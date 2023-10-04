Delle Bakery可麗露專賣店｜網友公認的可麗露天花板，療癒手工焦糖外殼吃了會上癮！ - 肉依小姐吃什麼

喜歡可麗露的吃貨要收藏這家，在台中擁有高人氣的【Delle Bakery可麗露專賣店】，是網友公認的可麗露天花板，主打純手工製作完全不加一滴水，共有多達10多款的創意新穎風味，無論是奶茶、抹茶、咖啡等通通有，外脆內Q的口感讓人一吃上癮，吃完馬上收入我的口袋名單！

環境分享

▼【Delle Bakery可麗露專賣店】在台中共有三家分店，這次來的文心森林店位於南屯區向上南路一段，鄰近IKEA和好市多，從捷運文心森林站步行五分鐘即可抵達，開車可停放附近的停車格~

▼【Delle Bakery可麗露專賣店】僅提供外帶服務，一進門就可以看到很可愛的LOGO，是以可麗露的外型為設計靈感，超級可愛!

▼【Delle Bakery可麗露專賣店】每顆可麗露都是手工製作，並嚴選國外頂級食材為原料，烤好的可麗露立體感十足，真的宛如天使之鈴般美麗。

▼【Delle Bakery可麗露專賣店】的禮盒以質感白色系為主軸，承載著獨立包裝的可麗露，拿來送禮或是自己吃都很適合，收到未立即享用可冷凍保存。密封冷凍最長14天，回溫5~10分鐘即可享用。

菜單

【Delle Bakery可麗露專賣店】目前共有11種口味，分為一般尺寸和迷你可麗露，價格位於60~75元之間，除了單顆也有9入裝的可麗露禮盒，口味都可以自己搭配選擇。

甜點介紹

經典蘭姆💰60元

▼最基本款的經典蘭姆口味，以糖、雞蛋、香草、牛奶及萊姆酒製作，咬下瞬間就能感受到酥脆的外皮，內餡吃起來濕潤軟Ｑ，尾韻帶著淡淡的蘭姆酒香，甜而不膩好好吃!

瑰蜜紅寶石💰70元

▼充滿少女心的瑰蜜紅寶石，淋上粉嫩色澤的紅寶石巧克力，再以南台灣有機玫瑰花瓣點綴，入口帶來淡雅的莓果香及玫瑰花香，有如戀愛般的酸甜芬芳讓人著迷。

伯爵奶茶💰70元

▼我私心大愛的伯爵奶茶，內餡特地加入唐寧伯爵茶，在嘴裡散發出濃郁的茶香，伴隨著香甜的焦糖風味好有層次！

生巧克力💰70元

▼生巧克力嚴選72%的米歇爾柯茲巧克力搭配米歇爾可可粉，巧克力的濃度非常高，就像在吃酥脆版本的生巧克力一樣，重點是不會過甜真的好讚！

海鹽榛果💰70元

▼鹹甜交織的海鹽榛果，加入特製杏仁醬及榛果醬，吃起來多了堅果香及滑順感，微微的鹹度也讓整體更耐吃～

抹茶💰70元

▼將經典蘭姆可麗露結合小山圓抹茶，抹茶濃郁度是中間程度，香脆口感中有著微苦茶香～

焦糖瑪奇💰70元

▼苦甜比例剛剛好的焦糖瑪奇，有著咖啡和奶香雙重層次，感覺就像喝了一杯冰咖啡！

深藍拿鐵💰65元

▼咖啡香氣更加濃厚的深藍拿鐵，一入口就有很明顯的咖啡香，同時帶有肉桂的獨特香氣，是充滿成熟的大人系風味。

微醺威士忌💰70元

▼同樣是大人味路線的微醺威士忌，融合威士忌以及米歇爾巧克力，豐富香氣瞬間在口中爆開，微醺的酒香令人陶醉～

用餐心得

吃過一次後就真的回不去了，【Delle Bakery可麗露專賣店】的表現真的好厲害，以高品質的原料食材和精湛手藝，打造出外脆內濕潤綿密的口感，加上豐富創意又多元的口味，會讓人一口口不知不覺停不下來，也是我在台中吃過最厲害的可麗露，各位甜點控一定要試看看！

店家資訊

Delle Bakery可麗露專賣店

粉絲團：Delle Bakery可麗露專賣店 FB

Delle Bakery可麗露專賣店 文心森林店

地址：台中市南屯區向上南路一段301號

電話：04-24730-0213

時間：10:00~18:00

Delle Bakery可麗露專賣店 文心森林店

地址：台中市南屯區向上南路一段301號

電話：04-24730-0213

時間：10:00~18:00

Delle Bakery可麗露專賣店 金典店

地址：臺中市西區健行路1049號3號樓56櫃

電話： 0963-650-858

時間：10:00~21:00

Delle Bakery可麗露專賣店 金典店

地址：臺中市西區健行路1049號3號樓56櫃

電話： 0963-650-858

時間：10:00~21:00

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