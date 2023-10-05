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【新竹食記】老黃豬腳大王 - 城隍廟30年老店，豬腳、魯肉飯和當歸湯都是必點

2023-10-05 13:57:44 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：373
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：572篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：老黃豬腳大王
phone03-5266-188
place新竹市北區北門街89號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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【新竹食記】老黃豬腳大王

 

北門街是新竹最具有歷史的街道，這裡同時也匯集了新竹最有特色和歷史的小吃，之前吃過的早點四果湯葉大粒粉圓金連滷肉飯許二姐等等美食都在這條路上，這次吃的老黃豬腳大王也是在地30年的老店，除了他們的招牌豬腳，魯肉飯、當歸湯和麵線也都是必點，就來吃看看他們家的魯肉飯如何吧！

 

開車前往可停附近的北大停車場、遠見停車場，想省錢的人可停遠一點的北大路停車場，這個停車場是公立的收費較便宜。

【新竹食記】老黃豬腳大王

 

【新竹食記】老黃豬腳大王

▲老黃豬腳大王位在北門街和世界街的轉角，有個明顯的紅色招牌，看起來店內生意相當好阿！

 

【新竹食記】老黃豬腳大王

▲老黃豬腳大王菜單：有豬腳麵線類、當歸湯麵線、魯肉飯、燙青菜等等。

 

【新竹食記】老黃豬腳大王

▲店內用餐空間不大，但意外的非常乾淨明亮，桌椅不多所以坐起來非常寬敞舒適，連送菜的阿姨都非常親切，看我帶兩個小朋友用餐對我們特別關照XD。

 

【新竹食記】老黃豬腳大王

▲牆上貼了報章雜誌報導過的文章。

 

【新竹食記】老黃豬腳大王

▲醬料區提供重複性使用餐具和免洗餐具，還有店家特製的辣醬。

 

【新竹食記】老黃豬腳大王

 

【新竹食記】老黃豬腳大王

【新竹食記】老黃豬腳大王

乾麵線 40元：麵線的醬汁為簡單的油蔥酥拌醬，伴起來超級香，麵線口感軟硬適中不會過於軟爛。

 

【新竹食記】老黃豬腳大王

【新竹食記】老黃豬腳大王

魯肉飯 35元+滷蛋15元：魯肉飯的滷肉是使用帶皮的肥肉，肥肉的比例較瘦肉多，滷汁很香但吃起來有點濕，整體而言是好吃的。

 

【新竹食記】老黃豬腳大王

【新竹食記】老黃豬腳大王

當歸清湯 35元：當歸湯使用多種中藥材熬煮，喝起來很清甜不會苦澀，不管是配豬腳或麵線都非常適合。

 

【新竹食記】老黃豬腳大王

燙青菜(小) 40元：今天的青菜是空心菜，小份的份量其實給很多，青菜翠綠清脆，配上他們的獨家滷汁更是夠味！

 

這次沒點到他們的豬腳，以後有機會再來試試看。

 

雞蛋糕短評：這次點了當歸湯、麵線和滷肉飯，當歸湯喝起來極為清甜，滷肉飯瘦肉肥肉幾乎是一半一半，醬汁很夠味但比較小碗，服務人員親切對小孩很友善。


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★★
CP值★★★☆


老黃豬腳大王美食資訊：

地址：新竹市北區北門街89號
電話：035266188
官網：
營業時間：14:30–00:00
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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