【台北.坪林】樂也私宅私廚無菜單料理。中式餐點食材新鮮美味。寵物友善空間可落地可坐椅子 - 南洋峇里女子SPA館
2023-09-30 06:32:48 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 人氣：105
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文章類別：美食-食記心得
【台北.坪林】樂也私宅私廚無菜單料理。中式餐點食材新鮮美味。寵物友善空間可落地可坐椅子
原本一早要帶兩貓到魚蕨步道散步,
卻碰到颱風攪局!所以只到樂也聚餐!
樂也是一棟民宅!沒有招牌!若不是有人推薦!真心不知道原來這裡有一間這麼棒的餐廳!
闆娘自己也有養貓貓狗狗!很歡迎大家攜帶愛寵來用餐!
電話中說明寵物要關籠!主要是因為有客人的寵物跑出去!迷失在山中!
店家是基於保護寵物的原因!才會說要關籠!
但實際到現場!只要把繩子牽好!沒有走失的風險!
基本上店家對於寵物是非常非常包容的~
當天我們用餐超級愉快!貓咪們也在這裡待得非常自在!
完全沒有被受限什麼事!
樂也私廚的菜色是中式餐點!每一道都有著家常的氣息~
食材新鮮美味!用的是原味料理~吃得出嚴選過的食材美好之處!
涼拌山藥
闆娘的自製辣椒~非常好吃!辣度只有小辣!
金瓜炒米粉非常好吃!搭配辣椒醬更讚~這裡的烹調方式偏清淡+清爽
炸牛蒡絲+海苔+自製美乃滋+新鮮蘋果!吃起來超對味的~清爽無負擔的感覺!
煙燻鮭魚+涼拌干貝番茄
很清爽的開胃菜!
自種無農藥絲瓜!清甜微脆口感!我個人非常喜歡!
鮑魚
蒸魚
脆皮烤全雞~非常好吃雞肉超揪西!是我近期吃到最喜歡的一間烤雞
使用雞油去滷製的芋頭&蘿蔔&南瓜!這道大家讚不絕口!超美味~
尤其是南瓜特別的好吃!
滷豬腳搭配五穀地瓜飯~不油不鹹的美味家庭料理!非常下飯!
四神蓮藕排骨湯~湯頭超讚的!即使已經很飽!我還是喝了兩碗湯!
最後用闆娘自種的咖啡~畫下完美的句點!
這裡提供的餐點絕對是吃滿吃飽的等級!甚至還可以打包外帶的份量!
吃飽喝足了~開始玩耍時間~闆娘不會限制用餐時間!
在這裡用餐非常輕鬆愉快!
最後請闆娘幫大家拍個團體照~結束開心愉快的一天!
店家資訊:
樂也私廚
地址:新北市坪林區坪雙路一段76號
營業時間:11:00~20:00
電話:0918231838
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