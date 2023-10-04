新竹人氣韓式料理推薦！超美特色建築物讓你一秒到韓國，竹北好吃的韓式燒烤店

竹北燒烤推薦娘子韓式燒烤－娘子韓食竹北店！中秋節要到了！想好要去新竹哪間燒烤店吃燒肉了沒？這間娘子韓式燒烤，也是讓ㄚ綾綾N訪好幾次，餐廳主打韓國烤肉＋韓式料理＋韓式鍋物，三個願望一次滿足！口味也很道地！馬西搜喲！

燒烤套餐價格平價，但老闆娘仍然很擔心浪費食物、也擔心客人浪費錢，哈哈！所以來這裡沒有人頭低消，不管人數多少，一桌只要消費一個燒烤套餐就可以囉！聽說超豪華的八色烤肉跟韓式部隊鍋也很無敵，沒想到還有桌邊烤肉服務！

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娘子韓式燒烤｜娘子韓食竹北店－店面環境與交通停車

娘子韓食-娘子居食屋位於竹北家樂福附近，家樂福對面就有停車場，開車前往也很方便，機車可以停在路邊停車格。

看到這棟黃色的建築物就是了！外觀設計不禁讓人有置身韓國的錯覺，我特別喜歡這樣溫馨暖和的氛圍。 牆上有食尚玩家、旅行應援團、愛玩客等各大媒體的簽名，考考你們的眼力，來找找ㄚ綾綾的簽名XD 店裡裝潢超級美！環境舒適有氣氛，座位動線流暢，店內有韓國MV可以一邊看、一邊開心吃烤肉聊天。重點是店員很熱情，上菜速度也很快喔！ 冰箱裡有各式各樣的韓國進口酒類，讓人躍躍欲試啊！（喝酒不開車，未滿十八歲請勿喝酒）

娘子韓式燒烤娘子韓食竹北店 －餐點介紹

各式涼拌小菜

招待的韓式小菜好吃到沒話說，單吃或是跟肉肉一起包在生菜裡面一起吃都很棒！

娘子韓式豬三寶燒肉套餐

來這裡吃燒肉，還有漂亮的店員小姐姐幫忙烤肉，太幸福啦！ㄚ綾綾來只要負責吃就好了！根本就是「動口不動手」，哈哈！

光聽到豬五花肉在烤盤上滋滋作響的聲音就好心動啊！感覺就算閉上眼睛都能看到肉肉在面前跳舞的樣子！哈哈哈！肉香四溢，肚子都餓了！其實旁邊還有很好吃的起士烤蛋，一不小心吃完了，就沒有拍照了哈哈！ 肉肉烤好可別急著吃呀！店員會教您怎麼吃包生菜烤肉。 首先請先拿一片跟手心大小差不多的生菜葉，不要太大片嘿！這樣吃的時候才不會邊滴油脂或醬汁下來。接著包點洋蔥、蒜片、豆芽跟泡菜，就可以放入口中囉！ 可依照個人喜好酌量沾取，上到下分別是韓式燒肉醬、玫瑰鹽、鹽蔥、椒鹽。

馬鈴薯排骨湯

娘子韓式燒烤冬天推出與韓國同步流行的馬鈴薯排骨湯，湯頭濃郁、算是重口味的湯底，可請店員調整鹹淡喔！裡面有大量的馬鈴薯、排骨、芝麻葉、年糕、豆芽菜等等。

韓式辣味炸雞

這道不用多說，給我點起來！哈哈哈哈！韓式辣味炸雞外皮無敵酥脆，裡面的雞肉軟嫩極了！配個啤酒更是舒爽！另外也可以試試看大人小孩都喜歡的蜂蜜炸雞喔！（喝酒不開車，未滿十八歲請勿喝酒）

海鮮煎餅

沒有吃過這麼好吃的海鮮煎餅，金黃色的外皮好酥脆，內餡有各式海鮮配料，一整個香脆可口！沾個獨門調醬更厲害！

韓式炒雜菜

我的媽啊！來娘子韓式燒烤一定要點的韓式炒雜菜！獨特的韓式調料加上各種的蔬菜，口感層次很豐富欸！拜託一定要點！

韓國酒精飲料

店家小姐姐推薦給我們的這款酒好好喝喔！喜歡微醺感的朋友可以試試看。（喝酒不開車，未滿十八歲請勿喝酒）



娘子韓式燒烤｜娘子韓食竹北店 －當日壽星送燒肉蛋糕

新竹壽星生日優惠竟然送燒肉蛋糕！只要壽星生日前後兩天來娘子燒肉消費，娘子韓食就會免費招待一份燒肉蛋糕，記得提前預約才有喔！當月壽星送韓國飲料一罐！



娘子韓式燒烤｜娘子韓食竹北店 －食記心得分享

到現在還在懷念這家令人回味無窮的韓國烤肉，中秋節要到了，真的很推薦大家來吃美味的燒肉，有遇到美麗又風趣的老闆娘，一定要打個招呼一下～哈哈哈！

娘子韓式燒烤｜娘子韓食竹北店 －店家資訊

娘子韓式燒烤-娘子韓食竹北店

粉絲專頁：https://www.facebook.com/anaeJubei/

營業時間：

週一到週五 11:30-14:30、17:30-22:30

週六日及國定假日 11:30-14:30、17:30-22:30 9/29~10/1中午時段為 11:30、13:00

晚上時段更動為17:00、18:30、20:00、21:30 四個時段

各時段用餐一樣為90分鐘 訂位電話：03-5588331

地址：新竹縣竹北市縣政十街51號

*營業時間、價格、餐點菜單請依據店家公告為主

*本文為邀約文章，內文為實際心得分享

娘子韓式燒烤｜娘子韓食竹北店 －菜單Menu

還記得文章一開頭有提到老闆娘不想浪費食材也不想客人浪費錢，所以這裡完全沒有人頭低消限制，建議小鳥胃的朋友可以不用一個人點一個套餐，合點套餐式OK的！例如三、四個人來娘子韓式燒烤，可以只點兩人套餐就好囉！真是佛心的老闆娘～

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