入口不明顯，低調藏巷弄二樓，平日還沒營業就排隊！生意超好的韓式料理推薦！

台北中山站美食推薦「四米大石鍋拌飯專賣」，菜單提供多種韓式石鍋拌飯料理，也有雙人套餐、三人套餐推薦，地點隱藏在老房子二樓，還沒營業就有排隊人潮，生意好好的台北韓式料理餐廳推薦。

台北韓式料理 四米大石鍋拌飯專賣 地址

「四米大石鍋拌飯專賣」位在台北中山區，距離捷運中山站很近，周邊交通方便。

常逛中山站一定會經過中山北路巷弄，這間隱藏在二樓的韓式料理在網路擁有超過一千多則高評價推薦，小小入口不起眼卻又吸睛，平日中午來看到排隊人潮，感覺就是不能錯過的中山站美食。

四米大石鍋拌飯專賣

地址：台北市中山區中山北路二段20巷23號2樓

捷運：中山站4號出口 走路約一分鐘

營業時間：12:00–14:30, 17:30–20:30

電話：02 2521 8208

粉絲團：四米大石鍋拌飯專賣

食記：【中山站美食】四米大石鍋拌飯專賣，台北韓式料理推薦

台北韓式料理 四米大石鍋拌飯專賣 環境

宜蘭人去找停車位，我先來排隊，沒想到「四米大石鍋拌飯專賣」營業時間還沒到就有好幾組客人在候位，平日這麼多人不用上班嗎～哈！

後來才知道很多人都有先訂位，要是沒訂位就建議中午一點後再來，但要注意有空班時間喔！

依照排隊順序走進店內，店員詢問是否訂位，依據店家安排入座，生意真的很好，假日一定更夯。

這天坐在窗邊，等餐時，可以看著窗外發呆放空，很不錯的位置。

「四米大石鍋拌飯專賣」的LOGO好可愛，是可愛的米粒娃娃，上面寫著：始終如一的溫度，讓客人享用最初的溫度。

店內擺著大大的摩艾公仔，網路有許多人會合照紀念。

台北韓式料理 四米大石鍋拌飯專賣 菜單價錢

四米大石鍋拌飯專賣菜單價錢

內用每人低消200元，不收服務費

菜單提供韓式石鍋拌飯，也有韓式魚板湯、大醬豆腐、炸魷魚、辣炒年糕、韓式炸雞、海鮮煎餅等韓式料理推薦。

吃韓式料理少不了的Cass啤酒、韓國燒酒、馬格利酒和特色奶油啤酒都有供應，小可推薦奶油啤酒必點。

除了文字菜單，也有提供圖片菜單，最多人點的雙人套餐和三人套餐看起來超好吃又划算，就決定來一套吧！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

台北韓式料理 四米大石鍋拌飯專賣 餐點

雙人套餐 840元

石鍋拌飯1碗

辣炒年糕1份

大醬豆腐1份

海鮮煎餅1份

奶油啤酒2杯

魚板 2串

起司雞石鍋拌飯

一開始看到雙人套餐內容還有點疑惑，

怎麼配置只有一碗石鍋拌飯？

後來餐點上桌才發現這拌飯還真不小份，

難怪我隔壁幾桌都只點雙人套餐，

我還加點一碗低脂牛石鍋拌飯(/◕ヮ◕)/還好很好吃

熱呼呼的石鍋拌飯，

店員提醒鍋邊小心燙，

用筷子夾起起司雞，

起司牽絲的模樣太誘人了！

石鍋拌飯會附一顆溫泉蛋，

可以趁著熱呼呼的溫度將溫泉蛋打進石鍋中，

接著依照自己喜好攪拌。

韓式泡菜酸辣的口感，小辣開胃

加上濃郁起司平衡辣度，

多層次的韓式風味，越吃越順口。

喜歡吃硬硬脆脆的鍋巴可以晚點攪拌，

鍋邊的米粒就會變得酥脆，

加上鹹香微辣的醬汁，好吃！

辣炒年糕1份

有點辣卻很涮嘴的炒年糕，

軟Ｑ帶嚼勁，加上甜甜洋蔥提味～

紅通通的韓式辣醬帶勁，

會讓人大呼過癮。

大醬豆腐1份

好特別的一道料理，

之前只聽過大醬豆腐湯，

這道有點復刻台版臭豆腐。

炸豆腐上面堆疊韓式泡菜和海苔絲，

筷子夾取整塊豆腐＋泡菜入口，

外層酥香，裡面則是柔軟嫩口的豆腐，

加上辣泡菜夠味，很涮嘴。

這時配一口拌飯剛剛好～

海鮮煎餅1份

應該是招牌，我看每桌客人都有點。

點雙人套餐就有附，份量適合2-3人分享。

餡料不少，幾乎每一口都能吃到海鮮，

外層煎的超酥，建議上桌趕緊享用，

冷掉會覺得有點油膩，

剛上桌熱呼呼的，酥脆口感最好吃。

魚板 2串

直接來一小盆湯，

吃韓式料理少不了的魚板。

湯頭清甜、有著蔬菜的甜味，

附有兩塊軟嫩入味的白蘿蔔，

Ｑ彈又香的魚板，

自己又沾點辣炒年糕的醬汁，超棒！

奶油啤酒2杯

套餐附兩杯奶油啤酒，

獨家限定，真的沒在其他間喝過的風味～

上層是鹹香綿密的奶蓋，

加上沁涼啤酒真的太速配了！

一口海鮮煎餅、一口炸物或辣炒年糕就很過癮。

低脂牛石鍋拌飯 290元

還以為兩個人會吃不飽又多點了一份石鍋拌飯，

但這口味也是店內招牌必點口味。

低脂牛切薄片，醃製入味，

牛肉彈嫩不柴，

醬汁帶著韓式烤肉醬的滋味，

單吃或加入溫泉蛋攪拌吃都可以。

終於吃到「四米大石鍋拌飯專賣」了！

之前逛中山站經過還在想這是什麼餐廳呢？

開在二樓還能被這麼多人知道，

平日也超多人訂位，如果是假日聚餐一定要訂位！

四米大石鍋拌飯專賣

地址：台北市中山區中山北路二段20巷23號2樓

捷運：中山站4號出口 走路約一分鐘

營業時間：12:00–14:30, 17:30–20:30

電話：02 2521 8208

粉絲團：四米大石鍋拌飯專賣

食記：【中山站美食】四米大石鍋拌飯專賣，台北韓式料理推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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