[食記] 台中南屯 Cheers Cafe 騎士咖啡

餐廳名稱：Cheers Cafe 騎士咖啡
消費時間：2023年09月
地址：408臺中市南屯區環中路四段303號
電話：0988537211
營業時間：週三至週四13:30-22:00、週五至週日12:00-22:00、週一、二休
每人平均價位：200元
可否刷卡：否
有無包廂：無
官網：https://www.facebook.com/CheersCafeTaiwan/
之前就有關注中部車聚常在這裡舉辦，
剛好趁這次三天兩夜台南高雄行沒其他行程就來路過踏踏了，
不過這天沒認真拍照，照片少少，
店面在面對這排房子的最右邊，中間則是人身部品店開關倉庫，
完美結合，騎車來逛部品，逛累了吃吃喝喝，多好！
門口這裡應該是可以停車吧，
有看到人行道內、靠近店家位置也有人停車，
但因為是斜坡我們怕怕，
這邊我們停好也沒人來趕，就繼續停著了，
店內有很多車隊的旗子，
對面小妞居然只點份 好多汁雞丁(130元) 就當解決午餐，
我點了脆雞咖哩飯(225元)想說分些給小妞吃，
另外一起點了杯脆烤厚奶茶(155元)，
雞丁搭配的沾醬是特製的美式辣醬，
吃起來有香氣、也是真的有辣，過癮，
而脆雞咖哩飯的脆雞本人就是雞丁啦，
咖哩飯是印度咖哩，所以帶著微微辣度，
蔬菜部分都燉得很軟，非常好入口，
看起來淺淺一盤，其實份量也是挺足的，
我對面小妞的雞丁吃不晚我都沒能幫她吃了，
(兩個騎車就不想吃飯的人 XD)
在我們還在跟最後幾口脆雞丁到底要外帶，還是努力塞進肚子時，
居然！店家招待栗子金線蒙布朗，太幸福了吧！
(可能、或許…是我們是特約車隊來的…?)
底下的蛋糕本體偏濕軟，但栗子金線部分超好吃！
很認真地滿滿栗子味，好喜歡！
感謝店家招待(手比大大愛心)