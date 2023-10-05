【新竹食記】老黃豬腳大王 - 城隍廟30年老店，豬腳、魯肉飯和當歸湯都是必點

北門街是新竹最具有歷史的街道，這裡同時也匯集了新竹最有特色和歷史的小吃，之前吃過的早點四果湯、葉大粒粉圓、金連滷肉飯、許二姐等等美食都在這條路上，這次吃的老黃豬腳大王也是在地30年的老店，除了他們的招牌豬腳，魯肉飯、當歸湯和麵線也都是必點，就來吃看看他們家的魯肉飯如何吧！

開車前往可停附近的北大停車場、遠見停車場，想省錢的人可停遠一點的北大路停車場，這個停車場是公立的收費較便宜。

▲老黃豬腳大王位在北門街和世界街的轉角，有個明顯的紅色招牌，看起來店內生意相當好阿！

▲老黃豬腳大王菜單：有豬腳麵線類、當歸湯麵線、魯肉飯、燙青菜等等。

▲店內用餐空間不大，但意外的非常乾淨明亮，桌椅不多所以坐起來非常寬敞舒適，連送菜的阿姨都非常親切，看我帶兩個小朋友用餐對我們特別關照XD。

▲牆上貼了報章雜誌報導過的文章。

▲醬料區提供重複性使用餐具和免洗餐具，還有店家特製的辣醬。

▲乾麵線 40元：麵線的醬汁為簡單的油蔥酥拌醬，伴起來超級香，麵線口感軟硬適中不會過於軟爛。

▲魯肉飯 35元+滷蛋15元：魯肉飯的滷肉是使用帶皮的肥肉，肥肉的比例較瘦肉多，滷汁很香但吃起來有點濕，整體而言是好吃的。

▲當歸清湯 35元：當歸湯使用多種中藥材熬煮，喝起來很清甜不會苦澀，不管是配豬腳或麵線都非常適合。

▲燙青菜(小) 40元：今天的青菜是空心菜，小份的份量其實給很多，青菜翠綠清脆，配上他們的獨家滷汁更是夠味！

這次沒點到他們的豬腳，以後有機會再來試試看。

雞蛋糕短評：這次點了當歸湯、麵線和滷肉飯，當歸湯喝起來極為清甜，滷肉飯瘦肉肥肉幾乎是一半一半，醬汁很夠味但比較小碗，服務人員親切對小孩很友善。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★☆



老黃豬腳大王美食資訊：

地址：新竹市北區北門街89號

電話：035266188

官網：

營業時間：14:30–00:00

停車場：無

服務費：無

廁所：無

刷卡：無

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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