員林新店！藏在透天厝的貓互動店，被一群貓星人包圍超療癒，根本是貓控天堂，必點巨型港式舒芙蕾和金磚蜜糖吐司

彰化員林又有新發現，隱身在祥和街的整排透天厝內，店址神秘又低調，沒有誇大的招牌，大多都是老顧客或貓奴才知道，而且假日只開四小時，平日時間比較長從早上十點~六點，建議平日來比較不會撲空！有5隻超萌貓店長坐鎮，還可以近距離互動餵食肉泥、陪玩、擼貓，甚至享受一群貓星人包圍的療癒感，可愛模樣萌翻天。店裡低消一人只要150元，有輕食、下午茶甜點，休假不知道去哪，那就來去找爆可愛的貓星人吧!

今年開幕，店址就藏匿在有片森林植一座咖啡館旁，於員林大道和祥和街的交叉口，右轉進去約幾百公尺，就會看見整排透天厝，第一間透天厝就是有點貓有點意思，地標不難找，只不過距離員林市區頗有距離，甚至有許多員林人都不知道，而我會知道這間貓互動餐廳是因為和老闆娘認識許久，默默都有關注她的臉書動態，就在去年12月看到她PO出資訊，遲遲找不到機會來訪，終於預約好時間let’s go！

看完與貓互動守則後，接著換上室內拖鞋準備來去擼貓囉~對了，提醒請大家記得攜帶襪子，如忘記攜帶店家也有販售唷！

推開門！可愛貓店長們奔跑前來招呼，各個表情無敵可愛，整個瞬間被貓店長們融化，餐廳裡共有5隻貓咪，分別叫偷偷、皮卡、威廉、幸運、布丁，其中幸運年紀最輕，精力非常旺盛，特別喜歡跟人玩，甚至還會在腳邊磨蹭，貓奴一整個失心瘋～

店裡環境不大，僅有一樓的開放空間，座位數不多只有5席，只能容納12人左右，客滿時就要等待下個時段入場，每位用餐時間為90分鐘，入場後記得把握時間與貓店長們互動玩耍喔～

環境乾淨舒適，簡單運用簡單油漆，整個空間格外溫馨，現場也有增設兩座頂天立地貓跳台和窗邊掛式吊床讓貓星人玩，光是在座位上看著喵星人的一舉一動就覺得好治癒！

由於餐點現點現做，建議先點餐再和貓店長互動，點完餐後老闆娘會贈送一人一條肉泥，萌萌的貓店長只要看到手中有肉泥，眼睛秒發亮，一下子就將您包圍，完全激發少女心，幸福指數百分百。

貓星人們都不怕生，個性溫馴又親人，重點都非常愛吃，尤其是皮卡呆萌的表情，萌到不要不要，根本就是貓控的天堂，心早已被喵星人俘虜啦。

布丁真的有夠貪吃，牠的姿勢一百分，手掌捧在肉泥棒下方，貪吃模樣簡直融化貓奴們的心，一整天心情也跟著愉悅起來。

威廉的臉有點厭世，內心一定OS肉泥都被搶光，只剩幾口可以吃，很難可以巴結牠(笑)~

我們家雖然也有一隻小橘貓，但牠平常跩的狠，幾乎都不太理我，因此看見貓星人還是會有點距離感，但店長皮卡真的很會按奈客人，不僅超親人還會各種討摸和撒嬌模式，把我逗得超開心。

玄關旁有擺放逗貓棒，大家可以拿逗貓棒和牠們互動。

幸運是裡面年紀最小，活動力十足又貪玩，甚至還會玩到瘋掉不受控，這點就要自行注意。

偷偷個性老神在在，也是最資深的貓店長。

店內有品種貓和浪貓收編，每位貓星人透過老闆娘呵護下都顧得很好，毛色柔軟又好摸，而且個性都很溫馴，各個都很盡本分替自己賺伙食費，各種陪玩、陪吃把我們逗得笑嗨嗨，只不過要注意是貓星人會隨時關注餐桌上的餐點，還有包包最好要有拉鍊卡安全，才不會半路被偷襲(笑)~

檸檬摩西多/芒果浪人

吃甜點就是想來一杯比較清爽的檸檬摩西多，這杯是以薄荷與檸檬為基底，再搭配氣泡水製作，氣泡喝起來不嗆口，檸檬和薄荷的香氣十足，甜點吃完再啜飲一口挺解膩。右邊是芒果浪人，裡面有滿滿椰果和蒟蒻的料，再佐入芒果氣泡飲調製，甜度喝起來恰恰好，是螞蟻人喜愛的滋味。

廚房只有老闆娘一人作業，又加上餐點必須現點現做，製作餐點需要時間，大家可以趁空檔和貓咪培養感情，時間很快就過了，平常小朋友也會幫忙送餐，請大家多點耐心，人多時別催促闆娘唷。

金磚蜜糖吐司(香蕉伯爵)

甜點控絕不能錯過超浮誇的金磚蜜糖吐司，這道甜點共有四種口味，我選擇香蕉伯爵，老闆娘正在製作餐點時，我們拍下製作的療癒過程，先將方塊狀的厚片堆高堆滿，再鋪上一整排的香蕉切片與一球香草冰淇淋，最後淋上邪惡的鮮奶油、巧克力醬和撒上巧克力碎片，用料給好給滿，畫面就如土石流般的流下，實在有夠欠吃。

當我看到這盤金磚蜜糖吐司時，勾起幾年前盛行的回憶，如今還能看見金磚蜜糖吐司蹤影，真的是回憶殺！開吃前我們先拿起一塊方塊形狀蜜糖吐司沾著冰淇淋一起入口，厚片的酥脆尬著冰冰涼涼的香草味，舌尖就像戀愛般的幸福，再來繼續嘗試不同吃法，蜜糖吐司裹著甜而不膩鮮奶油，以及苦甜脆口的巧克力碎片餅乾，還有甜韻到位的巧克力醬，它的層次感直接在嘴裡炸開，整體吃起來不會太甜，完全是螞蟻人的天下，大推一定要點。

經典舒芙蕾(黑糖珍珠)

有點貓有點意思以舒芙蕾聞名，巨型般的舒芙蕾，如雲朵般的輕盈蓬鬆，份量超巨大，高度直接滿過餐盤，視覺效果超浮誇又邪惡，缺點就是現點現做，等待時間約10~15分鐘，好吃的美食值得等待。

等待已久的經典舒芙蕾(黑糖珍珠)終於上桌，份量給好給滿，除了經典舒芙蕾外，豪邁的附香草冰淇淋和鮮奶油珍珠配料，最特別是舒芙蕾頂端會灑上黑糖粉，整個香氣撲鼻令人垂涎三尺，接下來拿起湯匙挖一口，如棉花般的輕盈綻放舌尖，黑糖的甜香，再加上珍珠和鮮奶油一起吃，口感香醇不甜膩，它的口感屬於港式口味，和日式口感不同，光是這一份一不小心就會吃光光。

雲朵棉花糖甜烤鐵鍋(朱古力香蕉)

螞蟻人必點朱古力香蕉口味的雲朵棉花糖甜烤鐵鍋，這款受到許多大朋友喜愛，烤鐵鍋底層舖上滿滿巧克力碎片和香蕉，再擺上滿滿的甜花糖下去烤，烤的香氣四溢，出爐時在撒上雪花般的糖粉，以及附上巧克力淋醬的香草冰淇淋，棉花糖的軟Q度相當夠，扒開時可以看到邪惡的牽絲感，口味上比較甜一點，底層香蕉和脆甜的巧克力的陪襯，讓口感更加豐富。

法式軟法鹹食(德國香腸)

輕食軟法餐盤的供應時間早上10:00~14:00，想吃朋友千萬別錯過時間。我點的是德國香腸法式軟法鹹食，內容物非常豐盛，有德國香腸、培根捲、菇類、紅心地瓜、半顆水煮蛋、季節性水果、軟法、蔬菜等食材，德國香腸份量挺實在，吃起來Q彈中帶咬勁，軟法的嚼感與柔軟表現恰好，蔬菜和水果口感清爽好吃，整體可以吃到食材本身滋味，平常有在吃原型食物的我，對我來說江江好，很符合我的口味。

整體心得:IG常常滑到被一群貓星人包圍，那個畫面超級萌達，現在咱們不用跑遠，員林也有貓互動食店，這裡的貓店長都很親人，可愛模樣迷翻全場，更棒是近距離的互動超好玩，玩樂後再來一份療癒人心的金磚蜜糖吐司(香蕉伯爵)和經典舒芙蕾(黑糖珍珠)，口味獨特，甜度恰恰好，吃完會有一種幸福感，看完介紹一起來去找萌萌達的貓咪們吧。

員林有點貓有點意思

地址:彰化縣員林市祥和街9號

營業時間:平日10:00~18:00；假日14:00-18:00(星期二公休)

電話:04-8332593

粉絲團:有點貓有點意思

備註:需穿著襪子、不接待8歲以下兒童、禁止攜帶寵物

備註:低消150元