ-燒肉Aniki
地址：新北市板橋區東門街30-2號
電話:02-2272-1577
營業時間：11:00~22:00(最後入內用餐21:00)
FB粉絲團：https://www.facebook.com/bbqAniki/

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這裡有可愛的大小公主，紀錄著孩子快樂的成長每一刻(⌒∇⌒) 還有許多媽咪我的美妝保養，美食，日常好物文章。 希望大家會喜愛我的分享 聯絡信箱xo242000@gmail.com
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