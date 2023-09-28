入口不明顯，低調藏巷弄二樓，平日還沒營業就排隊！生意超好的韓式料理推薦！
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 中山區
台北中山站美食推薦「四米大石鍋拌飯專賣」，菜單提供多種韓式石鍋拌飯料理，也有雙人套餐、三人套餐推薦，地點隱藏在老房子二樓，還沒營業就有排隊人潮，生意好好的台北韓式料理餐廳推薦。
台北韓式料理 四米大石鍋拌飯專賣 地址
「四米大石鍋拌飯專賣」位在台北中山區，距離捷運中山站很近，周邊交通方便。
常逛中山站一定會經過中山北路巷弄，這間隱藏在二樓的韓式料理在網路擁有超過一千多則高評價推薦，小小入口不起眼卻又吸睛，平日中午來看到排隊人潮，感覺就是不能錯過的中山站美食。
四米大石鍋拌飯專賣
地址：台北市中山區中山北路二段20巷23號2樓
捷運：中山站4號出口 走路約一分鐘
營業時間：12:00–14:30, 17:30–20:30
電話：02 2521 8208
粉絲團：四米大石鍋拌飯專賣
食記：【中山站美食】四米大石鍋拌飯專賣，台北韓式料理推薦
台北韓式料理 四米大石鍋拌飯專賣 環境
宜蘭人去找停車位，我先來排隊，沒想到「四米大石鍋拌飯專賣」營業時間還沒到就有好幾組客人在候位，平日這麼多人不用上班嗎～哈！
後來才知道很多人都有先訂位，要是沒訂位就建議中午一點後再來，但要注意有空班時間喔！
依照排隊順序走進店內，店員詢問是否訂位，依據店家安排入座，生意真的很好，假日一定更夯。
這天坐在窗邊，等餐時，可以看著窗外發呆放空，很不錯的位置。
「四米大石鍋拌飯專賣」的LOGO好可愛，是可愛的米粒娃娃，上面寫著：始終如一的溫度，讓客人享用最初的溫度。
店內擺著大大的摩艾公仔，網路有許多人會合照紀念。
台北韓式料理 四米大石鍋拌飯專賣 菜單價錢
四米大石鍋拌飯專賣菜單價錢
內用每人低消200元，不收服務費
菜單提供韓式石鍋拌飯，也有韓式魚板湯、大醬豆腐、炸魷魚、辣炒年糕、韓式炸雞、海鮮煎餅等韓式料理推薦。
吃韓式料理少不了的Cass啤酒、韓國燒酒、馬格利酒和特色奶油啤酒都有供應，小可推薦奶油啤酒必點。
除了文字菜單，也有提供圖片菜單，最多人點的雙人套餐和三人套餐看起來超好吃又划算，就決定來一套吧！
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
台北韓式料理 四米大石鍋拌飯專賣 餐點
雙人套餐 840元
石鍋拌飯1碗
辣炒年糕1份
大醬豆腐1份
海鮮煎餅1份
奶油啤酒2杯
魚板 2串
起司雞石鍋拌飯
一開始看到雙人套餐內容還有點疑惑，
怎麼配置只有一碗石鍋拌飯？
後來餐點上桌才發現這拌飯還真不小份，
難怪我隔壁幾桌都只點雙人套餐，
我還加點一碗低脂牛石鍋拌飯(/◕ヮ◕)/還好很好吃
熱呼呼的石鍋拌飯，
店員提醒鍋邊小心燙，
用筷子夾起起司雞，
起司牽絲的模樣太誘人了！
石鍋拌飯會附一顆溫泉蛋，
可以趁著熱呼呼的溫度將溫泉蛋打進石鍋中，
接著依照自己喜好攪拌。
韓式泡菜酸辣的口感，小辣開胃
加上濃郁起司平衡辣度，
多層次的韓式風味，越吃越順口。
喜歡吃硬硬脆脆的鍋巴可以晚點攪拌，
鍋邊的米粒就會變得酥脆，
加上鹹香微辣的醬汁，好吃！
辣炒年糕1份
有點辣卻很涮嘴的炒年糕，
軟Ｑ帶嚼勁，加上甜甜洋蔥提味～
紅通通的韓式辣醬帶勁，
會讓人大呼過癮。
大醬豆腐1份
好特別的一道料理，
之前只聽過大醬豆腐湯，
這道有點復刻台版臭豆腐。
炸豆腐上面堆疊韓式泡菜和海苔絲，
筷子夾取整塊豆腐＋泡菜入口，
外層酥香，裡面則是柔軟嫩口的豆腐，
加上辣泡菜夠味，很涮嘴。
這時配一口拌飯剛剛好～
海鮮煎餅1份
應該是招牌，我看每桌客人都有點。
點雙人套餐就有附，份量適合2-3人分享。
餡料不少，幾乎每一口都能吃到海鮮，
外層煎的超酥，建議上桌趕緊享用，
冷掉會覺得有點油膩，
剛上桌熱呼呼的，酥脆口感最好吃。
魚板 2串
直接來一小盆湯，
吃韓式料理少不了的魚板。
湯頭清甜、有著蔬菜的甜味，
附有兩塊軟嫩入味的白蘿蔔，
Ｑ彈又香的魚板，
自己又沾點辣炒年糕的醬汁，超棒！
奶油啤酒2杯
套餐附兩杯奶油啤酒，
獨家限定，真的沒在其他間喝過的風味～
上層是鹹香綿密的奶蓋，
加上沁涼啤酒真的太速配了！
一口海鮮煎餅、一口炸物或辣炒年糕就很過癮。
低脂牛石鍋拌飯 290元
還以為兩個人會吃不飽又多點了一份石鍋拌飯，
但這口味也是店內招牌必點口味。
低脂牛切薄片，醃製入味，
牛肉彈嫩不柴，
醬汁帶著韓式烤肉醬的滋味，
單吃或加入溫泉蛋攪拌吃都可以。
終於吃到「四米大石鍋拌飯專賣」了！
之前逛中山站經過還在想這是什麼餐廳呢？
開在二樓還能被這麼多人知道，
平日也超多人訂位，如果是假日聚餐一定要訂位！
四米大石鍋拌飯專賣
地址：台北市中山區中山北路二段20巷23號2樓
捷運：中山站4號出口 走路約一分鐘
營業時間：12:00–14:30, 17:30–20:30
電話：02 2521 8208
粉絲團：四米大石鍋拌飯專賣
食記：【中山站美食】四米大石鍋拌飯專賣，台北韓式料理推薦
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
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文章作者：陳小可
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