【新店】裕隆城．美食、餐廳懶人包!停車、交通整理!

新店最新「YES!LIFE 裕隆城」將於9/28開幕，佔地1萬9千坪的超大商場，包括1~4樓誠品生活、5樓裕隆自行招商、6~7樓威秀商場&威秀影城，裡頭有超過250個品牌進駐，每層樓都是好逛好吃又好買，我們是在試營運期間就去逛了，雖然有些櫃位還沒開放，但以空間規劃來說還算是挺不錯的，除了停車費稍微高一點，不過也是有其他停車替代方案!文中會帶領大家走訪每層樓的美食、餐廳，也會有停車、交通等資訊介紹，讓大家第一次逛裕隆城就上手!

【相關資訊】

YES!LIFE 裕隆城

地址:新北市新店區中興路三段70號(附有地下付費停車場)

電話:02-29100667

營業時間:週日至週四11:00~21:30，週五、週六及國定假日前一天11:00~22:00

官網:https://www.yuloncity.com.tw/

FB粉絲團:https://www.facebook.com/yuloncity

裕隆城 位置

▼「裕隆城」就位於新北市新店區中興路三段上，沿途也會有指標，順著指標走就對了!大家也可以搭乘捷運前往，距離大坪林站5號出口步行約9分鐘、捷運七張站1號出口約10分鐘，散步過去也不會太遠。

裕隆城 交通、接駁車

▼看到這棟就代表「裕隆城」到囉~~這裡也有提供接駁車服務，大家可以多加利用。

接駁車

1.捷運大坪林站候車處：位於捷運大坪林站5號出口左後方-紅葉蛋糕前

營運時間：每日11：00~21:30(週六及例假日前一晚10:00)每隔15分鐘一班

2.裕隆城候車處：上車點與下車點位於品牌路(綠湖公園對面)前後端，詳見現場告示說明。

公車

√台北客運：綠1至「臺灣銀行」，793、796、棕7至「寶橋中興路口站」

√新店客運：647、849、綠3至「寶橋路口站」

√中興客運：951至「寶橋路口站」

√欣欣客運：棕2至「臺灣銀行」，576、819至「寶橋路口站」，252、592、819至「寶橋中興路口站」

√東南客運：小11 至「臺灣銀行」

▼對面就是家樂福新店店，有時間的朋友也可以一次逛起來!

▼「裕隆城」於9/28(四)正式開幕，1~4樓是誠品生活，是亞洲最大的誠品，5樓以上則是由「新店裕隆城」自行招商，6樓、7樓則是威秀商場及威秀影城進駐，共有14座影廳及1座IMAX影廳(IMAX with Laser)，不管吃、喝、玩、樂或是運動、生活、休閒都能一次滿足!

▼開車的朋友沿著中興路直行、右轉寶中路，50公尺後右轉品牌路即可看見「裕隆城」停車場，沿途就有較清楚的指標囉!

裕隆城 停車場資訊、費用、停車折抵

▼停車場資訊如下，先讓大家參考!

B1:機車停車場，有停車位1033席，無障礙停車格21席、充電車位6席

B2、B3:汽車停車場，有汽車停車位825席，含充電車位14席、無障礙停車格17席、親子車位17席

▼停車場還算寬敞好停，因為場地還不小，大家要記好自己停車的位置，或是直接拍下來也可以!如果停滿或是覺得停車收費太貴也可以轉停附近的中興低碳停車場(汽車平日每小時20元、假日30元，機車每次10元)、綠湖公園停車場(汽車每小時30元、機車每次10元)，其中中興低碳停車場就在裕隆城正門左側，還算是挺近的。

★停車場收費資訊：

汽車:平日50元/時，假日60元/時，停車未滿1小時以1小時計，逾1小時以上，未滿半小時以半小時計。

機車:10元/時，當日最高上限50元(離場再停或跨日均重新計算)

★停車折抵：

√ 裕隆城會員停車折抵:當日累積消費滿1000元者，可折抵停車1小時，單日最高折抵上限為4小時。

√ VIP會員獨享停車福利:VIP會員單日最高折抵5小時，每月另可獲得單日6小時免費停車券2張，停車券會以電子優惠券型式發送至VIP會員APP票券匣內，但不得與消費停車折抵併用。

▼「裕隆城」不僅擁有1萬9千坪的寬敞空間，加上誠品生活精選250間品牌進駐，不僅好逛、好買又好吃，還可以來欣賞電影，可說是新店新地標無誤。

樓層介紹

▼B2~B3為停車場，B1為美食街，1~4樓則是誠品生活，5樓為裕隆招商店家，6~7樓為威秀商場、威秀影城，每層樓都有不同的美食餐廳，逛累了就可以坐下來享用一下美食!

▼美食品牌大彙整，大家可以先參考一下餐廳的樓層位置!

B1 :誠品知味市集、CONA’S 妮娜巧克力、安永鮮物、檸檬大叔、瘋一鍋頂鮮鍋物、和民手作廚房、宮福 中式功夫定食、開丼燒肉vs丼飯、韓姜熙小廚房、銀座杏子日式豬排、丸亀製麵、朱記餡餅粥店、滔味、印度風、星悅新加坡料理、初虎、繼光香香雞、凱林鐵板燒、CREMIA冰淇淋快閃、古典玫瑰園、小南門點心世界、脆大爺脆皮甜甜圈、迷客夏、饅饅好食、香‧甜生活 、六月初一 8結蛋捲、Mr. wiiwii威威醬自家製千層店KAKAKA、順成蛋糕&滷味、米哥烘培坊、莉莉安烘培坊、董師傅手工麻吉、OhChaCha 噢茶茶、Mimi’s 米米咖啡、天仁茗茶、鮮芋仙、金脆甜甜圈、Fungo芳菓堅果、淡果香、丹尼船長、葡吉手工包子、春上布丁蛋糕、左心房 leftheart

1F:誠品酒窖、MiaCucina (My Kitchen)、金色三麥、星巴克、CAFE!N、NxCoffee、matcha one (10/22前快閃)

2F:養心沙龍、青春．Aoharu Burger、默爾Pasta Pizza、英格莉莉、Open It.瑪德蓮、蘇杭365上海餐酒館

3F:新馬辣經典麻辣鍋、ChaCha 個人和牛燒肉、點點心、瓦城、時時香、涓豆腐、靜岡勝政日式豬排、NINI尼尼義大利餐廳

4F:聚聚樓（誠品行旅中餐廳）、KaMekong Hawaii 夏威夷鐵板燒、TGI Fridays、樂天皇朝

5F:TOK 盡興食光（嘉裕餐飲品牌）、一覺吐司、好丘貝果

6F:日出茶太、添好運、藏壽司、MO-MO-PARADISE、天吉屋、BELLINI Pasta Pasta、勝博殿豬排、熱浪島南洋蔬食茶堂、金碳火燒肉、京都勝牛、水剌韓式宮廷料理、東華川府重慶老火鍋、麻膳堂、星馬快餐

7F:日春木瓜牛奶

1樓 薈．生活

▼由知名藝術家黃本蕊創作的「太極尼尼」就在一樓迎接著大家，高達10米的巨型兔子擺出太極的動作，整個很卡哇依啊!

▼不管是正面、背面都可愛，大家可別錯過囉!

▼遠遠看過去有種兔子躲在叢林間的感覺，整個很有森林風啊!

▼圓形拱門搭配木色系有種歐系的質感，挑高的空間設計讓人感覺舒服不壓迫。

▼隨處可見的星巴克這裡也有進駐~~

▼來自桃園虎頭山的秘境咖啡「NxCoffee」在這裡也能喝得到，也是首度進駐外縣市。

▼有「1毫米紗織蒙布朗」之稱的MATCHA ONE也到裕隆城快閃啦~~日期自9/20-10/22，喜歡的朋友趕快把握時間!

▼「誠品酒窖」有提供法國頂級布根地、波爾多、香檳區等多國，將近4千5百款酒款，有興趣的朋友都可以來逛逛!(未滿十八歲請勿飲酒)

▼「金色三麥」也是歡聚的好地方~

▼這裡也有7-11超商，還有販售多款主題玩偶及座位區，還有OPEN將陪伴大家唷!

B1美食街

▼搭乘手扶梯來到B1美食街，穿透無遮蔽的空間感讓人用餐起來也很自在!

▼挑高的空間搭配滿滿綠意，不管是稍作休憩或是坐下來用餐都很速西!

▼美食街提供550個座席與豐富的美食選擇，讓大家可以稍作休息並填飽肚子!

▼「朱記餡餅粥」也是用餐的好選擇~

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▼來自於台中繼光街的「繼光香香雞」也很熱門~

▼超受歡迎的「銀座性子日式豬排」~當天也是大排長龍!

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▼獲獎無數的「妮娜巧克力」也是好吃又好買!

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▼「古典玫瑰園」也有提供試飲服務，送禮也很好看。

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▼「天仁茗茶」也是我們的愛，每次看到幾乎都要來一杯啊!

▼甜品「鮮芋仙」也是消暑好朋友，好吃又有飽足感!

▼另一間手搖飲「噢茶茶」也吸引不少人潮!

▼採用小農鮮乳的「迷克夏」也有進駐，生意也很好。

▼創立於1965年的順成蛋糕也進駐其中，一旁還有販售滷味，看起來也很美味。

▼「丸亀製麵」有好吃的烏龍麵與炸物，平價又美味。

▼「凱林鐵板燒」為台灣第一家百貨鐵板燒，不用花大錢也能享用得到美味的現做鐵板燒。

▼美食街還有超多知名品牌進駐，不過我們覺得招牌的字都太小了，要走近點才看得清楚~~「小南門」除了甜品之外，也有提供飯類、鍋貼等，吃起來也還不錯!

▼韓虎嘯的全新品牌「初虎」，走的是韓式料理小食專賣。

▼「韓姜熙小廚房」是正宗韓國料理，想要一嘗韓式美味來這準沒錯!

▼此外還有星悅新加坡料理、珍御蚵仔煎，想要來點小吃或是異國料理都沒問題。

▼還有滔味中式餐點、印度風印度料理，選擇還不少!

▼滔味販售的是常見的排骨飯、牛肉麵，生意也很好!

▼我們點了一個排骨飯套餐，一個雞腿飯，有四樣配菜外加辣菜脯，搭配起來還算豐富，可惜當天吃到的炸排骨可能是醃料忘了加醬油或鹽巴，只有滿滿的甜味，真的是很特別的經驗啊(笑)!

▼另外也有宮福中式功夫定食、開丼燒肉丼飯，每間生意都不錯!

▼董師傅手工麻吉，除了麻吉之外，大福也很熱銷，送禮或自己享用都很適合!

▼「金脆甜甜圈」看起來也很特別，感覺很脆口~~口水都快流下來啦!

▼座位區的設計也不錯，天花板也不單調，不過用餐時間人潮也較多，假日的話可得早點來比較容易有位子!

▼「饅饅好食」走的是網美風路線，就連蛋糕也很漂亮!

▼「天空乳酪蛋糕」是由米哥烘焙坊推出的~

▼用米做的爆米花「丹尼船長」超涮嘴，還有聯名款口味也很熱銷!

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▼「葡吉手工包子」，可以買回家蒸當早餐也不錯。

▼「米哥烘焙坊」也是很受歡迎的麵包店，選擇也不少~

▼用餐區有圓桌、方桌，人多人少都適合!

▼「和民手作廚房」是台灣和民的新品牌，有壽喜燒、定食等多元選擇!

▼日系藥妝店「松本清」也進駐囉~

▼還有快剪「QB HOUSE」，來逛街也能剪頭髮~快速又方便!

▼均一價49元的「i color」也是好逛又好買!

▼「誠品知味市集」提供在地小農好物與國際嚴選食品，吃起來更加安心不少!

▼由中藥品牌順天堂所推出的「順天本草」也有提供不少相關食品，送禮或自己享用都很適合!

▼「安永鮮物」推出熟食專賣店，也即將在近期登場!

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▼「瘋一鍋鍋物」不僅有個人鍋物可享用，還有附手搖飲，吃起來很滿足!

▼從樓上往下看也是穿透感十足，搭配圓拱造型很吸睛!

▼從地下一樓穿透到四樓的寬闊空間與挑高天井，每個角度都有不同的美好!

2樓 綻．風格

▼「Open It.」是瑪德蓮專賣，提供多種口味任君挑選。

▼UNIQLO也是日系快時尚品牌，好逛又好買!

▼綠藤生機是台灣純淨的保養品牌，捨去非必要的添加，加上必要的透明，讓大家用起來更加安心不少!

▼ONE BOY實體門市，很適合來試穿選購!

▼「蘇杭365上海餐酒館」為蘇杭集團創新的品牌，以嶄新的手法重新演繹傳統的上海菜，並加入創新中菜、年輕的餐酒館元素~

▼浪漫英倫風下午茶餐廳「英格莉莉」以超人氣豹紋厚鬆餅、鳥籠三層架下午茶聞名，也是不可錯過的網美咖啡店。

▼「默爾pasta&pizza」不僅有露天啤酒吧，也將營業時間延長至深夜，讓大家都可以來歡聚小酌一番!(未滿十八歲請勿飲酒)

▼從手扶梯看上去的景致也相當時尚，跟一般百貨有不一樣的新視野!

3樓 競．遊樂

▼精緻韓式料理第一品牌「涓豆腐」也入駐其中，燒柴暖爐結合特殊的造景，營造出一股溫馨質感。

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▼「燒肉ChaCha」主打個人和牛燒肉，一個人也能吃得很過癮!

▼結合川菜、粵菜、台菜的「時時香」，經典又下飯!

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▼泰式料理經典品牌「瓦城」也是不少人的愛，這裡也能吃得到!

▼「點點心」走的是太空科技風，設計很特別啊!

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▼「靜岡勝政日式豬排」也是人氣很旺的品牌，不僅能吃到道地的日式豬排，還有正統的玉子燒，套餐還會附上茶碗蒸、日式味噌湯，吃起來飽足又滿足!

▼「新馬辣經典麻辣鍋」也即將開幕，吃到飽的設計讓喜愛吃鍋的朋友都能吃得很過癮!

▼Funbox Toy也是小朋友最愛的玩具天堂，琳瑯滿目的玩具與公仔包準讓人捨不得離開!

4樓 光．閱讀

▼接著來到誠品文具，提供豐富的事務用品、文具等等，還能客製化鋼筆、墨水，送禮也很精緻好看!

▼走入書店迎來的是30米挑高天井的光合廣場，讓大家都能在自然天光下閱讀書籍，此外還有長達50米的閱讀大道，來這裡就能享受暖陽與書香洗禮。

▼美式餐廳「TGI Fridays」也是人氣很旺的品牌，很適合來歡聚慶生。

▼以全球首創的八色小籠包聞名的「樂天皇朝」在這裡也能吃得到，是新北第一間門市，於9/25(一)試營運、9/28(四)正式開幕!

▼一旁還能透過櫥窗欣賞師傅現場包製小籠包，看起來也很療癒啊!

▼「聚聚樓」是由誠品行旅所推出的中餐廳品牌，首度與新北登場，延續「共聚、相聚、好聚」的美好心意，推出不少人氣料理。

▼「夏威夷鐵板燒」，以花式鐵板燒料理製造出歡樂氣息，不僅可以享用美味的鐵板燒料理，還有師傅精湛的桌邊表演唷!

5樓 裕．美好

▼日系家居品牌「宜得利」也是好逛又好買~~還有不少居家好物!

▼另外也有設置汽車展示空間，之後也可以來賞車!

▼超受歡迎的日系選物「無印良品」也是相當好逛，其中服飾類也很熱銷!

▼「寶雅」販售超多美妝、生活用品、零食好物，光線明亮又帶點時尚感。

▼Wonderful Life森活木趣（木育森林）的外頭就像是個真實存在的童話世界，吸引不少大小朋友前來~裡頭以全木頭打造充滿知識、教育、互動、訓練益智發展的親子設施，溫潤又好玩!

▼「TOK」融合西式餐酒與亞洲風格，以綠色、黃色、水泥色搭配出繽紛的氣氛，靠近門邊的特有巢形包廂圓滾滾超可愛，拍照也很吸睛。

▼來自台北信義區四四南村的「好丘」也是人氣品牌，經典的貝果有推出多種口味，一旁還有拍照牆唷!

▼開幕還有買五送一的優惠，我們也買了不少回家慢慢吃!

▼源自於日本的「一覺吐司」在這裡也買得到，有提供生吐司、果醬及生吐司脆餅等，很適合買回家當早餐或送人也不錯!

▼國民服飾品牌NET也進駐其中，好逛又好買!

▼還有按摩椅可供試坐、試躺。

▼還有超大草皮馬可以坐上去拍照打卡!

6樓 威秀商場

6樓(當天尚未開放)有日出茶太、添好運、藏壽司、MO-MO-PARADISE、天吉屋、BELLINI Pasta Pasta、勝博殿豬排、熱浪島南洋蔬食茶堂、金碳火燒肉、京都勝牛、水剌韓式宮廷料理、東華川府重慶老火鍋、麻膳堂、星馬快餐等多間知名品牌!以下提供相關文章給大家參考~

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7樓 威秀影城

▼原岩攀岩館，有興趣的朋友可以來攀岩~~挑戰一下!

▼威秀影城，包括14座影廳，其中以4K雷射IMAX影廳為最大特點，搭配湖水藍色系更是呼應碧潭的意象!

▼一旁也有多間美食、餐飲，期待開幕後的新氣象!

▼「日春木瓜牛奶」也是常見的現打果汁品牌，開幕也有推出新活動!

▼湯姆熊歡樂世界，大人小孩都喜歡的娛樂場所，等正式開幕後就可以來好好玩個過癮!

「YES!LIFE 裕隆城」不僅好逛好吃，而且吃喝玩樂都可以一次滿足，還可以來看電影，也是不錯的大熱天、雨天備案，有興趣的朋友都可以找時間來逛逛唷!

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YES!LIFE 裕隆城

地址:新北市新店區中興路三段70號(附有地下付費停車場)

電話:02-29100667

營業時間:週日至週四11:00~21:30，週五、週六及國定假日前一天11:00~22:00

官網:https://www.yuloncity.com.tw/

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