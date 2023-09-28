（林口青草茶）界香美食～長庚養生美食！好喝茶飲、養生餐點健康又好吃！界香青草茶／界香青草茶菜單／界香美食菜單

界香美食養生當道的新時代，林口長庚緊臨醫院，所以很多餐點都主打健康天然，之前很愛天然的飲品三十茶

現在則是發現這家界香美食，餐點、藥草飲品通通都有，想退火一下，或吃低負擔的食材，來這邊挺適合～

這次我吃飽後想來喝杯青草茶，林口比較少有這種飲品選擇，尤其夏天最需要退退火一下

界香美食裝潢蠻漂亮，也有提供內用空間，可以盡情品嘗界香的好手藝～

界香美食菜單

界香青草茶菜單

青草茶不算便宜一杯都要４０元起，最便宜的則是冬瓜茶３０元，熟客都會選擇買大瓶喝比較久

青草茶清涼消暑，很退火，尤其天氣熱很燥熱，就需要來杯清爽的飲品，附近還有很多美食可以選擇火鍋、拉麵、麵包通通有，一起推薦給大家～

豬對有吃到飽、開鍋、麥康窯烤麵包、豚將拉麵，超多美食都在這附近，現在有１２００北基桃月票，搭機捷來林口長庚超級方便，快規劃一日遊來吃爽爽囉！

💭店家資訊 界香美食

🏠地址: 桃園市龜山區復興北路47號

🚌交通: 捷運長庚醫院站5分鐘

☎️電話: 03-396-0060

⏰時間: 1100-2000

😪公休: 周六公休

💰消費: 現金

💬官網: https://reurl.cc/02jEYA

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/405531699



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