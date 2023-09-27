台中西區｜來自苗栗人氣手搖品牌進駐金典綠園道，客家創新特色！首推重乳白玉璽！｜丘森茶室 台中金典店

來自苗栗的丘森茶室進駐金典綠園道B1啦！號稱「茶飲界的文藝復興」，承襲了苗栗客家傳統與在地元素做創新！尤其招牌重乳白玉璽令人回味無窮！

位於金典綠園道地下一樓，以綠色與金黃色作為裝潢主色調，有種低調奢華感~地下一樓幾乎都是座位，買杯飲料與朋友聊天休憩一下也很不錯！

丘森茶室菜單

▼重乳白玉璽$90

每日限量20杯的重乳白玉璽

是烏龍鮮奶茶再加上醇厚奶蓋的組合

最後再灑上黃豆粉，用黃豆粉勾勒出奶蓋的鹹香

奶味滿滿但卻不會過於厚重！有夠愛！

還有立牌教學~教你怎麼喝重乳白玉璽

▼堅果鮮奶綠$89

並非常見的抹茶奶茶，取而代之的是堅果穀物粉！

使用22種穀物研磨而成的穀物粉，用熱水泡開再加上鮮乳

喝起來有點像是客家的擂茶~穀物粉很細緻，喝起來很滑順！

▼丘森鮮芋珍$55

這杯根本是甜點了！整杯幾乎都是料！

滿至三分之二的仙草凍在加上小芋圓、珍珠，以及些許提味的冬瓜茶

最後再淋上奶球，口感超級豐富！料控絕不能錯過！

▼白棠冬瓜露$45

是冬瓜茶搭配杏仁凍的組合，杏仁凍Q滑與冬瓜的香甜搭配得剛好！是蠻清爽的組合~

▼莊園紅茶$30

紅茶茶韻偏重口~濃濃紅茶香！但喝起來完全不澀口，可以感受到原本茶的底蘊就很不錯！

整體來說，我覺得是非常有特色的飲料店，用客家元素去結合手搖飲，創造出不同的特色與價值！而且這是目前台中地區首家！大家可以來試試看！

【 丘森茶室 台中金典店 】

▸ 店家官網 ｜ https://www.chosen-tea.com/

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/chosen.splendor

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/chosen.tea/

▸ 地址｜台中市西區健行路1049號B1

▸ 營業時間｜平日11:00-21:00。假日10:30-21:30

▸ 電話｜04-23232388



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