＋（善導寺便當）阿杜廚房～學生大推便宜便當！不用一百就能吃爽爽～生意超級好餐期總是大排長龍～我最愛吃椒麻雞！阿杜廚房菜單

阿杜廚房我至少吃過５０次，因為工作關係這家便當最方便，我記得很久以前，還一直想來朝聖，現在吃久了覺得好膩～
便當用料相當實在，配菜每天都會更換，而且不會太油膩，搭配香Ｑ米飯相當好吃，多款口味選擇大約一百元就可以吃得到
阿杜廚房菜單
便當盒包裝紅通通，簡單設計，廣受附近公司行號好評，提醒要訂便當要早點打電話喔
番茄牛肉飯
番茄牛肉相當入味，牛肉質地很實在，不會乾柴，酸酸甜甜相當入味，配飯相當適合，補充滿滿的牛肉營養素
便當都會有４種配菜，蔬菜、豆干、番茄蛋等，常常會更換，吃搭配米飯一起吃很過癮～
泰式椒麻雞飯
詐得香噴噴的椒麻雞腿，淋上特製的泰式醬料，酸甜開胃，肉質相當濕潤，吃起來很夠味很下飯～
我相當喜歡冬粉配菜，還有當季時蔬，蔬菜很爽口，補充外食族缺乏的纖維素，飽餐一頓一張鈔票就解決
💭店家資訊 阿杜廚房
🏠地址: 台北市中正區鎮江街7-3號
🚌交通: 捷運善導寺5分鐘
☎️電話: 02-2351-4328
⏰時間: 1100-1400 1700-1945
😪公休: 週六下午及週日全天公休
💰消費: 現金
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/405748599