CAFE!N 硬咖啡民權店 悠然享受咖啡與城市風景的不限時咖啡廳 - Maji食尚旅圖

結束開心的北美館值勤日，想起月底前還有CAFE!N 硬咖啡的會員生日優惠。漫步充滿故事性的中山北路這條綠蔭街道，造訪CAFE!N 硬咖啡的旗艦店，享受一個人的午餐兼下午茶時光。生活總要為自己創造小樂趣，日子才會開心更充實。

關於CAFE!N 民權店

CAFE!N 硬咖啡民權店位於中山北路和民權西路的十字路口。以白色為主軸，創造了簡約時尚的創意視覺空間。

時常結合國內外各知名設計師和品牌跨界聯名，創造各種的驚喜話題。如: LINE FRIENDS、New Balance 的主題聯名商品，頗受年輕族群的喜愛。多元的形式呈現，為 CAFE!N 硬咖啡注入不少的新奇色彩。

這次結合 Levi’s® ｜ CAFE!N Project RE. 聯合藝術計畫，與塗鴉藝術家COLASA合作，運用彩色及黑白的噴漆藝術塗鴉，套用在 CAFE!N 硬咖啡 純白意象的品牌中。門市玻璃窗的噴漆塗鴉和外帶杯的時尚搶眼塗鴉圖案，帶來了不少的是視覺激盪。

CAFE!N 硬咖啡民權店店門口擺設以 CHANGED EVERYTH!NG 為主題的限定餐飲告示牌。

CAFE!N 硬咖啡 民權店營業資訊

【營業資訊】CAFE!N 硬咖啡 民權店

🏡臺北市中山區中山北路二段171號

(捷運民權西路站九號出口)

☎ 電話 02 2593 6283

⏰營業時間: AM07:30-PM19:30

🌐官網: CAFE!N 硬咖啡

一樓的空間並不太，除了商品展示架外，小小吧檯空間為點餐結帳及服務人員工作區。補班日的當天，CAFE!N 硬咖啡民權店門市排滿內用外帶的人潮。工作人員真的忙碌的應接不暇。

餐食櫃裡的鹹派、捲餅、三明治、司康、DOGG!E脆餅等好吸睛，不知是肚子真的餓了，感覺每款都好吃。真想全部買下它。美食當前真的無法抵擋。

CAFE!N 硬咖啡 民權店門市也有濾掛咖啡的販售，讓消費者可單獨個別購買，試喝了解自己的喜好。

攤架上展示著 CAFE!N 硬咖啡品牌周邊商品，如咖啡豆、濾掛咖啡禮盒、燕麥植物奶、致敬百年丹寧限量款的濾泡 ( 浸泡咖啡 )、Filip Pagowski 聯名的驚嘆號T恤及長柄傘等品項很多元。

CAFE!N 硬咖啡的三款最受歡迎的經典濾掛風味咖啡，餽贈自用兩相宜的全明星濾掛咖啡禮盒。

展示架上的 QR code，掃描連結到 CAFE!N 硬咖啡的菜單 MENU，可以詳細明瞭完整的菜單內容、商品的優惠方案、咖啡的產地資訊、咖啡因值。

CAFE!N 硬咖啡門市菜單

門市紙張樣式的菜單MENU，消費任一飲品 + 餐點現抵折扣15元。(瓶裝和餅乾除外)

※營業資訊、菜單內容變動調整請依店家官網或現場菜單公布為主※

CAFE!N 硬咖啡會員優惠

成為 CAFE!N 硬咖啡會員，好處優惠多多。除了生日禮、消費累積點數的贈品兌換、還有網路購物的免運優惠，詳情請參閱官網的會員專區。

點餐結帳台後面有個旋轉梯直上二樓的用餐區域。旋轉梯底下的小階梯也是個休憩歇腳的地方。透過大片落地窗外面看著路過的行人，或許路人也在觀賞著驚嘆號櫥窗內的你。

象徵著CAFE!N 硬咖啡的品牌LOGO以外帶紙杯架砌形塑成的，兩公尺巨大立體驚嘆號的裝置藝術。 懸吊在旋轉梯旁，顯得格外的搶眼。當然也成為了網美IG的熱門打卡點

CAFE!N 民權店用餐環境

登上往二樓的旋轉梯，放眼望去以純白簡約為主調的用餐空間，有著清爽的現代感，採光的明亮感，讓整個視覺有產生很多的延伸感。座位很多，有一般桌子的座位區、猶如白色豆腐桌面的水泥磚的方塊座位、最裡面的圓餅般的小巧桌面座位區、景觀最美的窗邊座位，讓你能怡然自得地享受這城市風景的咖啡時光。

CAFE!N 硬咖啡民權店是個不限時的咖啡廳。幾乎每個餐位都設有插座，乾淨明亮的環境氛圍很適合工作或閱讀、聊天餐敘的場所。但若尖峰人潮時段，雖座位很多，但也是一位難求，所以選擇外帶的人也很多。

等待餐點的震動取餐器響鈴時，看見在我前方的觀景座位的年輕女生們的冷飲杯。塗鴉藝術色彩的品牌包裝視覺藝術真的不容忽視。以觀賞者的角度偷拍一下，排排站立的咖啡外帶杯也是意外另類的美麗時尚風景。

CAFE!N 硬咖啡餐點

莊園黑咖啡 (M) 75 元

莊園黑咖啡 衣索比亞日曬豆∣中淺焙

CAFE!N硬咖啡這杯莊園黑咖啡，明亮的果酸花香風味，毫不酸澀。具有熱帶水果和紅酒、莓果香氣的口感，口感層次豐富，據說是杯測師評分 超過80分黑咖啡口味。很開心喝到自己喜愛的風味咖啡。

日式照燒雞腿堡 115 元

日式照燒雞腿堡 照燒雞腿/ 番茄 /洋蔥 /沙拉醬

現點現做的雞腿堡，特調的醬汁鹹甜適中，有鮮蔬的搭配嚼感豐富而不膩口。香嫩爽口的雞腿排，一口咬下鮮美的肉汁溢出，會讓人回味無窮的。只可惜分量不大，價格略高。

全明星濾掛咖啡禮盒 600元

冠軍濾掛咖啡禮盒 260元

全明星濾掛咖啡禮盒 20入三種風味(冠軍咖啡10包、莊園咖啡5 包、耶加雪菲G1 5包)

冠軍濾掛咖啡禮盒 (10入/盒)

濾掛咖啡是我生活中不可或缺的精神糧食。因為它那不可思議的味道及馥郁的濃香，具有其他飲料不可取代的魅力。我也喜歡分享給好朋友品嘗，讓生活充滿有趣的美食話題。

CAFE!N硬咖啡的咖啡禮盒比單包濾掛咖啡要來得經濟實惠，購買了兩盒當作伴手禮，補充家裡的咖啡糧庫也分贈給我的好朋友們，一起享受品味咖啡的樂趣。