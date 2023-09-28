新開店！鹿港市場旁早午餐，給料不手軟，必嘗美式芥末起司牛肉漢堡、千島豬肉排山形吐司，Irene’s艾瑞斯晨食

位於彰化鹿港第一市場旁的Irene’s艾瑞斯晨食，是鹿港近期新開幕的早餐店，這天剛好來鹿港找朋友，發現在網路上沒有人介紹，決定替大家打前鋒搶先吃！有著質感系咖啡店風格，完全是我愛的氛圍。餐點主打美式芥末起司牛肉漢堡，一上桌驚嘆四起，牛肉排尬著金黃起司，宛如熔岩般的邪惡，霸氣份量吃起來超過癮；還有必嚐超人氣千島豬肉排山形吐司，美味程度一試成主顧，非常推薦喜愛咖啡和早午餐朋友！

早餐店不難找，就在鹿港鎮立體停車場對面，阿彬鹽烤吳郭魚隔壁，距離鹿港第一市場不遠，很適合來鹿港從早吃到晚行程，這間早餐店的外觀不太醒目，只要認白色透天厝和白色小招牌，就是這裡沒錯。

老闆娘英文名字叫Irene，擔任國外業務十幾年，喜歡到處吃早餐，每到假日就尋找早午餐店，又加上熱愛研發料理，並煮給自己和小孩吃，因緣際會下決定將這份喜愛選擇開在鹿港小鎮，因此誕生。老闆娘很愛吃早餐和咖啡，主要是以精緻餐點呈現，選擇高成本原物料，並做出與坊間不同的麵包烤法，特別是採用奶油下去煎，秉持著原型食物初衷，要讓大家吃的安心無負擔。

以開放式廚房設計的用餐空間，製餐過程看得一清二楚，製作區保持乾淨整潔，用餐時也格外安心，更值得一提坐在裡面用餐聞不到濃厚油煙味，這點挺加分。

映入眼簾的是輕工業風的裝潢，牆面運用淺灰色系搭配淡淡木質色，在融入質感綠的皮椅點綴，整間店的氣氛宛如咖啡店般似的如此愜意，舒心環境特別悠哉。

店裡只有兩人作業，餐點現點現做，內用客人強烈建議使用內用掃碼點餐，點好餐後送單避免等太久。

精品拿鐵 /精品美式咖啡

嚴選員林知名咖啡烘焙師的精品咖啡豆，老闆娘說因為自己喜歡喝咖啡，因此也想把這份喜歡與客人分享，平常的我也都會來一杯美式，他們家的美式咖啡屬於淺焙風味，飲一口咖啡的苦韻衝擊味蕾，後韻會有回甘滋味，苦韻不會停留太久；精品拿鐵是使用六甲田莊鮮乳，香氣夠重，奶的甜韻卻如此順口，配著飽滿又有厚度的咖啡豆，口感不錯好喝。

女兒紅紅茶/女兒紅鮮奶茶

一杯紅茶可以喝得出店家細膩，一喝就知道勝負，天啊~這杯女兒紅紅茶不甜又有茶葉香氣，喉韻更是深得我心，我們都笑著說這杯比飲料店還厲害。右邊這杯是以女兒紅茶葉為基底，再搭配六甲田莊鮮乳製作，喝起來不會甜，則是有濃厚的鮮奶香，接著融入紅茶香毫無違和感也太耐喝。

美式芥末起司牛肉漢堡

超人氣必吃美式芥末起司牛肉漢堡完全不輸美式漢堡專賣店，光是漢堡就使用直徑12cm、高度6cm規格，雙手握住超有份量，就連中間的用料也是塞好塞滿，同步滿足你的視覺和味蕾。這道使用美國手工新鮮牛絞肉排在尬上美國起司片，一口咬下牛肉鮮甜肉汁在嘴裡噴發，起司味緊跟著後頭，香氣很夠又不膩，此外中間還夾進特製漢堡醬、美生菜、紫洋蔥、番茄切片、蛋捲，豐富餡料多了幾分清爽，就連黃檸檬醬汁酸度拿捏剛好也不嗆口，吃過的老饕都讚不絕口。

千島豬肉排 山形吐司

艾瑞斯晨食的優點是選了主食千島豬肉排後，可自由搭配想吃的麵包品項，光是麵包類就有美式漢堡、沙拉長堡、山形吐司三種可選，我選的是千島豬肉排尬山形吐司，他們家屬於精緻原型食物，使用台灣溫體豬肉里肌排，不靠調味料提味，而是以蒜頭醃漬後放至煎台料理，並夾入現煎雞蛋捲，再依序擺入美生菜、紫洋蔥、番茄切片，最後佐入特製千島醋酸醬、日本品牌美乃滋、英國品牌醬料，用料實在，咬起來特別有感，尤其是他的豬肉排一吃就愛上，裏頭的醬汁很有層次，甚至吐司柔軟又充斥奶香味，不自覺就把它吃光光，大推一定要點！

庫克吐司 山形吐司

喜愛品嚐起司朋友，推薦這道庫克山形吐司，他們家吐司很有厚度，且使用紐西蘭奶油下去煎，煎出來保有水分又有奶香，和傳統早餐店口感不太相同，然而裡面內餡豐富，佐入培根、美式品牌起司片、特製白醬、乳酪絲，再送進烤箱烘烤，出爐時香氣撲鼻而來令人垂涎三尺。口感上比想像中好吃，乳酪絲融化在吐司表層香氣逼人，咬一口起司的奶香中和了培根的鹹，白醬的風味如此恰好，是道有層次的口感。

田園鮪魚酥皮蛋餅(加高麗菜絲)

我點了一份田園鮪魚酥皮蛋餅(加高麗菜絲)，再加購89元升級套餐，均附綜合生菜、黃金脆薯、紅茶，份量對我來說剛剛好。首先來介紹艾瑞斯晨食的酥皮蛋餅，它的餅皮有夠酥脆，甚至它的內餡包裹著自調鮪魚醬、高麗菜絲、日本美乃滋、進口酸黃瓜、洋蔥碎..等食材，用料毫不手軟，吃起來酥香脆口還摻雜著胡椒香，層次與香味非常豐富；還有黃金薯條炸的綿密酥鬆，比坊間還要好吃，最後綜合生菜再沾自製醬，口味相當獨特。

顆粒花生吐司

顆粒花生吐司一份30元，價格親民用料實在，可別小看平凡無奇的顆粒花生吐司，它使用厚度一公分的山形吐司製作，中間抹上滿滿顆粒花生醬，看起來特別誘人。接著雙手捧起豪邁咬一口，濃郁花生香衝撞著齒頰間讓人無法招架，甚至每一口都吃得到花生顆粒感，口味甜鹹適中，多吃了也不會有罪惡感。

莫札瑞拉乳酪條(三條)

使用美國原裝進口的莫札瑞拉乳酪條，外皮炸的香酥脆口，裡面包著滿滿莫札瑞拉乳酪，入口的乳酪香溫和不膩，帶有淡淡的鹹香味，再搭配著咖啡真是恰到好處。

銅板薯餅(十顆)

小朋友們最愛點銅板薯餅，宛如十元硬幣般的圓厚造型，外皮炸至金黃酥脆，夾起一塊大口咬下，薯泥的香氣很夠，口感鬆軟綿密，咀嚼時有著自然的甘甜韻在口中畫下句點，更是讓人一口接著一口，越吃越涮嘴。

起司球(五顆)

起司球一份共有五顆，外皮炸的金黃香酥，內餡包裹著起司和乳酪，熱熱吃可以享受內餡如岩溶般的爆漿牽絲，入口時乳酪濃厚香氣余繞口腔，口味鹹甜卻不膩口，難怪大小朋友都會點，只不過食用時小心燙舌。

整體心得：鹿港銅板小吃眾多，味道也各有千秋，一直以來都喜歡享受原型食物，所以這間Irene’s艾瑞斯晨食對我來說很符合口味，從一杯紅茶就能看出店家用心，並且不計較成本，就是想給客人吃到食材原本味道，因此價格比鹿港在地早餐較高一點點，但說真的這兩年物價飆漲，Irene’s艾瑞斯晨食的價位和食材都在合理範圍，也是我喜歡的一間早餐店，若你也愛吃早餐，來到鹿港不坊來享受咖啡店氣氛，嚐著用心製作的美味早餐，推薦給大家囉！

Irene’s 艾瑞斯晨食

地址:彰化縣鹿港鎮公園一路9號(菜市場立體停車場入口對面)

營業時間:平日6:30~12:00/假日7:30~13:00(週四休息)

電話:04-7780875

粉絲團:Irene’s 艾瑞斯晨食

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