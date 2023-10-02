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逢甲大學CP值超高的夜市牛排館-職人牛排-逢甲總店

2023-10-02 20:23:35 Hayli Ann 人氣：104
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窩客好文

Hayli Ann

發表篇數：98篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：職人牛排-逢甲總店
phone04-2452-3510
place台中市西屯區文華路277號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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逢甲大學CP值超高的夜市牛排館-職人牛排-逢甲總店

待在台北那麼久嚴重身心俱疲了~難得有機會能來台中換換環境，

跟著媽媽跟弟弟一起坐高鐵直達車的後遺症，到今天才緩和下來~好暈@@

 

休息一下，結果一路睡到晚上被肚子叫起床，我真的好餓喔~

 

最近看了很多台中在地部落客介紹這間職人牛排，份量大CP值高

經過好多次都撲空，但就在禮拜天，職人牛排有營業，真的是謝天謝地了QQ

逢甲大學CP值超高的夜市牛排館-職人牛排-逢甲總店

一份排餐最低只要$160，這價格簡直便宜到傻眼貓咪ㄟ!!!

逢甲大學CP值超高的夜市牛排館-職人牛排-逢甲總店

餐具三件套+擋排餐熱氣的餐巾紙就是夜市牛排的標配

逢甲大學CP值超高的夜市牛排館-職人牛排-逢甲總店

逢甲大學CP值超高的夜市牛排館-職人牛排-逢甲總店

飲料機，排餐醬料妥妥正常發揮

逢甲大學CP值超高的夜市牛排館-職人牛排-逢甲總店

但這玉米濃湯真的讓我有點不知所措

因為玉米濃湯上面飄了一粒一粒的，家人都以為是小米粥XD

詢問過老闆娘才知道那是玉米醬

逢甲大學CP值超高的夜市牛排館-職人牛排-逢甲總店

媽媽點了一份海陸排餐(比目魚+雞腿排 )$270

這價格!這份量!真的是佛心來著~

逢甲大學CP值超高的夜市牛排館-職人牛排-逢甲總店

這是我點的嫩煎豬排 $160

雖然圖片上看起來超小，但實質上真的是妥妥的大份量，

底下的麵真的超級多!吃完一客真的飽到天靈蓋~

 

吃完職人牛排真的超滿足，接著就跟媽媽和弟弟一起散步，

走去看雙十國慶煙火施放地點~

 

不得不說，一客夜市牛排，在台北隨便就要$220以上。

而且分量還小還吃不飽到讓人想客訴的程度!!! 

 

職人牛排真的是太讚了!

 

職人牛排 逢甲店

地址： 407台中市西屯區文華路227號

周一至周日11:30–13:30, 17:00–23:00

電話： 04 2452 3510

外送平台: foodpanda、ubereats.com

文章標籤

逢甲美食推薦 職人牛排逢甲店 CP值最高的夜市牛排 逢甲大學平價牛排館
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Hayli Ann

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