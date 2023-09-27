台江漁樂園 大員港生態遊船 賞鳥 捕魚體驗 認識紅樹林植物

台江漁樂園「台江大員港生態遊船」，鹽水溪出海口出發，船行四草湖，進入嘉南大圳後返回，沿途導覽老師專業解說，有四草湖牡蠣(蚵)養殖介紹、剖蚵體驗、四草濕地賞鳥、蜈蚣網、八卦網捕魚示範，還能親自操作吊罾，近距離觀察紅海欖 (舊名五梨跤) ，認識紅樹林植物，端鞭水母 (四草水母) 的發現，更是讓人驚喜。



「台江國家公園」台江內海 (膠筏船) 遊船共有三條路線：二條路線登船點在四草大眾廟旁的竹筏港，分別為「綠色隧道竹筏」與「台江觀光船」，有固定的船班時刻表，第三條路線「台江大員港生態遊船」登船點在「四草大橋」(照片) 橋下的大員港，採團體預約制。



「台江大員港生態遊船」由民間保育團體「台江漁樂園」經營，膠筏船上設有船長與導覽老師各一人，船長負責開船，導覽老師負責沿途解說及示範各種漁具的使用，膠筏船設有座位及頂棚，因此不需擔心被太陽曬到暈頭，船尾還貼心設有廁所。



「台江大員港生態遊船」路線，鹽水溪出海口出發，船行四草湖，進入嘉南大圳 (照片左側為竹筏港運河，遠方橘色建築為四草大眾廟，右側為運鹽古運河與嘉南大圳交會口) 後返回大員港。



運鹽古運河 (照片：左)，日治期間大正八年 (1919) 台灣製鹽成立於安平，並開闢安順鹽場，安順鹽場當時為了將鹽產運至安平的製鹽總場，而開闢了這條運鹽運河。



嘉南大圳，原稱官佃溪埤圳，為台灣在1920年代最重要水利工程之一，由台灣總督府工程師八田與一設計，起點在烏山頭水庫，灌溉區域涵蓋當時嘉義廳、臺南廳得名 (今雲林、嘉義、臺南、高雄等縣市)，終點流入四草湖出海。



遠眺四草大橋



「台江大員港生態遊船」六大特色：

一、四草湖牡蠣 (蚵) 養殖介紹：導覽老師表示，台灣養蚵 (牡蠣) 依照不同的海水深度，搭不同方式的蚵架，有竹筏式 (浮棚仔)、垂下式 (站棚仔) 與平掛式 (倒棚仔) 三種。四草湖地區以竹筏式 (浮棚仔) 養蚵，利用垂下式的延繩，將牡蠣養殖在水最深的地方，方便牡蠣獲取食物快速成長。浮棚區域出租給釣客釣魚，按日計價收費。



二、捕魚吊罾體驗：竹筏的船頭架設吊罾 (音同曾，又稱「四手網」)，是利用簡易槓桿原理便能將水中魚蝦撈起的裝置。吊罾是一面由竹架所撐起的方形大網，透過Ｌ形的支架與轉軸，壓下時將網具升起，為了省力後段的支架會藉由重物增加重量，以方便操作。



團員們同心合力將吊罾拉起，有魚嗎？當然是沒有，因為沒有撒餌料聚魚。



竹筏上的小房子又稱為「探更寮」，外形像「桶子」，又稱為「桶間寮」，可以遮風避雨，並且可以存放工具，在等待潮水或誘捕魚蝦蟹的空檔時可以進入稍事休息。



三、賞鳥：「四草濕地」得天獨厚，除了留鳥外，每年都有數以萬計的水鳥來此度冬，能欣賞珍貴的台南三寶鳥 —黑面琵鷺、反嘴及高蹺，農曆春節至夏初時，也有大量的鷺科鳥類在此繁衍下一代。(照片：夜鷺)



四、認識紅樹林植物：紅樹林的名稱自於紅樹科植物體內含大量單寧，枝幹折斷枝幹中的單寧在空氣中氧化會呈現紅褐色，故而得名。台灣原有六種紅樹林植物：水筆仔、紅海欖 (舊名五梨跤)、細蕊紅樹、紅茄冬、海茄冬、欖李六種。現在僅存水筆仔、紅海欖 (舊名五梨跤)、欖李及海茄苳四種 ，而四種中只有水筆仔和紅海欖 (舊名五梨跤) 有胎生苗現象，海茄冬的胎生苗現象已不明顯，欖李則無胎生苗現象。其中細蕊紅樹、紅茄冬因建高雄港而消失 (哇！可惜了)。



紅海欖，葉對生呈橢圓形，葉較水筆仔大，背面有油點。紅海欖支柱根發達，自樹幹及側枝長出，下垂至地面，深入濕地中，增加支持植株之力量。



紅海欖胎生苗



紅海欖花



紅海欖果



海茄冬，台灣的原生紅樹林植物之一，有棍棒狀呼吸根突出水面是海茄冬的特徵之一，可於缺氧的土壤中，直接由空氣中取得氧氣。



特別從新竹移植來四草湖試種的水筆仔



五、體驗「蜈蚣網」、「八卦網」漁村捕撈：蜈蚣網，網具的形狀酷似蜈蚣，三個網格為一組，中間格留有一個喇叭形入口，方便魚蝦蟹進入網格中，蜈蚣網收放容易又不佔空間，是台江內海常見的捕撈漁獲的方式。



端鞭水母，屬於亞熱帶水母，為根口水母目、端棍水母科，台灣經常發現，因為曾大量在台南四草生態公園生長，又被稱為「四草水母」，體型從 2公分到 60公分，觸手部分有刺絲胞具微毒性。



八卦網，在使用時要利用扭腰的力道，將網子從 45度角拋甩出去，拋時藉由離心力道讓網撒開成圓形，此時下方的鉛塊會讓網子往下沈，撒出去的網子形狀越圓，魚網的面積越大，網到的漁獲越多。



日本海鰶，體背部綠褐色，體側下方和腹部銀白色，鰓蓋後上方具一大黑斑，其後有數列黑色小點狀縱帶，是其外觀特色。



六、剖蚵體驗：剖蚵，只有自己親身體驗，才會知道粒粒皆辛苦，如何用蚵刀敲開蚵殼，切斷蚵的韌帶，取出白嫩肥美的蚵仔有技巧。



台江漁樂園

地址：台南市安南區四草大道80巷180號 (80巷到底右轉，大員港渡船頭)

GPS 座標：23.000274，120.139028

電話：0921 732 610

[吾海吾江 台江阿嬤 手提油燈 母親盼子早歸]

台南爆紅打卡景點「吾海吾江 台江阿嬤」展期進入倒數 (10月1日結束)，這座以漂流木與鐵架打造的「嬤提油燈揹金孫」藝術裝置位於四草大橋下堤防上，手提的油燈晚上會亮起，展現母親盼子早歸的情懷，引起許多人共鳴，來此打卡拍照。



台南多年沒有颱風襲擊，2023年「台江阿嬤」設置後連續來了兩個颱風，有遊客穿鑿附會，解讀是因為阿嬤的油燈亮起，指引颱風直撲台南。



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