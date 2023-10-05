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台中新地標 66公路重機咖啡：迷人的哈雷主題咖啡店

2023-10-05 02:19:13 Geebai Man 米其林筆記 人氣：14,685
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Geebai Man 米其林筆記

發表篇數：18篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：66公路重機咖啡館
phone04-2386-0707
place台中市南屯區龍富路三段656號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中新地標 66公路重機咖啡：迷人的哈雷主題咖啡店

大家好！今天我們一起來探索台中市南屯區的一個極受歡迎的新地標 - 66公路重機咖啡」！

對於喜愛重機文化的朋友來說，這家咖啡店絕對是一個不能錯過的寶藏。

66公路重機咖啡.jpg

🏍 位置與交通便利 66公路重機咖啡位於台中南屯區龍富路三段656號，地理位置極為優越，交通非常方便。

當天，我選擇自己開車前往，從中港轉運站出發，輕鬆抵達，並且發現停車也相當便利。

台中新地標 66公路重機咖啡：迷人的哈雷主題咖啡店

🏢 工業風裝潢 一進入店內，您將被濃烈的工業風格裝潢所吸引。

原木色調為整個空間帶來溫暖感，而隨處可見的綠植更增添了一份舒適感。

🖼 高級氛圍 66公路重機咖啡的裝修給人一種高級感。

每一個角落都彷彿是一幅畫，充滿藝術氛圍。

這個氛圍非常適合約上幾位好友，品味幾杯啤酒、享受美食，放鬆心情。

台中新地標 66公路重機咖啡：迷人的哈雷主題咖啡店

圖( 奶油厚片優格碗組 $200：健康又美味，豐富的水果和穀物搭配優格，每一口都是驚喜。 )

🍽 美食介紹 66公路重機咖啡提供多樣的餐點選擇，包括輕食、熱食、甜點、咖啡飲品以及外國啤酒。

台中新地標 66公路重機咖啡：迷人的哈雷主題咖啡店

圖(椒鹽松阪豬 $280：油脂鮮甜，肉質柔嫩，口感清香。)

台中新地標 66公路重機咖啡：迷人的哈雷主題咖啡店

圖(炸物拼盤是一道常見的開胃菜或分享菜)

台中新地標 66公路重機咖啡：迷人的哈雷主題咖啡店

圖(麻辣水煮牛肉  這道菜是一個真正的辛辣和麻辣體驗，牛肉片鮮嫩多汁，湯底中的辣椒和花椒讓人感到火辣辣的。

每一口都充滿了豐富的香料風味，真的是一個美味的挑戰！

台中新地標 66公路重機咖啡：迷人的哈雷主題咖啡店

66公路重機咖啡嚐到了一道驚喜的美食 - 咖哩飯！

這家咖啡店以其擁有壯觀摩托車主題裝飾而聞名，但他們的食物也絕對值得一試。

這碗咖哩飯令我驚艷。首先，它的香氣就令人垂涎欲滴，彷彿一股濃郁的香料香氣就在這碗飯中散發出來。

咖哩的風味非常濃烈，但不至於太辣，而且非常香濃。

蔬菜和肉块（通常是牛肉或雞肉）都經過緩慢烹煮，讓它們變得非常嫩滑。最重要的是，飯的口感非常完美，每一口都帶著咖哩風味，絕對讓人回味無窮。

台中新地標 66公路重機咖啡：迷人的哈雷主題咖啡店

乳酪無花果雞肉脆片 $299：無花果和蜜糖的香氣，搭配乳酪，每一口都令人心動。

台中新地標 66公路重機咖啡：迷人的哈雷主題咖啡店

半筋半肉牛肉麵套餐（不辣）贈飲品 $329：濃郁的牛肉湯汁和嫩滑的牛肉，麵條Q彈可口，每一口都充滿著驚喜。

台中新地標 66公路重機咖啡：迷人的哈雷主題咖啡店

這頓美食之旅以我強烈推薦「66公路重機咖啡」，不僅環境寬敞舒適，價格也非常親民，非常適合與朋友一同前來品味！

如果您對這家咖啡店有任何問題或查詢，可以在他們的臉書或IG尋找專人回覆。

希望您喜歡我的分享，歡迎在下方留言或分享您的經驗。

再見，期待下次再與大家分享更多新地標！

粉絲專頁: 66公路重機咖啡館

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哈雷重機 知名地標 台中美食 朋友聚會 美味簡餐
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