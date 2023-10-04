台中美食｜亞丁尼義式麵屋 158元起義大利麵、燉飯推薦 一中、逢甲也都吃的到

台中美食推薦。亞丁尼義式麵屋從158元起就可以吃到美味的義大利麵，目前台中一中商圈、逢甲夜市商圈、高工路商圈…等不少地方都可以吃的到，除了義大利麵還有燉飯、特色炸物、特調飲品…等多樣餐點可以選擇，亞丁尼義式麵屋除了美味的料理之外，每家店舖的裝潢也都美美的所以享受美食同時還可以拍張美照。

亞丁尼義式麵屋工學店

營業時間 11:30-21:00

電話 0422620088

地址 402台中市南區美村南路139號

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│實際營業資訊依店家公告為主│

亞丁尼義式麵屋工學店位於台中美村南路跟工學路口，這裡是南區重要的覓食地區之一，附近除了美食餐廳、小吃林立，附近藥妝、生活百貨、書局…等商家匯集，所以吃飽喝足還可以順便採買生活用品。

亞丁尼義式麵屋工學店菜單(實際營業資訊依店家公告為主)

【松子青醬綜合海鮮麵】

亞丁尼義式麵屋義大利麵有紅醬、白醬、青醬、橘醬、清炒五種不同系列風味可以選擇，每種口味真的都想要點來吃吃看，也可以加價升級成A、B、C三種不同的套餐，重點是價格相當的親民，所以真的不管平假日每到用餐時間都是滿滿人潮。

亞丁尼義式麵屋的麵條軟硬度適中是大人小朋友都會喜歡的款式，醬汁也收的剛剛好每一口麵上都巴著滿滿的醬，沒想到吧~以這樣的價格還可以吃到滿滿的海鮮義大利麵是不是看上去就讓人很心動。

【橘醬蛤蠣燉飯】

另外亞丁尼義式麵屋的燉飯一樣有紅醬、白醬、青醬跟橘醬四種風味可以選擇，小金跟友人對他們家的海鮮給超高的分數，看看這蛤蠣的Size真的沒在客氣，而且這飯也是燉煮的恰到好處，保有米飯本身的口感又能把醬汁全都煮進飯裡頭，每一口都非常濃郁。

【燒烤雞翅/翻滾薯條】

亞丁尼義式麵屋除了飯麵主餐之外也有不少點心類可以點來吃，所以真的特別適合三五好友還是全家大小一起來吃，這樣可以多點些不同的餐點來分享，一次就可以吃到多種不同風味的美食啦！

【和風唐揚雞】

這道炸雞小金的吃貨友人大愛，鮮嫩的雞肉炸的外酥裡嫩再沾上香甜濃郁的醬汁真的三兩下就掃盤見底了，應該是沒有人可以抵擋這金黃酥香酥的炸雞誘惑吧！

【海鹽奶蓋綠/蔓越莓冰沙】

亞丁尼義式麵屋的飲料選擇也非常多元，特調風味茶飲、咖啡、冰沙、熱飲…加起來近三十種飲料可以選擇，說真的姊妹淘下午來這裡點上滿桌的點心再來杯咖啡話家常也何嚐不可。

【原味奶酪】

亞丁尼義式麵屋的這個甜點真的讓我們當天所有人都非常驚豔，看似簡單的奶酪口感非常的滑嫩，奶香味也十足濃郁~這個回購率絕對是百分之百，下次來的話記得一定要點一份來吃。

亞丁尼義式麵屋工學店一樓跟二樓都有設置了自助區，餐具、醬料、開水都在這裡可以自己取用，這餐具櫃子是不是也蠻美的，整體空間的氛圍真的很不錯。

亞丁尼義式麵屋工學店一樓用餐空間臨騎樓的這一面裝上了木百葉，整個空間微微透進外面的光，又不會直接與路人對看，另一牆面上也用木板加上些燈與字母來裝飾，除了平常用餐也很適合來這裡聚餐、慶生…。

亞丁尼義式麵屋工學店二樓的用餐氛圍與一樓又不同，二樓一共約有四十個座位，所以如果有公司聚餐、謝師宴、慶生餐會、交換禮物…等活動，這空間直接就給他包場下來了啦。

亞丁尼義式麵屋工學店

營業時間 11:30-21:00

電話 0422620088

地址 402台中市南區美村南路139號

亞丁尼永春店

地址：台中市南屯區永春東七路968-5號

電話：（04）2253-8555

營業時間：11:30 - 21:00

亞丁尼精誠店

地址：台中市西區精誠路177號

電話：（04）2328-6060

營業時間：11:00 - 21:00

亞丁尼一中店

地址：台中市北區三民路三段126巷6號

電話：（04）2225-1668

營業時間：11:30 - 21:00

亞丁尼逢甲店

地址：台中市西屯區西安街170號

電話：（04）2452-9227

營業時間：11:30 - 21:00

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│實際營業資訊依店家公告為主│

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