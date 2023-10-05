【八德】「沐熹咖啡MUXI COFFee ．重劃區裡新開幕的質感風親子及寵物友善咖啡館（烤飯糰/鬆餅/手作甜點/高C

八德．沐熹咖啡MUXI COFFee
位在八德重劃區附近，也離興仁夜市不遠
有間具質感風的親子+寵物友善咖啡館
它是才開幕一個多月的「沐熹咖啡 MUXI COFFee」
沐熹咖啡的環境佈置的很有質感，就連餐具也很講究
餐點不僅好吃沒有雷，而且也很平價吔
低消為$100/人，但12歲以下不用低消，附近停車也很方便
鹹食有烤飯糰佐生菜沙拉（單點或套餐）和炸物
甜食則有鬆餅、厚片和甜點（品項依現場供應為主）
飲料選擇性也不少，有咖啡、茶、牛奶和氣泡飲
且還貼心地規劃一些兒童專屬的KID餐點
也因為是寵物友善，所以也可帶毛孩一起來坐坐喔^^
（另提供包場和場地租借服務，有需要者可自行洽詢店家）
沐熹咖啡MUXI COFFee_地理位置
沐熹咖啡位在八德重劃區的豐德二街上
重劃區有很多住宅大樓，沐熹咖啡就位在其中一棟大樓的一樓店面處
附近有劃線的汽機車停車格，停車也相對方便許多
來到這裡才發現，在沐熹咖啡隔壁的Chudochudo小餐館
多年前游小熊一家也曾來過吔
只是不確定店內販售的餐點是否還是一樣
所以有興趣的朋友們不妨自行到店體驗
相關食記：
【八德】「Chudochudo小餐館(特盛/上湯/簡約質感風/近重劃區/近興仁夜市/好停車)」
沐熹咖啡MUXI COFFee_室內環境
沐熹咖啡內部空間屬方正偏長方形的格局
進門後的左右兩側和中間走道都有座位（落地窗前也有兩桌）
正中間的區域則是櫃檯及工作區
採木質風搭配微工業風的裝潢設計
在兩側的牆面上還掛有幾幅貓咪和狗狗的畫作
也讓整體的空間更添質感
落地窗前的兩人座位，因怕陽光直射
所以也有可以遮蔽陽光的拉簾設計
進門後的左側是有著長型沙發的座位區
這裡一邊有著兩張長型沙發，另一邊則是有設計感的木椅
另一側的座位數較少
這裡有四人座的高腳椅座位及一張舒適的兩人沙發座位
看到這裡，有發現嗎?
左右兩邊的座位區除了桌椅材質及風格都不同之外
兩邊的牆面及牆面上掛著的畫作也不一樣
一邊是復古刷白的紅磚牆，這裡是掛著狗狗的畫作
另一邊則是鄉村風的白磚，掛著的則是貓咪的畫作
兩側都有著飽滿且鮮豔色彩的畫作，所以同樣都很吸睛
看到這些畫作，也讓人覺得彷彿來到了畫廊
也讓游小熊直覺地相信店家一定也是愛好動物的人
所以當後面有客人直接帶狗狗進來且可落地在地面上自由走動
就更讓游小熊確信，沐熹咖啡是間寵物友善咖啡館無誤
（其實菜單上就有寫寵物友善，只是當時顧點餐所以沒認真看，哈~）
正中間是櫃檯及工作區，人座後選定想吃的餐點後
直接來櫃檯點餐即可（註:店家僅收現金喔）
櫃檯的小黑板上則寫著當日供應的甜點品項
來的這天有原味和巧克力兩款口味的千層蛋糕
櫃檯旁有茶水自助區
這裡有餐具、水杯及檸檬水，均是自行取用即可
喔！對了，沐熹咖啡除了對寵物友善之外，也對小朋友很友善
除貼心準備兒童椅和餐具外，就連菜單也有兒童專屬的餐點呢
沐熹咖啡MUXI COFFee_菜單
菜單首頁是店內消費說明和基本資訊
低消是$100/人，但12歲以下不用低消（很佛心）
第二頁有兩款烤飯糰套餐可選擇
套餐附無糖紅茶or綠茶一杯，可補差額換購其它飲品
烤飯糰除了套餐也可以單點
鹹食部份另外還有帶皮薯條、雞塊和拼盤可選擇
甜食則有鬆餅、厚片及依當日實際販售的餅乾或蛋糕
餐點的價位大約落在$35~$220之間，不會太貴
(以上菜單來源:沐熹咖啡粉絲頁）
飲料有咖啡、茶、牛奶和氣泡飲
且可依個人喜好加價添加不同配料
菜單最後還貼心規劃了專屬孩子們的「兒童KIDS」餐點
兒童KID餐點有薯條、多多、蘋果汁、鮮奶、熊蛋欸…
前面應是常見孩子們會喜歡的食物
但最後的熊蛋欸吸引了我們的注意
所以也點了它來嚐嚐看
我們一行五人，共點了四杯飲料和三份餐點來分食
沐熹咖啡MUXI COFFee_餐點
若柚子醬的量再多一點，酸味再多一些應會更好喝
彥承點的黑糖珍珠鮮奶，珍珠很Q彈且喝來不甜膩
較可惜一點的是，黑糖味若是能再多一點會更好
「蜂蜜鮮奶茶$70」
尊尊點的熱蜂蜜鮮奶茶，溫溫熱熱地喝也蠻好喝的
冰磚的口感不會太硬，好咬且蠻好吃的
本來昕妹妹是想點飲料再加珍珠的
後來點了這熊蛋欸，只好再另外加價把珍珠加在旁邊
除了冰磚，還有香草和草莓冰淇淋
兩種不同口感的冰淇淋，不管單吃或是融化後一起都好吃
「明太子鮭魚烤飯糰佐生菜沙拉$125」
不得不說的是，這烤飯糰讓人很驚豔
讓點餐時本來說不餓的彥承
吃了兩口後立馬說要再點一份來吃，可見有多好吃
烤飯糰可選擇單點或套餐（多一杯紅茶/綠茶，可補價差選擇其它飲料）
烤飯糰上層和內餡裡都有這明太子鮭魚醬
這醬真的是好吃的關鍵，烤過後帶有熱度的米飯搭配明太子鮭魚醬一起吃下
不會太死鹹也沒有腥味，反而讓人吃了有種驚為天人感
因為真的太好吃了，所以沒多久就完食了
一旁的生菜沙拉則是搭配胡麻醬
有胡麻醬，那不用說，一定好吃啊啊啊（我們家都是胡麻醬愛好者）
一分為四的鬆餅上都放有些許堅果
另也有附上楓糖糖漿和鮮奶油
鬆餅非厚實的口感，吃來會比較乾一些些
所以此時搭配著楓糖糖漿或鮮奶油吃就很剛好
「巧克力千層蛋糕$83」
這巧克力千層蛋糕也很好吃耶
而且份量也不少，竟然只要$83，CP值也太高
有點兒後悔當時應要再追加一份原味的來吃吃看才是
不過這次沒吃到也沒關係
因為結帳時店家有送了兩張咖啡折價券
也因為這天上午游小熊已喝過咖啡，所以來這裡就沒點
有了這折價券，加上還有想再吃的（烤飯糰和原味千層)
所以就有了要再來這裡吃一次的理由了，呵呵~
因為隔壁桌客人有帶狗狗來，且寵物是可以落地的
也因以前家裡有小豬和MINI在（約克夏）
所以孩子們也不會怕狗，也會主動想和狗狗玩
在沐熹咖啡待了一會兒後，也準備回家啦~
瞧~就連離開前都還聚在門口，依依不捨地隔著門在和狗狗Say Goodbye呢
【後記】
新開幕的沐熹咖啡是間很有質感的咖啡館
不僅對孩子友善，對寵物也很友善，這點真的大加分
游小熊尤其喜歡那掛在兩側牆上的貓咪與狗狗的畫作
當然，除了店內環境佳及店家態度佳之外
這裡的餐點不貴而且好吃，更是吸引人會想再來的主因啊啊啊
雖然離游小熊家有一段距離，但下次還是會再找時間來的
在八德重劃區這附近，先前也造訪過一些餐廳
有興趣的人在底下的延伸閱讀列表裡都找的到喔^^
【延伸閱讀】
八德重劃區美食：
【八德】「Chudochudo小餐館(特盛/上湯/簡約質感風/近重劃區/近興仁夜市/好停車)」
【八德】「饗樂食光．一同共享美好食光（義式料理/手作披薩/早午餐/輕食沙拉/法式甜點/近興仁夜市）」
【八德】「班迪克咖啡Bendict Caf’e(義式料理/PIZZA/帕尼尼/不限時咖啡館/附停車場/近八德重劃區)」
「鳳珠姐碳烤香腸 ．隱身鐵皮屋裡的低調美味碳烤香腸.鹹豬肉（隱藏版/重劃區/長興路.長興二路交叉口)」
【八德】「林檬 手作の食堂（完美比例招牌檸檬汁/檸檬特調飲品/蔬（素）食料理/湯飯麵/近興仁夜市)」
【美食】「八德．八塊畫室咖啡之美麗的藝文”食”光(初訪+二訪)
【美食】「桃園八德．亞維農義大利餐廳（鄉村雜貨風/義式料理/小火鍋/低調民宅）」
八德市區咖啡館：
【八德】「豈咖啡Sips Cofe．老宅改建的歐式質感風咖啡館（手沖單品/自家烘焙/手作甜點/肉桂捲/忠勇街/近大成國中)」
【八德】「巷仔內有貓咪出沒的猫舌珈琲(冰淇淋鬆餅/手作甜點/早午餐/寵物友善/近大忠國小)」
【八德】「住宅區裡高人氣的Daisy Cafe(下午茶/法式甜點/千層蛋糕/咖啡豆/乾燥花/限量供應)」
【八德】「女生都愛的Zakka風．飛飛想早午餐(義大利麵/下午茶/雜貨/大潤發旁)」
【美食】「八德．二訪LOUISA COFFEE 路易．莎咖啡（平價咖啡/下午茶/甜點/早午餐）」
【八德】「好咖啡要與游老北及好同事們分享．二訪Bowen Cafe伯元自家烘焙咖啡館」
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真的要離開了，和狗狗拍一張再走吧^^
店家/景點資訊
- 店家名稱：沐熹咖啡MUXI COFFee
- 所在地址：桃園市八德區豐德二路10號
- 營業時間：日 二 三 四 五 六 08:00-18:00
- 店家電話：03-373-1596
- 評價：★★★★★
- 備註資訊：
週二~週五：08:00-18:00
週六~日：11:00-20:00
*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告