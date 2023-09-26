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[食記] 台中南屯 Cheers Cafe 騎士咖啡

2023-09-26 22:09:08 機車仁妻 人氣：114
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窩客好文

機車仁妻

發表篇數：34篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：CHEERS CAFE騎士咖啡
place台中市南屯區環中路四段303-1號
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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[食記] 台中南屯 Cheers Cafe 騎士咖啡

餐廳名稱：Cheers Cafe 騎士咖啡
消費時間：2023年09月
地址：408臺中市南屯區環中路四段303號
電話：0988537211
營業時間：週三至週四13:30-22:00、週五至週日12:00-22:00、週一、二休
每人平均價位：200元
可否刷卡：否
有無包廂：無
官網：https://www.facebook.com/CheersCafeTaiwan/

 

 

之前就有關注中部車聚常在這裡舉辦，

剛好趁這次三天兩夜台南高雄行沒其他行程就來路過踏踏了，

不過這天沒認真拍照，照片少少，

[食記] 台中南屯 Cheers Cafe 騎士咖啡

店面在面對這排房子的最右邊，中間則是人身部品店開關倉庫

完美結合，騎車來逛部品，逛累了吃吃喝喝，多好！

[食記] 台中南屯 Cheers Cafe 騎士咖啡

[食記] 台中南屯 Cheers Cafe 騎士咖啡

門口這裡應該是可以停車吧，

有看到人行道內、靠近店家位置也有人停車，

但因為是斜坡我們怕怕，

這邊我們停好也沒人來趕，就繼續停著了，

[食記] 台中南屯 Cheers Cafe 騎士咖啡

店內有很多車隊的旗子，

[食記] 台中南屯 Cheers Cafe 騎士咖啡

對面小妞居然只點份 好多汁雞丁(130元) 就當解決午餐，

我點了脆雞咖哩飯(225元)想說分些給小妞吃，

另外一起點了杯脆烤厚奶茶(155元)，

 

雞丁搭配的沾醬是特製的美式辣醬，

吃起來有香氣、也是真的有辣，過癮，

而脆雞咖哩飯的脆雞本人就是雞丁啦[食記] 台中南屯 Cheers Cafe 騎士咖啡

咖哩飯是印度咖哩，所以帶著微微辣度，

蔬菜部分都燉得很軟，非常好入口，

看起來淺淺一盤，其實份量也是挺足的，

我對面小妞的雞丁吃不晚我都沒能幫她吃了，

(兩個騎車就不想吃飯的人 XD)

 

[食記] 台中南屯 Cheers Cafe 騎士咖啡

[食記] 台中南屯 Cheers Cafe 騎士咖啡

在我們還在跟最後幾口脆雞丁到底要外帶，還是努力塞進肚子時，

居然！店家招待栗子金線蒙布朗，太幸福了吧！
(可能、或許…是我們是特約車隊來的…?)

底下的蛋糕本體偏濕軟，但栗子金線部分超好吃！

很認真地滿滿栗子味，好喜歡！

感謝店家招待(手比大大愛心)[食記] 台中南屯 Cheers Cafe 騎士咖啡

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