台中CP值高早午餐【GOGOBUS元氣巴士博館總店】紅白清新風格美式早餐店/招牌必點虎皮奶酥/自製手工香濃奶酥

搭上GOGOBUS元氣早餐，帶給你活力滿滿的一天，餐點現點現做，新加入會員線上點餐還可享九折優惠。喜歡吃辣的，推薦隱藏版菜單有GO辣炒泡麵，有里肌肉、荷包蛋加高麗菜，另外還有菜頭粿之旅，都是銅板價就能享用，招牌必點虎皮奶酥，厚片吐司加上自製手工奶酥，咬一口還會爆醬，可升等私房精品奶酥拼盤營養又豐盛，來GOGOBUS吃元氣早餐，給你滿滿的元氣。

完美的一天從豐盛的早餐開始，GOGOBUS元氣巴士以親民的價位，帶給我們營養又豐盛早餐。

大門口寫著公主駕到，光門口就超好拍的，紅白相間GOGOBUS元氣巴士，拍起來超亮眼的。

室內室外座位都有，一樓有戶外洋傘區超愜意的，二樓有冷氣較舒適，歡迎上二樓坐坐。

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地點就在科博館旁，大大的LOGO，路過很難不被吸引。

餐具、醬料自取，不收服務費，可線上點餐或到櫃台點餐，付款後拿牌子等叫號到櫃台領取。

二樓室內桌位區乾淨明亮舒適。

也有戶外庭園區可以賞景。

最新DM，實際DM以店家為主。

招牌必點：私房精品奶酥188元，有半片虎皮奶酥、菲力雞胸，生菜沙拉、太陽蛋、酥脆細薯、冰心地瓜，中杯紅茶可補差價換其他飲品。

虎皮奶酥，奶酥塗超厚一層，烤到表面金黃又酥脆，讓人一吃就上癮。

招牌必點：經典里肌豬排蛋堡85元：壓下去會回彈氣墊漢堡，麵包還可以選擇烤或不烤，搭配在一起相當美味。

招牌必點：有GO辣炒泡麵75元，手工特調有GO辣椒醬，辣而不嗆超過癮的～

招牌必點：菜頭粿之旅85元，有酥炸蘿蔔糕、荷包蛋、韓式泡菜、里肌肉，CP值超高。

新加入會員線上點餐享9折優惠，每筆消費滿50元集一點。

GOGOBUS 元氣巴士 博館總店：臺中市北區博館東街7號；營業時間：平日：07:00-14:30；假日:07:00-15:30

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