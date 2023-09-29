泰美味了~用舌尖感受與泰國最近的距離!連續三年米其林推薦，泰國曼谷知名餐廳「NARA Thai Cuisine」台南首間店｜台南三井outlet美食 @台南好Food遊

泰美味了~用舌尖感受與泰國最近的距離，泰國曼谷知名餐廳「NARA Thai Cuisine」，不僅有連續三年米其林推薦的光環，更是泰國Thailand Tatler雜誌讀者票選的最佳泰國餐廳，2017年來台灣展店，把泰國風味原汁原味搬到台灣來，恰好在疫情期間讓台灣人不用飛出國就能品嘗道地的泰國味，而且現在連台南都能吃到「NARA Thai Cuisine」了。

鄰近台南高鐵旁的台南三井outlet 一樓就有「NARA Thai Cuisine」餐廳，交通便利停車方便，來用餐還可以順便逛街，不管是家庭聚餐或是公司聚餐、情侶約會都很適合，裝潢也有著泰式奢華風，讓你一秒像飛到泰國皇宮般，菜色融合創意與多元化，而且「NARA Thai Cuisine」的口味真的完全沒在管台灣人的，就是非常的泰，始終秉持一貫的道地風味，吃一次就回不去，喜歡吃夠酸夠辣夠勁的道地泰國菜，這家必收。



連續三年米其林推薦餐廳

榮獲連續三年米其林推薦的「NARA Thai Cuisine」自從來台灣展店後就受到台灣人的喜愛，美食之都台南也超有口福，台南三井店開在台南三井outlet一樓，雖然桌次有110席，但挾帶著米其林推薦餐廳的光環，還是能讓來用餐的客人絡繹不絕，尤其假日容易客滿，建議使用線上訂位較方便。

低調奢華皇宮的優雅風情

「NARA Thai Cuisine」的用餐環境上，利用大量的木質元素搭配柔和的紫色系、原木吊扇、竹籐編織的燈罩與細膩的雕花、柔黃的暖色燈來營造低調奢華的泰國皇室優雅風情，就連餐盤也是美到不行的紫色，讓人有彷彿身處在東南亞皇宮用餐錯覺，奢華又時尚，質感也滿分。據說泰國曼谷的餐廳裝潢更華麗，我想我此生一定要親自到泰國感受一下。

正宗泰式風味融合創意多元

「NARA Thai Cuisine」的菜色多依循泰式古法烹調秘訣，在傳承歷史悠久的泰菜文化之外，注入創意新元素，並且利用時令菜色加以變化，讓菜色更多元，即使到了台灣來，沒有為了適應台灣人改變，原汁原味都保留。(線上看最新菜單)

限定菜色紫醉金迷綺麗夢幻

▼「NARA Thai Cuisine」於9/20~10/31 推出2023紫醉金迷盛宴，承襲泰國本店傳統「紫」、「金」配色，期間限定推出三道新菜色與紫愛加菜金活動。

紫蘇金錢蝦餅 $398

外酥內彈、厚實飽滿又多汁的金錢蝦餅可是「NARA Thai Cuisine」的TOP12 經典必吃，炸成圓滾滾像甜甜圈般的模樣也讓人覺得好可愛。

這道限定菜色紫蘇金錢蝦餅，內餡除了包裹著蝦外還挾裹幼嫩紫蘇，吃起來更多了點清新感，搭配的蘸醬秘製紫蘇梅醬，除了顏色上有著讓人少女心噴發的粉紫色外，酸酸甜甜的滋味也讓整體吃來更解膩開胃。

紫晶冬粉鮮蝦沙拉 $380



端上桌就讓人吸住眼球的紫晶冬粉鮮蝦沙拉，繽紛的顏色讓人食指大動。

以加入蝶豆花的冬粉鋪底，呈現夢幻的紫色，鋪上鮮蝦與豬肉躁淋上正宗泰式醬汁，是一道呈現清爽鮮拌沙拉的料理。有結合了打拋豬的辣與口感，拿來拌飯也很合適，是一道味覺與視覺雙重滿足的料理。

豬肉沙嗲 $280

以椰香薑黃醃製的美味火烤串燒，肉嫩不乾柴，沒有卡牙縫的肉纖維，火烤香氣十足， 是讓人停不了的好滋味。

黃咖哩軟殼蟹 $495

這道黃咖哩軟殼蟹的醬汁收得較乾，油膩度也降低，滑蛋黃咖哩緊緊巴住軟殼蟹，完美呈現咖哩與軟殼蟹甲殼的濃郁香氣，特別是軟殼蟹是整塊都可以咀嚼入口，有蟹肉與酥脆的口感，拌飯吃最合適，是除了期間限定菜色外最讓我驚艷的一道料理。

檸檬魚 $495

清蒸新鮮鱸魚，淋上以香菜、檸檬蒜蓉製成的獨門醬汁，在料理時把鱸魚處理得很好讓客人很方便可以一塊一塊取來食用，不會難以分切，魚肉新鮮彈牙，調味的鮮度與酸味也很到位。

冬蔭功湯 $365

上桌用小爐火慢火維持溫度，湯喝來酸中帶辣尾韻甘甜，海鮮給料不手軟，新鮮度也很好，濃郁度夠。

綠咖哩牛肉 $345

極濃郁的綠咖哩牛肉，椰香濃郁牛肉燉煮恰到好處，滑嫩鮮甜。

酸辣海鮮沙拉 $380

給料大器的酸辣海鮮沙拉使用使用辣椒、魚露、香菜和檸檬汁調味，加入了花枝、淡菜、鮮蝦，不僅在配色與新鮮度都讓人滿意，酸甜開胃，感受的到在食材選用的用心。

蝦醬高麗菜 $220

微辣口味的蝦醬高麗菜，高麗菜清脆爽口，蝦醬不是難聞的氣味，是會讓人停不下筷子的好滋味。



泰式奶茶 $130 / 紫莓海鹽巧酪冰沙 $198

限定新品的紫莓海鹽巧酪冰沙，採現打藍莓冰沙搭配濃郁優格與海鹽，一杯同時有藍莓的自然果酸、優格乳香和海鹽的微鹹，上面再放上OREO，鹹甜交織，多重的風味，層次感豐富，特別與創意兼具，紫色的色澤也美到不行。

以用手標紅茶搭配煉乳，甜度偏甜的泰式奶茶，茶香濃乳香也足，搭配整桌的香酸辣料理也很恰好。

摩摩喳喳 $140 / 團團圓圓 $140

經典泰式甜點摩摩喳喳，以芋香西米露、亞達籽、波羅蜜、紅毛丹、紅荸薺等豐富材料組成，繽紛十足集結香酸甜與多重口感，飯後吃也非常解膩。

團團圓圓是濃郁椰香西米露，加入手工製作的包餡湯圓，湯圓顏色變化則是因為食材使用南瓜、蝶豆花、香蘭變化而出，特別是大顆湯圓內餡有鹹蛋黃，咬下爆開讓人驚喜連連，是讓人一口接一口的好吃甜點，即使是不愛熱甜點的我，都愛上這驚喜感。

用舌尖感受與泰國最近的距離

品嘗了米其林推薦的「NARA Thai Cuisine」，正宗的泰式風味直到幾天後依舊讓人念念不忘，儘管在疫情後飛行各國已經是很輕而易舉的一件事，但在台灣到「NARA Thai Cuisine」吃一頓泰國菜，我想應該是與泰國最近的距離了吧。

Info./NARA Thai Cuisine

NARA Thai Cuisine台南三井店

地址：台南市歸仁區武東里歸仁大道101號1樓 (MITSUI OUTLET PARK 台南)

電話：(06)3032669

營業時間：週一至週日 11:00~21:30 (最後點餐時間20:30)

官網：NARA Thai Cuisine

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