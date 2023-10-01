【南投美食】野鴨谷｜水里平價人氣餐廳，團體合菜桌菜。台式中式料理推薦 - 貪吃猴的幻想

野鴨谷餐廳，南投水里合菜推薦。位於水里外環道上，是通往日月潭、集集必經之路，野鴨谷餐廳附設大型停車場，遊覽車都能停。主打的就是道地台式料理桌菜合菜，價格便宜菜色也不錯，重點師傅炒功跟味道都很好吃，每盤大家都吃個精光。

野鴨谷餐廳

地址:南投縣水里鄉中山路一段566號

電話:049-277-5416

時間:10:00~14:00；17:00~20:00

南投美食、景點好吃好玩推薦

➤南投美食推薦

➤南投旅遊景點

➤玉山主峰單攻

➤百岳、小百岳、登山步道全攻略

水里人氣餐廳野鴨谷，位於在水里外環道上，網路評價還不錯，停車方便，菜色也好吃。這天跟山友們爬完山從塔塔加下山到水里，大家都餓壞了，決定在這裡享用晚餐。

>>【南投景點】麟趾山-鹿林山-鹿林前山O型縱走

假日用餐幾乎是人潮滿滿，店家有專屬停車場跟遊覽車停車場，上百位客人沒問題，建議要先預訂才有位子

周末這間生意真的很不錯，裝潢偏舊式了一些，但他們廚房的師傅都很厲害，平價料理收服不少老饕的心。

我們入座之後等了一會兒就開始陸續上菜，我們人數也相當多，出菜速度也滿快的

南投這裡盛產山產料理，炒香菇水嫩飽滿，大火快炒相當夠味

客家小炒表現也不賴，豆干肉絲煸的夠香，很下飯

白飯秒殺神器梅菜扣肉，他們家的五花肉，瘦肉的部分比肥的還多我好喜歡，加上重口味的梅菜很下飯

青龍炒豬五花也不錯吃，這道不太會辣，油亮色澤很吸引人

南投筍子都還滿好吃的，爽脆口感

這道炸魚塊，搭配蜂蜜芥末醬跟泰式甜辣醬，鹹甜滋味很不錯

之前到日月潭吃合菜，很常見這一道酥炸溪蝦，炒椒鹽非常夠味，也很適合當下酒菜

雞湯湯頭非常甘甜，裡頭有放了些中藥材，可惜配菜料太少，不然湯滿好喝的

店家招牌烤鴨肉，外皮脆，肉多汁也很嫩，一上桌就被秒殺

蒸魚料理食材也新鮮，魚肉的肉質細嫩，單吃味道就很鮮美

飯後還有水果盤，一桌合菜差不多10道料理，我們每道菜都很捧場吃光光，難怪這間生意這麼好，我個人吃完覺得還不錯，分享給大家

店家資訊

野鴨谷餐廳

地址:南投縣水里鄉中山路一段566號

電話:049-277-5416

時間:10:00~14:00；17:00~20:00

延伸閱讀

【南投竹山燈會一日遊】燈會花海、竹山老街，街燈打卡點全攻略

【南投竹山美食懶人包】竹山老街小吃。咖啡甜點下午茶。精選美食推薦！

【南投景點】茶悅杉林｜茶葉DIY體驗，自製香Q茶包，南投親子景點推薦

【南投景點】下坪吊橋｜南投竹山彩繪吊橋、花海、自行車道

【南投景點】Cona’s 妮娜巧克力夢想城堡│南投埔里夢幻歐風古堡

【南投景點】紙教堂│參訪紙造藝術建築，南投親子景點推薦

【南投景點】日月潭文武廟│必訪IG打卡隱藏版景點！

【南投日月潭SUP推薦】日月探索立槳體驗

【合歡山群峰步道懶人包】新手入門百岳推薦，路線攻略、日出攻略、交通資訊。南投景點推薦

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧