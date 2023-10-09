全台口味最多的歐風手工餅乾就在這裡！超人氣秒殺酥及手工餅乾

瑪莎拉手工餅舖是我看過全台最多口味、最健康美味的手工餅乾店了

老闆娘曾芝毓人稱「手工餅乾阿姨」，有50年烘焙經驗，始終堅持使用最高級的原料，像是法國AOP頂級奶油、日本海藻糖、頂級可可粉等等，手工製作出一片片健康、安心的餅乾。

40多年來總共研發了超過200款餅乾，更是知名企業、飯店、咖啡廳指定合作的店家

他們家的招牌「秒殺酥」，更有每月熱賣超過30,000桶的超強銷量，純手工製作的工法，奶香超濃郁，還不會油膩，難怪被稱為秒殺酥。

今年中秋節推出的【桔日15手工餅乾禮盒】，裡面竟然可以一次吃到15款手工餅乾！其中包含了超人氣秒殺酥和13款最熱賣的手工餅乾，還有中秋限定的金桔手工餅乾

讓大家在中秋節不再只有蛋黃酥和鳳梨酥或是中式糕餅可以選擇。

快跟著小米一起去看看吧。

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👉瑪莎拉手工餅舖-台中大甲旗艦店位置

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瑪莎拉手工餅舖位於大甲鎮瀾宮附近，門市有附設停車場，開車來很方便停車。

工廠與店面合一，每日純手工製作，讓客人可以吃得到最新鮮的手工餅乾。

👉瑪莎拉手工餅舖-台中大甲旗艦店環境介紹

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走進店裡讓人很驚艷，歐風裝潢加上溫馨暖光，就像來到歐洲風格小店一樣

店內還有設置休息區，典雅的氛圍很好拍照喔

經過店員介紹才知道，原來老闆娘已經有超過50年的烘焙經驗，以前還曾帶著餅乾，踏遍全台各大專院校，跋涉台灣大大小小的火車站，招呼客人試吃餅乾~

也因為這樣不少客人一試成主顧，有些甚至從學生時期，吃到現在都已經結婚生小孩了！回購率真的超高呢

這裡是小米看過全台最多口味的手工餅乾店鋪了

琳瑯滿目各種口味的餅乾，整齊放在玻璃罐裡，就像是歐風高級版的柑仔店 XD

一進到門市，可以看到滿滿的手工餅乾整齊排列在玻璃罐中，小米認真算了一下，現場大概有50款左右的餅乾，來到門市可以試吃餅乾，試吃到喜歡的口味再買喔

我們當天抵達門市已經接近打烊時間，剛好遇到廠長為我們做介紹，讓我們邊試吃，邊為我們詳細的介紹，廠長說當他看到客人滿足地吃著餅乾就很開心了~

這裡還可以任意搭配喜歡的口味，挑選好喜歡的口味後跟店員講，店員就會用盒子美美地盛裝。

如果有選擇障礙的朋友，可以直接購買現成的禮盒

這裡有精美的喜餅、伴手禮盒包裝，送禮自用兩相宜喔

近期瑪莎拉的甜點輕食區在試營運，大家到大甲遊玩，來這邊買完伴手禮後，可以坐在這裡吃餅乾、甜點，或是輕食，喝飲料享受愜意的午後喔！

還有網美拍照區，可以在這裡拍美美的照片

小米買了兩大袋帶回家開箱，中秋節快到了，小米要推薦大家中秋禮盒囉

👉瑪莎拉手工餅舖-中秋限定禮盒

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中秋限定禮盒有超多種選擇，除了有秒殺酥、手工餅乾外，竟然還有老闆娘的私房蛋黃酥，小米當天在門市剛好有試吃到剛出爐的蛋黃酥，真的超好吃！

目前官網也可以訂購喔～

大家可以點擊網址訂購 https://marcella-cookies.com.tw/category/cookies-gift

👉瑪莎拉手工餅舖-台中大甲旗艦店用餐心得分享

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來開箱吧！

精美的禮盒加上多款美味可口的餅乾，送禮真的很有面子

小米超推薦杏仁千層秒殺酥，有原味、巧克力、伯爵紅茶、玫瑰、焦糖，總共5種口味，有單罐獨享桶(110g)、超值分享桶(350g)2種規格可以選擇，也可以選擇多入組合。

聽說秒殺酥這名字是客人取的，因為太好吃所以一下就秒殺，小米只能說這名字真的名不虛傳啊～

秒殺酥多入組小米首推「秒殺酥明星熱銷四入組」，組合裡面包含3款最熱銷的口味(原味*2+巧克力*1+伯爵紅茶*1)獨享桶 特價1050元 (原價1445元)，加上精美的燙金提袋，送禮真的超有質感～

可愛精緻的桶裝設計，附有提把可以直接帶著走

獨享桶份量剛剛好，適合一個人獨享慢慢吃，不會有吃不完還要放在冰箱的困擾。

可可愛愛的桶裝送給心儀的女士也很適合喔

秒殺酥使用比利時空運來的天然奶油、日本海藻糖，因此甜度上吃起來不會太甜，一口咬下後，滿滿的奶油香氣在口中散發開來，爆炸多的杏仁片更增加了秒殺酥的酥脆口感，真的是香酥脆三種口感一次擁有。

一口一個剛剛好，一不小心就秒殺了 XD

光看這爆量的杏仁片和層次分明的千層，就讓人口水直流

一口咬下有蓬鬆脆度，加上濃郁奶油、杏仁香，不會太甜很涮嘴，是下午茶和追劇零食的首選

除了原味以外，還有巧克力和伯爵紅茶口味。

伯爵紅茶秒殺酥表面看得到茶葉研磨而成的紅茶粉，除了蓬鬆的千層口感，還有淡淡的茶香，喜歡茶香的朋友可別錯過~

巧克力口味有濃郁的巧克力香，小米很推薦喔

一次就能享受三種不同的風味，是中秋送禮最棒的選擇

中秋節限定桔日15手工餅乾禮盒，包含秒殺酥、中秋限定口味金桔手工餅乾和13款最熱賣的手工餅乾 特價560元 (原價680元)。

去年首推3000盒，不到20天就全數完售，可見有多受歡迎

如此澎拜的組合加上精美的包裝，送禮自用兩相宜

店家精選15款最熱賣的口味，每片餅乾採獨立包裝，不論保存或分食都很方便

秒殺酥小包裝可愛又精緻，也很適合分送作為小禮物喔~

中秋獨家限定的金桔手工餅乾，選用民雄三代傳承的金桔果乾及金桔粉製作，每一口都有金桔鹹酸甜的滋味，還吃得到金桔果乾呢

各式手工餅乾搭配美美的擺盤，再泡上一杯熱茶或咖啡，在家也能有如同貴婦般的午茶享受

經典香蒜一口咬下口感酥鬆，加上濃郁的蒜香，挺涮嘴的，是鹹口味餅乾的首選

起司雲雀口味，餅乾上有一隻小鳥圖案，以手工餅乾阿姨原名為發想創作。

一口咬下鹹香的起司風味在口中四溢

可可黑玫瑰有漂亮的玫瑰花樣，口感酥脆，微苦帶甜的可可風味，巧克力控可不能錯過

咖啡胚芽加入咖啡粉和胚芽粉製作，咖啡香醇在口中四溢，會越嚼越香喔~

可可巧豆店家用料不手軟，加了很多巧克力豆，濃郁奶香和巧克力香氣結合，是經典不敗的美味

伯爵紅茶餅乾表面看得到斯里蘭卡紅茶葉細磨的紅茶粉，濃郁的茶香加上杏仁角增加口感，配上一杯熱茶更棒唷！

芝麻全麥有濃郁的芝麻香，不甜不膩，是小米的最愛。

濃郁乳香吃得到最純粹香醇的奶香，是小朋友最愛的口味

乳香可可加入頂級可可粉，一口咬下有濃郁的可可和奶香，是老饕的首選

女士們最愛的綜合果乾，有酸甜的果香~

葵花玫瑰加了玫瑰花瓣和葵瓜子，有清香葵花子和淡淡玫瑰香氣，讓小米少女心都噴發了

靜岡濃抹茶一口濃曲奇使用100%靜岡抹茶，一口咬下有多層次的茶香，微甜不膩~

口感酥脆還不易碎喔！

以上是小米的心得分享，瑪莎拉手工餅舖的中秋限定禮盒，不僅有阿姨私房的蛋黃酥，還有健康美味的手工餅乾和秒殺酥，有別於傳統中式月餅，推薦給想送禮的你們~

大家有機會來到大甲遊玩，一定要來瑪莎拉手工餅舖嚐遍所有口味的餅乾，如果有時間，也可以到內用的甜點輕食區，點一杯咖啡或飲料，享受愜意的午茶，是很棒的休憩地點喔！

👉瑪莎拉手工餅舖營業時間地址

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🌟店家資訊：瑪莎拉手工餅舖-台中大甲旗艦店

🏠地址：台中市大甲區大安港路321號

☎電話：04 2687 6578

⏰營業時間：09:00–20:00 (全年無休)

官網：https://marcella-cookies.com.tw/

粉絲團：Marcella 瑪莎拉手工餅舖

➡️現金交易/無收取服務費

🌟店家資訊：瑪莎拉手工餅舖-台南新營店

🏠地址：台南市新營區中山路157號

☎電話：06-6320549

⏰營業時間：10:00–21:00 (全年無休)

🌟店家資訊：南投半山夢工廠專櫃

🏠地址：南投縣南投市工業南六路6號G樓

⏰營業時間：10:00-18:00(每周二公休)

👉竹北遠百吃什麼？➡️

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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