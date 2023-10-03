台中水產商開的火鍋店！裝潢普通，海鮮超厲害，飲料杜老爺無限享用～

台中愛吃火鍋的朋友，你們一定對這間不陌生！位在南屯的菁選涮涮鍋，我們已經吃了好幾年，價格實在又新鮮，每次朋友想吃活海鮮都會推薦它！雖然沒有華麗裝潢，卻是在地人口耳相傳的口袋名單，最近一年一次的帝王蟹產季又開始了，期間限定的帝王蟹火鍋每年都賣到供不應求，錯過只能等明年（或是花更多錢）才能吃到囉～

<帝王蟹為活體野生，價格會浮動，最終價格建議先跟店家確認>

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菁選涮涮鍋｜40秒影片搶先看

菁選涮涮鍋在哪裡？

菁選涮涮鍋位在永春東路上、南屯萬和宮附近，在台中算是小有名氣的海鮮火鍋店，之前推出的活龍蝦套餐跟爆料火鍋上遍各大媒體，假日一定要先預訂，否則可能會等很久或者沒有座位呦！

店內的水族缸裡都是當天客人預訂的活海鮮，每天從水產商那邊進貨數量有限，活龍蝦、帝王蟹都要預訂才吃得到！老顧客都知道每年10月的帝王蟹產季又到了，這時候吃帝王蟹最划算

活海鮮都是現點現撈，新鮮處理後才送到客人面前，活蟹撈起來還可以看到吐泡泡的畫面，新鮮才好吃！這裡的帝王蟹有分中蟹跟大蟹兩種，中蟹約 1.6~2kg 、大蟹約 2.3~2.5kg

菁選涮涮鍋｜店內環境

店內裝潢比較簡單，完全看不出這裡的海鮮這麼強！因為老闆本身就是水產商優勢，台中很多店家都跟他們買海鮮，真的不用擔心吃到不新鮮～

菁選涮涮鍋｜鱈場蟹盛合(四人份) 中蟹$8399 / 大蟹 $9399元

我們這次吃的是兩套四人份的鱈場蟹盛合套餐，裡面除了整隻活帝王蟹，還有兩隻活體波士頓龍蝦跟8種季節海鮮，正常是煮火鍋吃，想吃清蒸的朋友也可以加價100元改為蒸籠鍋物！

菁選涮涮鍋｜帝王蟹套餐(雙人份) 中蟹$4999 / 大蟹 $5999元

人少可以點雙人套餐，這是我們之前吃過的，海鮮部份有一隻活帝王蟹，沒有其他海鮮食材，但多了兩盤肉盤給大家參考！

這艘浮誇的海鮮船，有蝦有蟹還有滿滿海味，一上桌超吸睛，根本不知道要從哪裡下手ＸＤＤ

套餐有兩隻波士頓龍蝦，肉質Q彈又扎實

如果你已經吃膩波龍，也可以升級水姑娘，一隻加300元

看這肥嘟嘟的蝦肉跟蝦膏，等不及要下鍋煮了啦！

其他海鮮會看情況，不一定每次都一樣，但基本上魚、蝦、蛤蜊、鮮蚵、干貝…等等種類很豐富，CP值高高

肥嘟嘟的鮮蚵好誘人啊！還有後方的野生白玉蛤看起來也超美的～

四人套餐附兩份菜盤，內容會依季節而有些微變化，一整盤超過10種新鮮蔬果，幾乎沒有便宜的火鍋料

附餐有免費的白飯、冬粉、王子麵，也可以加價升級鮭魚卵溫泉蛋蓋飯，老饕直接升級四倍鮭魚卵！之前懷孕不能吃，太想念了，一生完直接嗑兩碗ＸＤＤ

四人套餐沒有附肉盤，但可以用優惠價加購伊比利豬或雪花牛擇二

湯頭一滾，帝王蟹通通給他丟進去，整鍋湯底變得超鮮甜

蟹肉好飽滿！咬下去鮮甜汁液在嘴裡流竄，絲絲的細緻肉感吃起來太享受了

龍蝦也來泡個溫泉

新鮮龍蝦輕輕一拉，肉就跟殼分離了，大口咬下飽滿蝦肉，吃起來好過癮！

肉肉就是要給他豪邁煮下去啦

搭配酸酸甜甜的泰越檸檬湯，喝起來超夠味，湯頭煮海鮮跟肉肉都很搭喲！

現在也有蒸籠鍋物，加價100元就能換購！烹煮時，清蒸的精華就滴滴融入底下高湯裡

火鍋跟清蒸兩種都好吃，看自己喜歡哪種吃法囉～

水姑娘殼薄肉飽滿，肉質細緻鮮甜，蝦膏也是滿滿的呀～

清蒸方式附一份小海鮮船，同樣滿滿8種海鮮呦

一隻帝王蟹的蟹膏取出來就有一整碗耶，金黃色澤太誘人了

最後一定要加點兩碗白飯煮雜炊，煮過海鮮的高湯倒入奢侈蟹膏，濃郁口感吃一次此生無憾 ＸＤＤ

蟹殼不要丟，裝入現煮雜炊直接變成厲害的甲羅燒

染上蟹膏金黃的鮮甜雜炊，就算肚子很撐還是要來一碗啊！

店內自助區免費提供各式醬料、原味高湯，飲料也從原本的檸檬紅茶升級成更多好喝的冷熱飲，最重要的是飯後杜老爺冰淇淋要給他吃起來，現場提供四種不同口味，通通都要吃一輪啦～



(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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菁選涮涮鍋

▋地址 : 台中市南屯區萬和路一段30之40號 (靠永春東路萬和路轉角)

▋電話 : 0925-215-575

▋線上訂位網址

▋營業時間 : 周一 ~ 周六 11:00~20:50 全天候營業

▋粉絲團 : 菁選涮涮鍋

▋注意事項 : 不收服務費 / 客滿限用餐110分鐘

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