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＋（善導寺便當）阿杜廚房～學生大推便宜便當！不用一百就能吃爽爽～生意超級好餐期總是大排長龍～我最愛吃椒麻雞！阿杜廚房菜單

2023-09-27 10:43:57 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：97
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1375篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿杜廚房
place台北市中正區鎮江街7號之3
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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＋（善導寺便當）阿杜廚房～學生大推便宜便當！不用一百就能吃爽

阿杜廚房我至少吃過５０次，因為工作關係這家便當最方便，我記得很久以前，還一直想來朝聖，現在吃久了覺得好膩～

便當用料相當實在，配菜每天都會更換，而且不會太油膩，搭配香Ｑ米飯相當好吃，多款口味選擇大約一百元就可以吃得到

＋（善導寺便當）阿杜廚房～學生大推便宜便當！不用一百就能吃爽

阿杜廚房菜單

＋（善導寺便當）阿杜廚房～學生大推便宜便當！不用一百就能吃爽

便當盒包裝紅通通，簡單設計，廣受附近公司行號好評，提醒要訂便當要早點打電話喔

＋（善導寺便當）阿杜廚房～學生大推便宜便當！不用一百就能吃爽

番茄牛肉飯

＋（善導寺便當）阿杜廚房～學生大推便宜便當！不用一百就能吃爽

番茄牛肉相當入味，牛肉質地很實在，不會乾柴，酸酸甜甜相當入味，配飯相當適合，補充滿滿的牛肉營養素

＋（善導寺便當）阿杜廚房～學生大推便宜便當！不用一百就能吃爽

便當都會有４種配菜，蔬菜、豆干、番茄蛋等，常常會更換，吃搭配米飯一起吃很過癮～

＋（善導寺便當）阿杜廚房～學生大推便宜便當！不用一百就能吃爽

泰式椒麻雞飯

 

詐得香噴噴的椒麻雞腿，淋上特製的泰式醬料，酸甜開胃，肉質相當濕潤，吃起來很夠味很下飯～

＋（善導寺便當）阿杜廚房～學生大推便宜便當！不用一百就能吃爽

我相當喜歡冬粉配菜，還有當季時蔬，蔬菜很爽口，補充外食族缺乏的纖維素，飽餐一頓一張鈔票就解決

＋（善導寺便當）阿杜廚房～學生大推便宜便當！不用一百就能吃爽

💭店家資訊 阿杜廚房
🏠地址: 台北市中正區鎮江街7-3號
🚌交通: 捷運善導寺5分鐘
☎️電話: 02-2351-4328
⏰時間: 1100-1400 1700-1945
😪公休: 週六下午及週日全天公休
💰消費: 現金
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/405748599


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