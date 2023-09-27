＋（善導寺便當）阿杜廚房～學生大推便宜便當！不用一百就能吃爽爽～生意超級好餐期總是大排長龍～我最愛吃椒麻雞！阿杜廚房菜單

阿杜廚房我至少吃過５０次，因為工作關係這家便當最方便，我記得很久以前，還一直想來朝聖，現在吃久了覺得好膩～

便當用料相當實在，配菜每天都會更換，而且不會太油膩，搭配香Ｑ米飯相當好吃，多款口味選擇大約一百元就可以吃得到

阿杜廚房菜單

便當盒包裝紅通通，簡單設計，廣受附近公司行號好評，提醒要訂便當要早點打電話喔

番茄牛肉飯

番茄牛肉相當入味，牛肉質地很實在，不會乾柴，酸酸甜甜相當入味，配飯相當適合，補充滿滿的牛肉營養素

便當都會有４種配菜，蔬菜、豆干、番茄蛋等，常常會更換，吃搭配米飯一起吃很過癮～

泰式椒麻雞飯

詐得香噴噴的椒麻雞腿，淋上特製的泰式醬料，酸甜開胃，肉質相當濕潤，吃起來很夠味很下飯～

我相當喜歡冬粉配菜，還有當季時蔬，蔬菜很爽口，補充外食族缺乏的纖維素，飽餐一頓一張鈔票就解決

💭店家資訊 阿杜廚房

🏠地址: 台北市中正區鎮江街7-3號

🚌交通: 捷運善導寺5分鐘

☎️電話: 02-2351-4328

⏰時間: 1100-1400 1700-1945

😪公休: 週六下午及週日全天公休

💰消費: 現金

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/405748599



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