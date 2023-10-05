【八德】「沐熹咖啡MUXI COFFee ．重劃區裡新開幕的質感風親子及寵物友善咖啡館（烤飯糰/鬆餅/手作甜點/高C

八德．沐熹咖啡MUXI COFFee

位在八德重劃區附近，也離興仁夜市不遠

有間具質感風的親子+寵物友善咖啡館

它是才開幕一個多月的「沐熹咖啡 MUXI COFFee」

沐熹咖啡的環境佈置的很有質感，就連餐具也很講究

餐點不僅好吃沒有雷，而且也很平價吔

低消為$100/人，但12歲以下不用低消，附近停車也很方便

鹹食有烤飯糰佐生菜沙拉（單點或套餐）和炸物

甜食則有鬆餅、厚片和甜點（品項依現場供應為主）

飲料選擇性也不少，有咖啡、茶、牛奶和氣泡飲

且還貼心地規劃一些兒童專屬的KID餐點

也因為是寵物友善，所以也可帶毛孩一起來坐坐喔^^

（另提供包場和場地租借服務，有需要者可自行洽詢店家）

沐熹咖啡MUXI COFFee_地理位置

沐熹咖啡位在八德重劃區的豐德二街上

重劃區有很多住宅大樓，沐熹咖啡就位在其中一棟大樓的一樓店面處

附近有劃線的汽機車停車格，停車也相對方便許多

來到這裡才發現，在沐熹咖啡隔壁的Chudochudo小餐館

多年前游小熊一家也曾來過吔

只是不確定店內販售的餐點是否還是一樣

所以有興趣的朋友們不妨自行到店體驗

相關食記：

【八德】「Chudochudo小餐館(特盛/上湯/簡約質感風/近重劃區/近興仁夜市/好停車)」

沐熹咖啡MUXI COFFee_室內環境

沐熹咖啡內部空間屬方正偏長方形的格局

進門後的左右兩側和中間走道都有座位（落地窗前也有兩桌）

正中間的區域則是櫃檯及工作區

採木質風搭配微工業風的裝潢設計

在兩側的牆面上還掛有幾幅貓咪和狗狗的畫作

也讓整體的空間更添質感

落地窗前的兩人座位，因怕陽光直射

所以也有可以遮蔽陽光的拉簾設計

進門後的左側是有著長型沙發的座位區

這裡一邊有著兩張長型沙發，另一邊則是有設計感的木椅

另一側的座位數較少

這裡有四人座的高腳椅座位及一張舒適的兩人沙發座位

看到這裡，有發現嗎?

左右兩邊的座位區除了桌椅材質及風格都不同之外

兩邊的牆面及牆面上掛著的畫作也不一樣

一邊是復古刷白的紅磚牆，這裡是掛著狗狗的畫作

另一邊則是鄉村風的白磚，掛著的則是貓咪的畫作

兩側都有著飽滿且鮮豔色彩的畫作，所以同樣都很吸睛

看到這些畫作，也讓人覺得彷彿來到了畫廊

也讓游小熊直覺地相信店家一定也是愛好動物的人

所以當後面有客人直接帶狗狗進來且可落地在地面上自由走動

就更讓游小熊確信，沐熹咖啡是間寵物友善咖啡館無誤

（其實菜單上就有寫寵物友善，只是當時顧點餐所以沒認真看，哈~）



正中間是櫃檯及工作區，人座後選定想吃的餐點後

直接來櫃檯點餐即可（註:店家僅收現金喔）

櫃檯的小黑板上則寫著當日供應的甜點品項

來的這天有原味和巧克力兩款口味的千層蛋糕

櫃檯旁有茶水自助區

這裡有餐具、水杯及檸檬水，均是自行取用即可

喔！對了，沐熹咖啡除了對寵物友善之外，也對小朋友很友善

除貼心準備兒童椅和餐具外，就連菜單也有兒童專屬的餐點呢

沐熹咖啡MUXI COFFee_菜單

菜單首頁是店內消費說明和基本資訊

低消是$100/人，但12歲以下不用低消（很佛心）

第二頁有兩款烤飯糰套餐可選擇

套餐附無糖紅茶or綠茶一杯，可補差額換購其它飲品

烤飯糰除了套餐也可以單點

鹹食部份另外還有帶皮薯條、雞塊和拼盤可選擇

甜食則有鬆餅、厚片及依當日實際販售的餅乾或蛋糕

餐點的價位大約落在$35~$220之間，不會太貴

(以上菜單來源:沐熹咖啡粉絲頁）

飲料有咖啡、茶、牛奶和氣泡飲

且可依個人喜好加價添加不同配料

菜單最後還貼心規劃了專屬孩子們的「兒童KIDS」餐點

兒童KID餐點有薯條、多多、蘋果汁、鮮奶、熊蛋欸…

前面應是常見孩子們會喜歡的食物

但最後的熊蛋欸吸引了我們的注意

所以也點了它來嚐嚐看

我們一行五人，共點了四杯飲料和三份餐點來分食

沐熹咖啡MUXI COFFee_餐點

「蜜柚綠茶$60」

添加柚子醬的綠茶，茶味有重了些

若柚子醬的量再多一點，酸味再多一些應會更好喝

「黑糖珍珠鮮奶$70」

彥承點的黑糖珍珠鮮奶，珍珠很Q彈且喝來不甜膩

較可惜一點的是，黑糖味若是能再多一點會更好

「蜂蜜鮮奶茶$70」

尊尊點的熱蜂蜜鮮奶茶，溫溫熱熱地喝也蠻好喝的

「兒童熊蛋欸(熊熊果汁冰磚+冰淇淋）$45+珍珠$10」

可愛熊熊造型的冰磚，是有著酸甜滋味的果汁口味

冰磚的口感不會太硬，好咬且蠻好吃的

本來昕妹妹是想點飲料再加珍珠的

後來點了這熊蛋欸，只好再另外加價把珍珠加在旁邊

除了冰磚，還有香草和草莓冰淇淋

兩種不同口感的冰淇淋，不管單吃或是融化後一起都好吃

「明太子鮭魚烤飯糰佐生菜沙拉$125」

不得不說的是，這烤飯糰讓人很驚豔

讓點餐時本來說不餓的彥承

吃了兩口後立馬說要再點一份來吃，可見有多好吃

烤飯糰可選擇單點或套餐（多一杯紅茶/綠茶，可補價差選擇其它飲料）

烤飯糰上層和內餡裡都有這明太子鮭魚醬

這醬真的是好吃的關鍵，烤過後帶有熱度的米飯搭配明太子鮭魚醬一起吃下

不會太死鹹也沒有腥味，反而讓人吃了有種驚為天人感

因為真的太好吃了，所以沒多久就完食了

一旁的生菜沙拉則是搭配胡麻醬

有胡麻醬，那不用說，一定好吃啊啊啊（我們家都是胡麻醬愛好者）

「楓糖核桃鬆餅$150」

一分為四的鬆餅上都放有些許堅果

另也有附上楓糖糖漿和鮮奶油

鬆餅非厚實的口感，吃來會比較乾一些些

所以此時搭配著楓糖糖漿或鮮奶油吃就很剛好

「巧克力千層蛋糕$83」

這巧克力千層蛋糕也很好吃耶

而且份量也不少，竟然只要$83，CP值也太高

有點兒後悔當時應要再追加一份原味的來吃吃看才是

不過這次沒吃到也沒關係

因為結帳時店家有送了兩張咖啡折價券

也因為這天上午游小熊已喝過咖啡，所以來這裡就沒點

有了這折價券，加上還有想再吃的（烤飯糰和原味千層)

所以就有了要再來這裡吃一次的理由了，呵呵~

因為隔壁桌客人有帶狗狗來，且寵物是可以落地的

也因以前家裡有小豬和MINI在（約克夏）

所以孩子們也不會怕狗，也會主動想和狗狗玩

在沐熹咖啡待了一會兒後，也準備回家啦~

瞧~就連離開前都還聚在門口，依依不捨地隔著門在和狗狗Say Goodbye呢

【後記】

新開幕的沐熹咖啡是間很有質感的咖啡館

不僅對孩子友善，對寵物也很友善，這點真的大加分

游小熊尤其喜歡那掛在兩側牆上的貓咪與狗狗的畫作

當然，除了店內環境佳及店家態度佳之外

這裡的餐點不貴而且好吃，更是吸引人會想再來的主因啊啊啊

雖然離游小熊家有一段距離，但下次還是會再找時間來的

在八德重劃區這附近，先前也造訪過一些餐廳

有興趣的人在底下的延伸閱讀列表裡都找的到喔^^

【延伸閱讀】

八德重劃區美食：

【八德】「Chudochudo小餐館(特盛/上湯/簡約質感風/近重劃區/近興仁夜市/好停車)」

【八德】「饗樂食光．一同共享美好食光（義式料理/手作披薩/早午餐/輕食沙拉/法式甜點/近興仁夜市）」

【八德】「班迪克咖啡Bendict Caf’e(義式料理/PIZZA/帕尼尼/不限時咖啡館/附停車場/近八德重劃區)」

「鳳珠姐碳烤香腸 ．隱身鐵皮屋裡的低調美味碳烤香腸.鹹豬肉（隱藏版/重劃區/長興路.長興二路交叉口)」

【八德】「林檬 手作の食堂（完美比例招牌檸檬汁/檸檬特調飲品/蔬（素）食料理/湯飯麵/近興仁夜市)」

【美食】「八德．八塊畫室咖啡之美麗的藝文”食”光(初訪+二訪)

【美食】「桃園八德．亞維農義大利餐廳（鄉村雜貨風/義式料理/小火鍋/低調民宅）」

八德市區咖啡館：

【八德】「豈咖啡Sips Cofe．老宅改建的歐式質感風咖啡館（手沖單品/自家烘焙/手作甜點/肉桂捲/忠勇街/近大成國中)」

【八德】「巷仔內有貓咪出沒的猫舌珈琲(冰淇淋鬆餅/手作甜點/早午餐/寵物友善/近大忠國小)」

【八德】「住宅區裡高人氣的Daisy Cafe(下午茶/法式甜點/千層蛋糕/咖啡豆/乾燥花/限量供應)」

【八德】「女生都愛的Zakka風．飛飛想早午餐(義大利麵/下午茶/雜貨/大潤發旁)」

【美食】「八德．二訪LOUISA COFFEE 路易．莎咖啡（平價咖啡/下午茶/甜點/早午餐）」

【八德】「好咖啡要與游老北及好同事們分享．二訪Bowen Cafe伯元自家烘焙咖啡館」

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真的要離開了，和狗狗拍一張再走吧^^

店家/景點資訊

店家名稱：沐熹咖啡MUXI COFFee

所在地址：桃園市八德區豐德二路10號

營業時間：日 二 三 四 五 六 08:00-18:00

店家電話：03-373-1596

評價：★★★★★

備註資訊：

週二~週五：08:00-18:00

週六~日：11:00-20:00

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告 Google即時導航