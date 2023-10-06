竹東三兄弟人氣小籠包之一！高高在上的蒸籠塔超吸睛！

今天小米來到竹東的唐辰小籠包嚐嚐超人氣的排隊小籠包

這是竹東三兄弟人氣小籠包其中一間，另外兩家分別是下公館和圓環的小籠包，三兄弟各自經營，也做出不同特色

小米會花時間將三家蒐集完畢，再逐一分享給大家。

唐辰小籠包是厚皮小籠包的代表，究竟高人氣的秘密到底是什麼呢？

快跟著小米一起去看看吧。

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👉唐辰小籠包位置及停車方式

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唐辰小籠包位於長春路二段靠近商華街，每次經過都能看到排隊人潮。

👉唐辰小籠包環境介紹

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一進門就可以看到高高在上的蒸籠塔

多位店員已經努力不停地製作小籠包了，不過人潮眾多，還是需要耐心排隊等候~

熱騰騰的小籠包光看就很爽

店家堅持現桿麵皮、現包、現蒸，製作美味的小籠包~

等待的過程中看到店員們不停地包著小籠包，新鮮的蔥肉內餡就是小籠包的美味所在

色澤鮮紅的豬肉內餡看起來很誘人，讓小米相當期待~

店家沒有提供內用，外帶的話醬料就自行取用打包囉。

重口味的朋友絕對不容錯過香辣十足的豆豉辣椒

👉唐辰小籠包菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

小籠包一籠10顆80元（可以叫半籠)，一顆8元跟市價差不多，另有豆漿、奶茶可以搭配。

👉唐辰小籠包用餐心得分享

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今天來竹東趴趴走遇到不少粉絲呢

這一位是從竹東搬去竹北的粉絲，每個禮拜都還是會來吃小籠包過過癮呢！

如此有人氣的小籠包必然有它受歡迎的原因~

小籠包(80元/籠)搭配豆鼓辣椒醬就是完美

小籠包挺飽滿的，加上豆鼓辣椒的香氣有1+1大於2的效果。

小籠包外皮屬於厚皮，有Q帶嚼勁的口感和麵香

內餡屬於清爽的口味，吃得到豬肉原始的甜味和蔥香，喜歡重口味的朋友可以加上醬油和辣椒提味。

吃小籠包就是要配上冰豆漿(15元)，甜度屬於微糖和半糖之間，口感挺順滑的。

一籠小籠包配上豆漿就可以讓我們飽到中午喔 XD

以上是小米的心得分享，包子系列持續收集中，如果大家有推薦的店家，歡迎私訊小米提供美食店家喔！

👉唐辰小籠包營業時間地址

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🌟店家資訊：唐辰小籠包

🏠地址：新竹縣竹東鎮長春路二段40號

☎電話：0932 119 427

⏰營業時間：05:00–11:00 (周一公休)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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