【台中】 聯翔餅店-精誠店 台中旗艦店｜網評第一名蛋黃酥，皮是真的很酥，而且是我目前吃到最濕的蛋黃酥！

這一家純粹是因為網友評論第一名蛋黃酥而引起我們好奇買的，吃過以後只有一個感想就是哇～鹹蛋黃好濕！但餅皮真的很酥，然後紅豆沙內餡也是濕潤偏甜一點，喜歡的人很喜歡，對於我這個耐甜度很低的人來說，就不是我會常回購的那種。

聯翔餅店-精誠店 台中旗艦店｜交通位置

聯翔餅店在台中有五間店面，台北則有一家，

我們去的是台中旗艦店，位於精誠路與精忠街的轉角處，不用排隊即可買。

聯翔是在地相當知名的傳統老餅店

一般我們熟知聯翔比較厲害的是冠軍太陽餅

沒想到今年卻是蛋黃酥被網友評比蛋黃酥第一名

因此聯翔蛋黃酥在今年媒體圈倒是挺熱門的。

是說本以為會排隊的，結果沒有

可能是因為門市太多間，分散掉購買人潮

這樣也好，想吃的人可以隨時想買就買。

冠軍推薦是這個招牌太陽餅

如果有來可以順買，畢竟這可是招牌呢。

今年網友推薦第一名的就是這個酥皮紅豆蛋黃酥。

蛋黃酥有12入跟15入的禮盒

盒裝的部分就還蠻貼心的，每一顆都獨立包裝。

我們買了金賞蛋黃酥跟酥皮紅豆蛋黃酥各兩顆吃吃看。

金賞蛋黃酥

金賞是採用特製的綠豆餡，中間使用紅土鹹蛋黃，跟一般紅豆沙、烏豆沙的蛋黃酥比較不同。

光滑帶點微焦色澤的酥皮很美

屁股部分還蠻酥香的，我很喜歡吃屁股部位。

酥皮偏薄，鬆軟綿密的綠豆沙餡入口即化

而且不會甜膩或太乾，帶點綠豆清香，我還蠻喜歡的。

鹹蛋黃部分濕潤度也是很夠，鹹香帶點層次感，好吃。

酥皮紅豆蛋黃酥

都是採取獨立包裝，

跟金賞蛋黃酥不同的是上面有放黑芝麻做辨認。

看得出來這真的有比較酥皮一點，烤的比較焦。

酥皮部分確實特別香酥，那口感很是明顯

然後皮薄，鹹蛋黃部分也顯得特別大顆，還有那肉眼可見的濕潤。

用來增添潤滑層次感的紅豆沙綿密細緻但偏甜，

這家適合喜歡皮酥蛋溼然後偏甜口感的朋友們，但我個人就沒有很愛的意思。



聯翔餅店-精誠店-台中旗艦店

地址：台中市西區精誠路158號

電話： 04 2322 7599

時間： 09:00–21:30

官網：聯翔喜餅股份有限公司 (ricians.com.tw)

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