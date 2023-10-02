桃園中壢拉麵推薦【藏心食堂】中壢sogo商圈美食~超浮誇蒜頭蛤蠣雞拉麵。壽喜牛肉丼飯/咖哩飯套餐可免費續蘿蔔雞湯(食記+MENU+停車資訊)

桃園中壢拉麵推薦/中壢sogo商圈美食【藏心食堂】超浮誇蒜頭蛤蠣雞拉麵可加價升級海陸拉麵套餐。壽喜牛肉丼飯/咖哩飯套餐附湯品可免費續蘿蔔雞湯(食記+MENU+停車資訊)

這家拉麵專賣店炙叉燒肉片有厚度又入味。炙燒雞肉串配拉麵或飯食好吃!

藏心食堂拉麵咖喱丼飯

電話: 03-433-1700

營業時間:(一~五)11:30~15:00;17:30~21:00（六日) 11:30~21:00

地址: 桃園市中壢區慈惠三街108巷10號1樓

粉專: 藏心食堂

最近在中壢sogo吃了一家新開幕火鍋店消費有 送肉盤 好康。 網友看到小紫食記推薦我位在sogo附近『藏心食堂』湯頭醇香浮誇料多多『蒜頭蛤蠣雞拉麵』要小紫下次有來中壢可以吃看看。趁哥放假揪他來中壢賞遊(世界客家博覽會)午餐就選網友推薦的藏心食堂嚐鮮趣!!

除了內用也可外帶或點Uber Eats外送！

用餐環境 分成板前區與2~4人座位

老闆剛剛送餐時詢問鄰桌客人對今日餐食滿意度？

很用心聆聽客人給的建議(我們後來也有被問到 )聽店家說: 未來會開放更多4人座位讓饕客有更舒適的用餐環境(店面後方還有閒置空間)目前正在裝潢4人座位區、以後內用座位會多更多喔！

好康報報: 店家粉專按讚+分享貼文或google星評秀給店員查看(送)瓶裝飲品乙瓶或溏心蛋1份

(剛剛在自助機台點餐時~沒注意看店內公告

不曉得有這好康~點好餐才看到板前座位區貼的好康送活動。

我們一個換飲料、一個換溏心蛋

如果您也想(打卡分享或評論)

點餐時套餐附餐選項可以避開溏心蛋改點其它附餐! 才不會變成1次吃兩顆溏心蛋(每日蛋量吃超標)!

點餐方式: 分櫃台點餐與自助點餐機點餐兩種

餐桌上有紙本菜單!

老闆很可愛~我們進店時很有禮貌的告知因店內員工剛剛出車禍導致今日人手不足(店員忙於製餐)沒有專人為客人『櫃檯人工點餐』so請我們選好座位後在『自助點餐機點餐』

若有不懂的地方(不曉得怎麼點選？)可詢問店員

他們會即時指導也希望未來(客人)都能多多利用『自助點餐機』點選內用或外帶餐食、尤其是在服務人員不足時(客人自助點餐)他們更能專心製餐增加出餐速度。

藏心食堂MENU

2023-9/24拍攝避免日後菜單內容或價格更新(僅供參考)請以現場(菜單)為準

內用~自助點餐機(點餐)方式:

先自己找座位(坐) 桌號)避免等等餐食送錯桌、點好餐就 『不能』任意更換座位喔! 看清楚您的()避免等等餐食送錯桌、點好餐就』任意更換座位喔! 到(點餐機)點餐(只收現金) 千元紙鈔有找零 不收服務費

點餐機分成: 雞湯拉麵/創意拉麵/日式咖喱/壽喜丼套餐/藏心小菜/限量系列/飲品系列 (7大選項)

餐食有附相片~每款拉麵看起來都好誘人

但...大仁哥今天是衝著朋友推薦的蒜頭蛤蠣雞『創意拉麵』而來

小紫原本想點『辛味炙叉燒拉麵吃』飯食控的我看到有賣丼飯與咖喱飯(頓時猶豫不決)最後點丼飯嚐鮮(等~下回再訪再點辛味炙叉燒拉麵或咖喱飯)吃唄

自助點餐機~怎點餐？

先按『餐食分類』再『選擇』餐點 選擇餐點『作法』再選『數量』幾份？ 按『去結帳』 選擇『內用』或『外帶』內用需點選『桌號』 投入紙鈔或錢幣『找零』抽取『點餐單據』

點餐機頁面有『餐食之介紹』還可加價升級套餐、螢幕可觸控上下滑動做點餐之選擇

調味若( 不加蔥)記得在點餐時就先『勾選』喔！

小紫點的壽喜牛丼套餐 (含:小菜3選1+湯品+飲品4選1)

點選完想吃的餐食(按確認前)記得再滑動『螢幕左上角』餐點明細、看看有無漏點或數量多按的情形？(確認無誤)即可點選您坐的『桌號』結帳

點餐機100元、500元、1000元紙鈔都有收

(若需找零) 記得在『找零糟內』拿走找您的錢幣並抽取『餐點明細表』放餐桌

單人用餐 板前有許多座位

2~4人桌底下有置物籃可放包包或外套

假日外食~不愛用餐尖峰時段人擠人或久候的大仁哥(刻意選中午1點半以後~離峰時段來吃)

(藏心食堂)六、日中午不午休(全天營業)

頗受親子家庭喜愛~親子用餐畫面好溫馨

餐具(碗/筷/匙)自取

有兒童餐具(碗叉匙)親子用餐不用擔心孩子不小心打破碗

想增添拉麵湯頭或丼飯香氣『日本S&B七味粉』自行取用！記得物歸原位

冰檸檬水~自助無限喝!

餐食單據放餐桌上 即可坐在位子上候餐(服務生)會將餐食送上桌(餐具須自取)

半開放式廚房 我在餐具區拿餐具時(偷拍了一張) 廚房看過去整潔乾淨、不雜亂

蒜頭蛤蠣雞拉麵 $260元

真的如推薦網友所言滿滿蛤仔+去骨雞腿肉塊(海陸主食)多到看不到下方的拉麵啦！

點拉麵可加價110元升級『拉麵套餐』多了 2片炙叉燒肉片+1顆溏心蛋+1瓶30元飲品(口味自選)

升級套餐的飲品(可樂/美粒果/雪碧/原萃日式綠茶) 4選1

(下圖) 蒜頭蛤蠣雞拉麵升級套餐(餐食合照)

炙叉燒肉片*2片 有厚度、不是切薄薄的叉燒肉喔！

溏心蛋 泡漬的相當入味、愈嚼愈香

哥將加價升級的炙叉燒肉片與溏心蛋放進(蒜頭蛤蠣雞拉麵內) 立馬變成一碗超浮誇豪華海陸拉麵

湯頭入口帶著順口蒜茸香蔥花香與濃郁回甘雞高湯韻味及蛤蜊鮮甜味!

喝完不會口乾舌燥

餐畢詢問店家營業時間資訊時；老闆問我們餐食還合口味嗎？

有任何餐食建議他們都非常樂意聆聽並做調整修正與改進!

哥誇讚『雞湯』好喝!

老闆靦腆地自介: 原本從事鐵板料理師傅工作10多年的他一直有創業的夢想後來選在這裡(慈惠三街)開了有別於其它日式拉麵店湯頭韻味；加入自創『台日湯頭食材mix混搭拉麵丼飯專賣店』選用老母雞熬煮"雞白湯"不加味精、不加速成調味粉；只想以健康醇香回甘『雞白湯』擄獲客人的胃與味！

蛤蠣雞拉麵『高湯』加了蒜茸後比吃(熱炒店的)蛤蜊雞湯還來的濃郁醇香迷人

拉麵口感 軟中微Q

不是正統日式拉麵那種彈牙嚼感! 比較像台式拉麵口感！

炙叉燒肉 外層一圈肥肉將內層的叉燒瘦肉給包覆住(厚度至少有0.4公分厚) 帶著鹹甜鹹甜炙烤醬香與白芝麻堅果香；叉燒肉很入味肉質嫩且不柴口

這碗創意拉麵 除了蛤蜊多多外；雞肉份量也超多

帶皮去骨雞腿肉、厚切成塊狀、肉質鮮甜Q嫩、沒有肉腥味

創意拉麵裡頭配菜有娃娃菜與玉米筍。蛤仔肉鮮又甜

自助點餐時我們有+70元 單點炙燒雞1份/2串

炙燒雞肉串屬重口味串物~先滷後串再炙烤

若小紫沒看錯~這應該是選用(帶皮去骨雞腿肉)滷串炙燒！

當飯食配菜很下飯、也可搭著拉麵吃

(因為)我剛剛點餐時有看到(點餐機)拉麵選項有一道『蒜味炙燒雞拉麵』主食相片好像就是這串物喔!

單吃~鹹香嫩Q

哥搭拉麵吃~覺得湯頭與炙燒雞肉很麻吉(味道很合)

完食~ 隨餐附的裝蛤蠣殼空盤裝滿滿蛤仔殼~我沒細數(看起來至少有30顆) 創意拉麵湯頭有蛤仔的鮮與雞白湯的醇香！哥覺得好吃~整碗拉麵吃光光、吃的超乾淨!

我點的壽喜牛丼套餐 $250元

壽喜套餐含:湯品+小菜(3選1)+瓶裝飲料(4選1)

另外也有『咖哩套餐』可點食。咖哩套餐含:湯品+瓶裝飲料(4選1)

壽喜丼會附半顆溏心蛋

這碗飯食也是肉舖滿滿、滿到 看不到下方的丼飯

壽喜燒洋蔥絲軟中帶脆、鹹甜鹹甜很夠味

藏心食堂壽喜丼口味偏重! 牛五花肉片很厚很入味

不是薄切肉片也不是組合肉

口感像先煮半熟待客人點餐時再加熱到完美熟度之壽喜牛肉片so出餐後口感有一點兒柴口

餐後老闆詢問我們今天餐食是否合味時？

我有反應壽喜牛丼很入味，但肉煮太熟!

老闆解釋因最近人手略不足、員工難請(為了在尖峰時段)提升出餐速度、他有先將一部份壽喜牛五花煮半熟、待客人點餐時再放進醬汁內續煮至熟可能(二次加熱)導致厚切牛肉片略顯柴口。他會修正製程，待客人點餐時(再將牛五花肉片+壽喜醬+洋蔥絲)現煮讓丼飯肉質有軟嫩感

丼飯澆淋很多壽喜醬汁 很夠味

小菜(薑醬番茄/溏心蛋豆腐/麻油娃娃菜)3選1

薑醬番茄

看到這盤小菜~讓我憶起台南蕃茄切盤~薑汁番茄古早味

夾一片番茄切片在碟子內來回沾佐店家特調『薑醬』吃在嘴裡有薑泥香又有醬油膏+砂糖鹹甜鹹甜甘甜古早味~好懷舊！

飯食套餐均附一碗『蘿蔔雞湯』喝完~可免費續湯喔!

大部份賣日式料理拉麵店附的湯品都以(味噌豆腐湯)居多

這兒附的蘿蔔雞湯~料多湯好喝

紅白蘿蔔片使用雞湯煨煮的相當透又入味! 趁熱喝~嘴裡滿是雞高湯醇香味蕾+蔥花更香更順口(喝的出~不是粉調~湯品味道)真的有使用雞肉熬煮而成的『雞湯香』

真的很好喝!

剛剛服務生送餐時有說: 蘿蔔雞湯可免費續!

我喝完真的端著湯碗請店員幫我續1/3碗湯

結果~店家真大器直接端了6分滿(含超多蘿蔔片)雞湯端送到我桌前來! 湯好喝~呼嚕呼嚕喝的我好飽!

單點 麻油娃娃菜 $50元

一顆對半切! 這娃娃菜很多汁、感覺好像也是使用雞湯燙煮(口感軟中帶脆)娃娃菜上方淋麻油、入口滿是"麻油香"

單點 柚香蘿蔔 $50元

老闆說：這是他們自漬(不是買小菜漬物成品) 厚切蘿蔔淡淡柚香、多汁脆口~吃重口味拉麵或壽喜丼餐食後吃一塊~頗有解膩效果

單點 黃金泡菜 $50元

以包心白菜醃漬 酸酸甜甜超開胃 （推推~）

要謝謝網友熱情的推薦這家浮誇『蒜頭蛤蠣雞拉麵』!

我們才能趁來中壢賞遊『世界客家博覽會』時就近來這兒用餐嚐鮮

藏心食堂拉麵系列(創意~蒜頭蛤蠣雞拉麵)除外配菜均含: 蔥花/豆芽/木耳/番茄/玉米筍/海苔/溏心蛋

餐後詢問MENU資訊時老闆有聊到：

最近會新增『酥脆炸雞、日式炸蝦、可樂餅...等單點炸物餐食』

若下次再回訪: 我們想點『鹽味灼白蝦拉麵、辣味炙叉燒拉麵、咖哩雞套餐及新推出的炸物』吃

每週四公休

(平日五~三) 中午"有"午休

(六、日)全天營業~不午休! 若假日離峰時段下午3點多來藏心食堂也吃的到拉麵、壽喜丼、咖哩飯喔！

開車『藏心食堂』店前方慈惠三街『108巷』步行約110公尺有一個大型露天付費停車場(可停)

108巷往收費停車場方向(途中)右手邊有一座溜滑梯、爸比媽咪帶小寶貝吃飽後可以在此短暫曬小孩！

七和一街、慈惠三街158巷(路口旁)日月亭中壢七和停車場

停車費: 1小時40元/半小時20元(12小時120元)

蒜頭蛤蠣雞拉麵+加價升級套餐很豐盛! 台日mix拉麵湯頭口感味蕾不輸正統日式拉麵喔!

蛤仔控~ 可以找時間來中壢嚐鮮趣!

::繼續閱讀::

​更多小紫吃喝玩樂美味食與遊記

追蹤小紫IG ​https://www.instagram.com/duck303088/

​更多桃園『中壢內壢區美食』吃吃喝喝 ​

更多桃園『 八德區美食 』吃吃喝喝

更多『桃園旅遊景點』趴趴go

​更多桃園北橫『復興區美食』吃吃喝喝

​更多『桃園區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『 南崁蘆竹區美食 』吃吃喝喝

​更多桃園『 龜山區美食 』吃吃喝喝

​更多桃園『楊梅新屋區美食』吃吃喝喝

更多桃園 『 大溪區美食 』吃吃喝喝

​ 更多桃園『龍潭平鎮區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『觀音大園區美食』吃吃喝喝

桃園火鍋推薦/中壢sogo美食【汆鍋上選鍋物中壢sogo店】超值雙人海陸火鍋套餐/開幕加送肉盤+LINE好友送大天使紅蝦(汆鍋上選鍋物菜單)

中壢美食/中原大學早午餐【豪秋吐司】桃園好吃手作漢堡排吐司專賣店/中壢早餐下午茶/野獸三明治內餡超豐富(MENU+停車資訊)

寵物友善/不限時咖啡館【紅菓咖啡x齊食】好吃手作爆漿麵包/司康(齊食蛋黃酥)

​ 桃園平價小火鍋/自助吧無限吃到飽【逸小鍋鍋の物-中壢健行店】超過27種葷素食火鍋口味~肉品海鮮買一送一/個人鴛鴦鍋/粵式胡椒鍋(食記+菜單)

桃園中壢甜點推薦【MOFA魔法氛子】好吃千層蛋糕/生日蛋糕/內用不限時/有插座wifi；送禮慶生4吋蛋糕2~3人享食嘟嘟好(中原夜市甜點)

桃園好喝飲料/中壢手搖飲【放空SPACED OUT新生店】嚴選台灣好茶/100%水果原汁特調水果飲/自熬蔗糖/Q彈白玉珍珠。消費集點享優惠/有外送

桃園好吃炒飯/中壢內壢美食【龍巢飯麵館】櫻花蝦炒飯/紹興炒飯/蝦子炒飯/麻油豬心炒飯, 元智大學美食(食記+菜單)

團購宅配美食【逸小鍋麻辣鴨血料理包】桃園火鍋店招牌麻辣鴨血加熱即食/露營/宅自煮(湯底加水稀釋+食材)麻辣鴨血火鍋輕鬆上桌啦!

每個人對拉麵丼飯餐食口味喜好不盡相同。9/24食記心得僅供參考 ， 營業時間、餐食實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記嗎？加入 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 幫我按個讚+追蹤，一起趴趴走找尋下一站美食和景點go