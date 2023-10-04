【台中】 俊美食品 文心店｜台中人氣伴手禮 傳統冬瓜餡鳳梨酥名店，有麻糬的松子酥推薦必買。

早就聽聞這一家的傳統鳳梨酥很有名，但因為很少會去買傳統糕餅，所以一直只是聽說。直到今年朋友送我一盒俊美，裡面有熱銷的傳統鳳梨酥以及麻糬口感松子酥，這才讓我有機會吃到這傳說中媒體報導網路回購率第一名的鳳梨酥，但偏好土鳳梨餡的我，反而比較喜歡松子酥。
俊美食品 文心店｜交通位置
俊美台中有5間門市，彰化一家，共6家門市
文心路這一家是我比較常經過的，給大家參考。
復古又樸實的裝潢風格，看得出來歷史悠久。
包裝走古典風格。
禮盒是松子酥跟傳統鳳梨酥雙拼
剛好這兩種都是招牌，也是店內最好吃的。
最近下午茶都是傳統糕餅XD
中秋節真的是讓人歡喜讓人憂。
俊美食品 文心店｜鳳梨酥
外包裝其實讓人蠻印象深刻的，就很經典。
而且每一顆都是獨立包裝，分食給同事親友挺方便的。
外皮酥軟帶奶香但容易掉屑，吃的時候請小心。
內餡就是傳統的鳳梨冬瓜餡，比起土鳳梨酥來說，偏甜一點。
雖然吃得出來有絲絲鳳梨纖維，但酸度來說，我個人偏愛土鳳梨內餡。
俊美食品 文心店｜松子酥
餅皮下有一層麻糬，吃起來軟Q軟Q很喜歡
松子果仁加上烏豆沙餡，比起紅豆沙來說，口感更綿密，而且還更費工。
餅皮鬆軟有層次而且帶奶香
松子仁軟脆中帶點天然油脂香氣
搭配綿密不甜膩的烏豆沙餡，一顆小小的，剛剛好的意猶未盡。
其中又以表皮的麻糬起到最大作用，但整體香Q軟綿有豐富層次的口感。
總之我覺得這一家的松子酥比鳳梨酥還好吃，必買。
俊美食品文心店
電話：04 23125657
地址：臺中市西屯區文心路三段380號
時間：08:00–21:00
官網：台中伴手禮、特產名店 – 俊美食品
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