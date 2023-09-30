【台北.坪林】樂也私宅私廚無菜單料理。中式餐點食材新鮮美味。寵物友善空間可落地可坐椅子 - 南洋峇里女子SPA館

原本一早要帶兩貓到魚蕨步道散步,

卻碰到颱風攪局!所以只到樂也聚餐!

樂也是一棟民宅!沒有招牌!若不是有人推薦!真心不知道原來這裡有一間這麼棒的餐廳!

闆娘自己也有養貓貓狗狗!很歡迎大家攜帶愛寵來用餐!

電話中說明寵物要關籠!主要是因為有客人的寵物跑出去!迷失在山中!

店家是基於保護寵物的原因!才會說要關籠!

但實際到現場!只要把繩子牽好!沒有走失的風險!

基本上店家對於寵物是非常非常包容的~

當天我們用餐超級愉快!貓咪們也在這裡待得非常自在!

完全沒有被受限什麼事!

樂也私廚的菜色是中式餐點!每一道都有著家常的氣息~

食材新鮮美味!用的是原味料理~吃得出嚴選過的食材美好之處!

涼拌山藥

闆娘的自製辣椒~非常好吃!辣度只有小辣!

金瓜炒米粉非常好吃!搭配辣椒醬更讚~這裡的烹調方式偏清淡+清爽

炸牛蒡絲+海苔+自製美乃滋+新鮮蘋果!吃起來超對味的~清爽無負擔的感覺!

煙燻鮭魚+涼拌干貝番茄

很清爽的開胃菜!

自種無農藥絲瓜!清甜微脆口感!我個人非常喜歡!

鮑魚

蒸魚

脆皮烤全雞~非常好吃雞肉超揪西!是我近期吃到最喜歡的一間烤雞

使用雞油去滷製的芋頭&蘿蔔&南瓜!這道大家讚不絕口!超美味~

尤其是南瓜特別的好吃!

滷豬腳搭配五穀地瓜飯~不油不鹹的美味家庭料理!非常下飯!

四神蓮藕排骨湯~湯頭超讚的!即使已經很飽!我還是喝了兩碗湯!

最後用闆娘自種的咖啡~畫下完美的句點!

這裡提供的餐點絕對是吃滿吃飽的等級!甚至還可以打包外帶的份量!

吃飽喝足了~開始玩耍時間~闆娘不會限制用餐時間!

在這裡用餐非常輕鬆愉快!

最後請闆娘幫大家拍個團體照~結束開心愉快的一天!

店家資訊:

樂也私廚

地址:新北市坪林區坪雙路一段76號

營業時間:11:00~20:00

電話:0918231838