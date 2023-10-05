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拾年咖啡 Coffee Decade｜閱讀系不限時咖啡廳推薦有插座與WIFI 近向上市場

2023-10-05 13:35:05 papa 人氣：188
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窩客好文

papa

發表篇數：492篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：拾年咖啡Coffee Decade
place台中市西區向上路一段289巷2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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拾年咖啡 是咖啡館，有一種K書中心的錯覺，寧靜的空間當你融入其中又會發現各種跳耀的電波在氣流中波動著，近向上市場，有wifi 不限時，店內低消限制，使用3C設備請戴耳機，這裡維護這個輕聲低語空間

拾年咖啡 Coffee Decade

  • 地址:西區向上路一段289巷2號1樓
  • 電話:  04-2301 1973
  • 營業時間: 週三～週五 13:00-19:00; 週六、週日 12:00-19:00-

【每組最多接待四人/ 無接待12歲以下孩童 】拾年IG: 按這裡 拾年FB: 按這裡

沒有明顯的招牌，印象中朋友說這裡門口有個小小燈箱寫著「拾」而這天PAPA跑來喝咖啡只看到木頭看板寫著店名，機車可停店門口，汽車一族就自行找車位囉!

拾年咖啡-空間

沒有華麗或多於著裝潢，純白外牆而裡面則漆上這種淡淡水泥色調，搭配各種木質系桌椅，咖啡館內的色彩則由客人與咖啡用具為之裝飾，今天有什麼甜點..闆:架上的黑板上有寫，除了戚風蛋糕跟提拉米蘇有，其他都要等兩小時!!PA找了一下才發現甜點黑板，高高放置咖啡濾杯旁一角落（老闆很會啊!)

後方座位區則用一片書牆屏障，喜歡翻書的朋友，推薦喝咖啡翻書的好地方!

使用電源插座-投20元

小小販售區

這裡沒有招待１２歲以下小朋友！低消就是一杯飲料

假日限時２小時，當你點了第二杯－不限時，其它自己看！

 

這裡有咖啡／茶飲／簡單鹹食甜點！

咖啡Time不能沒有甜點

踏入這位子就吸引我了半橢圓長桌兩個人剛剛好，只有一個人問了老闆可以選這位子嗎?!(謝謝老闆首肯)

烤黑糖拿鐵$170 / 戚風蛋糕$130

烤黑糖拿鐵表面烤過是焦脆甜甜糖餅狀態，底層細密奶泡，除了上面的烤黑糖甜而以，整體並不會讓人覺得太過甜膩!

戚風蛋糕是細膩的，奶霜柔滑而蛋糕體則是蓬鬆略帶一點濕潤口感，口感是當日出爐的新鮮蛋糕(美達達)

台中有很多特色咖啡館店內販售甜點都不簡單，各有各的美與特色而PAPA 偶爾會跑跑新店但更多時候則是追著口袋老店，單純享受咖啡與甜點時光!

台中西區｜ VURR CAFE 

台中西區｜ KOPHY COFFEE &PHILOSOPHY -老宅系

台中西區｜BONNIE SUGAR 好柿 曙光店

台中西區｜暖活咖啡 NUANHUO CAFE 日系簡約

 

屋七咖啡 ｜台中西區 日風木質系

台中西區 ｜ 8豆珈琲 

台中西區 ｜ LENKA III 蘭卡三店 

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Papa 女王 其實是戲稱來著!說穿了底下的臣民就是3隻貓! 最囧的事情..貓一點也不像貓..把自己當主子來著... Papa女王 https://papacat.xyz/ 美食 旅遊 寵物 居家生活 PAPA女王粉絲團:https://www.facebook.com/PapaQueenCatManN e-mail:cucugipo@gmail.com

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