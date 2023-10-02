網友激推！！大份量鯛魚燒，現點現烤、鹹甜口味一咬爆餡，還有少見冰淇淋鯛魚燒。甜點控快朝聖！

還在煩惱下午小朋友放學回家要買什麼點心嗎？！來尾可愛又療癒的鯛魚燒吧！ 這家莫忘鯛魚燒還結合了手搖飲、咖啡在內，複合式的經營方式讓你來這邊直接搞定下午茶！！

莫忘鯛魚燒大里店就位在大明路上，緊鄰大買家、大明高中等學區，建議大家要購買前也可以先電話預訂，畢竟這鯛魚燒可是現點現做，要是剛好遇到學生下課或有大量訂購時，才不會等太久唷!!

莫忘鯛魚燒的外觀不注意看還以為是哪家新開的咖啡館呢，外觀以輕盈的木作牆面為主，清新又簡約的門面也很好拍照。

莫忘鯛魚燒菜單，有別於其他鯛魚燒店幾乎都是以甜口味為主，莫忘鯛魚燒家可是有甜、有鹹、還有大人小孩都愛的冰淇淋鯛魚燒呢，除了鯛魚燒以外還有不少飲料、咖啡，讓你下午茶跑一個地方就通通買齊~

莫忘鯛魚燒飲料系列有原味茶、鮮奶系列、特調、氣泡飲以及咖啡，且點鯛魚燒再購買咖啡可折10元、飲料折5元！！ 菜單上也有標示鯛魚燒加熱方式，可利用烤箱、氣炸鍋、微波爐以及電鍋等等來輕鬆加熱唷!

內用區以高腳椅座位+可愛LOGO襯底的時尚米白牆板為主，完全就是用來拍照的背景，點個鯛魚燒、飲料坐在這邊享受下愜意的午茶超幸福!

莫忘家的鯛魚燒不會先烤起來擺著，而是強調”現點現烤“，要讓每個人拿到手都是熱的唷！所以大量訂購或不想等候的朋友，建議你可以先電話預訂唷!! 下圖是客人訂的好事會花生鯛魚燒，以獨家的花生醬弄成塊狀放入，但在吃時卻有讓人驚訝的爆漿流沙狀態，是小凉很推薦的口味之一。後方是萬丹相思Q(屏東紅豆+麻糬)，喜歡吃QQ的口感你絕對不能錯過這口味!

製作鯛魚燒的每一步驟都很用心，而且在一旁看過程也很療癒。不管是外皮的撫平均勻麵衣或是內餡的飽滿給料，最後的壓合再一起都很仔細，最後呈現的就是超好看又美味的鯛魚燒。

仔細一看那魚身的鱗片超明顯，而且魚頭部分也很生動，剛做好的鯛魚燒會靜放在一旁吹涼再裝袋唷!

鯛魚燒再稍微地放涼後，就會裝入可愛的麻繩紙袋內，不只是提著就走也好好拍～～且紙袋後面還有口味標示，就算一次買很多個回家也不怕找不著自己想吃的口味唷!

剛拿到手的鯛魚燒外皮酥脆、內側又不失濕潤度，是最佳品嚐的溫度唷！

珍珠卡士達鯛魚燒口感不同於台式雞蛋糕很厚實，外表酥脆中還帶著一點點嚼勁，加上如同布丁般的軟嫩卡士達醬，奶味香甜濃郁，珍珠的Ｑ彈讓咀嚼間散發出黑糖的香氣，也讓味道更有層次~

好事會發生鯛魚燒，以獨家花生醬弄成塊狀放入麵糊內烤至金黃，鯛魚燒直接對半切，炸出來的餡料直接流下來，吃的時候要小心燙口。花生餡甜而不膩，更帶有一點討喜的顆粒，縈繞在齒間的花生香韻，有著讓人不想停口的魔力，更是小凉力推的必點口味。

熔岩巧克力鯛魚燒，本來以為巧克力口味的會讓人膩口，沒想到甜度並不高，香氣濃郁迷人卻不甜膩，加上內餡，在吃時一不小心就爆漿咧～～

餅皮也不會乾，放涼依舊帶有微Q度的濕潤感，讓人一吃就成主顧！

酥福鯛魚燒是以千層酥皮為基底來壓出酥香的鯛魚燒造型唷!!

剛烤好的酥福鯛魚燒，金黃色的外皮看起來很是吸睛呢

不僅可以當下午茶，拿來當正餐好像也不賴捏!!

萬丹相思Q，紅豆內餡細膩又綿密且帶有微微顆粒感，咀嚼中不僅有豆餡香氣，加了麻糬及酥皮在口感上更為豐富不已，不得不說紅豆與麻糬的組合頗搭。

白醬佐嫣薔的內餡是以白醬為基底，再加入培根、玉米以及香腸，跟著千層酥皮一起入口，那酥脆的外皮帶點奶香加上白醬的濃郁更是一絕，咀嚼間配料的鹹香更融合為一，涮嘴到讓人不想停口，想不到鹹口味的鯛魚燒一點都不輸給甜口味呢

鯛魚燒中少見的冰淇淋口感，在莫忘鯛魚燒這邊有推出雪菓燒，目前口味有法式焦糖以及芒芒夏日，且不定時還會推出季節限定口味唷!!

雪菓燒的包裝也相當的可愛捏~~ 買一些去親朋好友或姊妹家當午茶也不賴，但小涼是直接先將自家的冷凍庫填滿XD

一次開箱兩尾雪菓燒啦! 跟現做的鯛魚燒一樣有著整尾的可愛模樣~

雪菓燒-法式焦糖，外皮較厚實一點、口感偏鬆軟，但搭上沁涼的焦糖冰淇淋，冰冰涼涼的吃相當消暑唷!!

雪菓燒-芒芒夏日，這一款是搭上果香味十足的芒果冰淇淋，也是我家小朋友最愛的口味之一，且雪菓燒的甜度掌控的嘟嘟好，所以給小孩吃也能很安心。

要來說這鬆軟的餅皮口感，就有點像似厚實的雞蛋糕般，但在鬆軟度上又微微的Q香，總之你一定要試試，絕對讓你消暑又幸福~

購買雪菓燒忘了帶保冷袋也沒關係，現場有販售可愛的保冷袋只要$50元唷!

炎熱的午後很適合來一杯盛夏芒果青，有著不少的芒果果肉、芒果醬來搭配青茶，要喝前一定要搖一搖，讓芒果的甜融合茶香，喝起來味道會比較嘟嘟好又清爽唷!!

冰拿鐵，一開始湧入的是圓潤香醇的咖啡，濃厚中啖出淡雅的牛奶香氣，滑潤順口加上冰涼搭上鯛魚燒超讚!

旺來氣泡飲，喝起來不僅有氣泡感的沁涼口感，還有獨特的鳳梨果肉香氣交織，清爽止渴呢

莫忘鯛魚燒的飲料杯相當的可愛，絕對是買給姊妹們的午茶中，最有療癒效應的啦!! 還在等啥？？還不手刀打電話預訂，以免現場久候啊～～

莫忘鯛魚燒 大明店

電話：0972-895041

地址：台中市大里區大明路257號

營業時間：11:00~20:00

臉書粉絲頁：莫忘鯛魚燒

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