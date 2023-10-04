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新北美食：泰山《公園粉條甜品專賣》原新莊超人氣粉條冰

2023-10-04 20:30:00 誠實牛牛 人氣：113
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窩客好文

誠實牛牛

發表篇數：9篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 泰山區

造訪商家：公園粉條甜品專賣
phone02-2297-0051
place新北市泰山區泰林路二段37-3號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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說來害羞，身為住在泰山15年的泰山人，竟然是經由深坑人介紹，才知道這間大名鼎鼎的公園粉條冰，友人對我表示了鄙視，說我是不專業的泰山人XD

「如果不好吃，我就請你吃《饗a joy》」

這是友人力薦粉條冰時說的話，我驚到掉下巴，哇賽~這究竟是有多好吃，竟足以讓他誇下這樣的海口？不管是為了a joy》，還是為了滿足好奇心，這間粉條冰都非吃不可了！

公園粉條甜品專賣》據說原本在新莊，從一台發財車開始賣起，到現在在泰山擁有店面，位置鄰近泰林路和仁德路口，這裡有個中油加油站，就在它的斜對面

我是星期六下午快五點時來的，店裡客滿、外面還有不少人騎車或開車陸續前來，在不熱鬧的地點，卻能不斷吸引客人前來，這粉條冰的魅力很大喔！

【菜單】

販售的品項非常簡單，「杯飲」、「粉條冰」、「豆花」三大項，且都是銅板價，最貴的也才55元，個人覺得價格最誇張的是粉條冰，只賣50元還不限配料數，附近的黑糖冰，65元只能加四樣配料，相較起來粉條冰老闆很佛！

這天的我受到幸運之神祝福，買到倒數第二碗，後面還排了好幾位客人，他們只能殘念而歸，覺得自己能買到很幸運，感謝幸運之神的眷顧！


畢竟是倒數第二碗，此時的配料區所剩不多，我點選了仙草跟粉圓，究竟這碗粉條冰會獲得稱讚還是會讓我去吃a joy》呢？挑了個窗邊的位置，用感恩的心開始品嚐

【粉條冰】

悶熱的天看到滿滿的碎冰，就已經先消暑一半了，糖水不會太甜且料超多，隨便撈一口都是滿滿的料，只賣50元，真的很划算！

仙草沒有太重的仙草味，這是正常的喔！
有些仙草味很濃，是因為添加了香精，但這家沒有
粉圓小小顆的，吃起很Q

主角粉條身材很細長，讓我有想拿筷子吃的衝動w 和印象中軟爛的粉條不一樣，這粉條吃起來很Q彈，難道是因為老闆在上粉條前不斷翻動，粉條有運動到的關係嗎？WWW

【試吃小結】

這家粉條冰生意真的非常好，在我吃冰的時間，又陸續來了六組客人，有一對男女不曉得是不是因為沒吃到冰，女生還和男生鬧脾氣<<<真實事件，不誇張
店裡很明亮、桌面很乾淨，除了店裡內用外，也可以用APP點餐，節省等待時間！


最後~我沒有去吃a joy》，因為若不是友人介紹，還真不知泰山有這間CP值高的粉條冰，有來附近的朋友，很推薦來嚐嚐喔！

【店家資訊】

公園粉條甜品專賣（原公園一路粉條冰）
http://pse.is/5a2q5r
營業時間：11:00~17:00(售完為止)
建議先到粉專看看是否休假
電話：2297-0051
地址：新北市泰山區泰林路二段37-3
◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆


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泰山美食 公園粉條甜品專賣 冰品推薦 粉條冰
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