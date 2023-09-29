林記麵食館｜手工麵條真材實料、超巨大份量、平價排隊人氣美食！中壢美食大推薦！ - 相片中的菲莉絲

今天午餐來到朋友大力推薦的中壢林記麵食館。真的是一去驚人！原本看網路圖片跟評論都覺得可能只是普通麵食館而已，沒什麼特別感覺，直到今天真正去用餐過後，才體會到朋友如此喜愛這間店的原因。除了最基本的餐點美味之外，就連份量也是爆炸多！對於女生來說份量根本吃不完…

林記麵食館-店面外觀

位於內壢火車站不遠處的林記麵食館

店面沒有說特別大間

如果沒仔細看很容易錯過

就在路邊而已

林記麵食館

主打自製麵條

也是內壢的排隊人氣美食

如果是餐期時段來用餐

常常需要等很久

尤其內用的話可能會沒位置

幸好今天來的時候是非巔峰時段

所以能好好坐下來享受美食

林記麵食館-停車場資訊

林記麵食館

斜對面就有一個收費停車場

對於有開車的朋友來說

超級方便

如果是騎機車的朋友

可以臨停在店面外

林記麵食館-菜單

菜單種類主打是麵食類

其他還有像是飯類、湯類、水餃、滷味小菜都可以選擇

最讓我驚訝的是價位平實、種類豐富

就算是每天來這裡用餐

荷包都不會哭哭

林記麵食館-用餐環境

一走進店內就是用餐區

接著才是櫃台、廚房、滷味區

店面感覺是長型的配置

用餐區又分成室內及室外

室外用餐區有比較多人會抽菸

這點如果可以改善的話

整體用餐環境會更好

內用的自助式餐具及醬料區

滷味小菜區

目前看過種類最多最豐富的滷味台

就是在這裡了

由於滷味種類多到無法選擇

每樣都看起來好好吃

肉類、丸子類、豆製品、內臟類這些通通有

由此可見林記麵食館它的生意之好

才有辦法每天提供這麼多種類的滷味

林記麵食館-餐點分享

今天總共點了這些

紅燒牛肉湯麵

香酥雞排飯

滷味一盤

香噴噴的紅燒牛肉湯麵

好大一碗的牛肉湯麵

一上桌我就被這個份量給嚇到了

如果是以女生的食量來吃

這碗可以兩個人一起吃

湯頭好喝又濃郁

帶有一點點微辣

還有大量的蔬菜及蔥花

真的用料都不手軟

麵體Q彈特別

比較像是寬版的拉麵

店家自製的手工麵條除了有一般的白色麵條之外

還有加入芥蘭菜及菠菜製成的綠色麵條

口感很有嚼勁很好吃

放久也不會軟爛

滷味小菜一盤

這是自己到滷味台選的菜色

有蘭花干、海帶、甜不辣、百頁豆腐

滷味本身就已經滷得很夠味了

再加上店家特製的胡椒粉撒在上面

整體風味又更加分

味道更多層次

不知道為什麼就連滷味的份量也是很大一盤

感覺我明明才夾一小份

滷味也是建議來這裡必點的菜色

好吃又開胃

如果吃不完帶回家當配菜或是下酒菜都很棒

香酥雞排飯

這也是今天讓我驚訝連連的菜色之一

雞排超大一塊

就跟外面雞排店賣的雞排一樣大塊

沒有偷工減料

是很有份量的

飯的部分也不馬虎

是有豐富配菜的哦

這樣一整組香酥雞排飯的售價是110元

價格對應內容物實在是很佛心又合理

光看這個飯的配菜就高達9種

色香味俱全

通通在這一盤內

滷豆腐是有嚼勁的板豆腐

最上面的沾醬是油潑辣子

只需要一點點就有提味的效果

蠻喜歡的

再來就是雞排飯的主角

超級大雞排

現炸的雞排果然好吃

雞排外皮香酥可口

麵衣的部分脆脆的

口感很不錯

雞排肉的厚度也是很有份量

依照我目測至少有1.5-2cm這麼厚

實在是吃的滿足又很有飽足感

超級喜歡

實際吃下來之後

真的是好驚艷又好喜歡

歡迎大家來林記麵食館體驗看看

保證好吃

林記麵食館-店家資訊

名稱：林記麵食館

地址：桃園市中壢區莊敬路731號

營業時間：12:00-14:30、17:00-20:30

電話：03-4518185