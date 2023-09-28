素食零食推薦！在地人推薦老店三陽食品素蹄筋～桃園必買伴手禮！

一年一度的中秋佳節即將到來

家人千叮嚀萬叮嚀我不要再花錢買月餅

因為老家的月餅禮盒已經多到吃不完了…

正當我左思右想思考要買什麼回家時

腦中忽然靈光一閃！突然想到一個曾被全家人拍手叫好的素食零食

就是桃園必買伴手禮—三陽食品素蹄筋

光是想到素蹄筋，我不禁開始垂涎三尺

素蹄筋不僅是家人們心心念念的素食零食

也是我們朋友之間互相推薦的桃園必買伴手禮之一

害得我好想立刻直奔桃園購買！

當初有機會吃到三陽食品素蹄筋是因為同學推薦

有個同班同學是土生土長的中壢人

他說只要有親朋好友到桃園旅遊

他一律推薦必買幾包回去當伴手禮！

原先還覺得每個地區的伴手禮種類都這麼廣

怎麼可能有一個零食能夠受這麼多人喜愛

沒想到某天那位來自中壢的同學帶好幾包素蹄筋到學校

平常幾個熟識的姊妹們都經常聽他嘴裡唸著素蹄筋

從沒看過他帶給大家吃

霎那間我們那群朋友你追我跑地搶成一片

打開夾鏈袋包裝後，濃濃的滷汁香氣散發出來

害得教室裡的其他人也紛紛過來搶食這個素食零食！

就是這一天，我領略到三陽食品素蹄筋的魅力

後來有次家庭旅遊經過桃園時

我強力推薦家人去買素蹄筋

於是特別開車繞到中壢的三陽食品

一進到店裡我們拿了些休閒零食當伴手禮

當然也少不了我最愛吃的素蹄筋！

才剛回車上，媽媽迫不及待想嚐嚐到底有多好吃

果不其然！平常超愛吃零食的媽媽也深陷其中

被素蹄筋的美味牢牢地吸引，甚至忘了要開導航

接著我們開始你一條，我一條地享用

大家都很訝異地表示原來素食零食這麼好吃！

默默地把剛開的一整包吃得乾乾淨淨！

此時我自然反應地想打開第二包，就立刻被家人制止了XD

查了三陽食品官網之後

才知道這個收服我們全家大小味蕾的素食零食是透過獨家滷汁製作

再加上師傅長時間的慢火細熬

難怪口感能夠如此Q軟帶勁，滷汁又能這麼入味～

當濃濃鹹香在嘴裡漫開，簡直好吃到讓人停不下來！

因此榮登我的桃園必買伴手禮推薦名單！

素蹄筋為長條形，方便吃也不沾手

而且貼心的包裝設計，就算吃不完也能妥善保存

雖然我都一下子就吃完了XD

於是我想趁著這次返鄉的機會

訂購幾包素蹄筋帶回去給親朋好友！

當然也要偷偷留幾包給自己和女友囉

如果你也想在中秋節帶點特別的禮物回家

推薦可以試試三陽食品的素蹄筋～

三陽食品的夾鏈袋包裝方便保存與攜帶

不僅是中秋團聚的聊天小點心

也能當作辦公室點心、野餐零食、追劇零食等

或是平時拿來解嘴饞也非常有效XD

趁著中秋佳節的到來，不妨多訂購幾包

和親朋好友一起分享這個美味的素食零食吧！

素食零食推薦～三陽食品素蹄筋